Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

Australané drželi den smutku a rozjímání, aby uctili památku patnácti obětí střelby proti židovské komunitě, která se stala před týdnem na pláži Bondi Beach v Sydney. Po celé zemi se v neděli držela minuta ticha, kdy se kvůli pietě zastavilo i televizní a rozhlasové vysílání. Země se zároveň chystá prověřit pravomoci policie, píše Reuters.
Vlajky na veřejných budovách vlály na půl žerdi, lidé uctili památku obětí i minutou ticha a zapalováním svíček v 18:47 tamního času (08:47 SEČ), kdy útok před týdnem začal. Tisíce lidí přišly přímo na Bondi Beach, kde vystoupili různí řečníci. Akce se uskutečnila za přísných opatření, na bezpečnost dohlíželo mnoho policistů z pevniny i z moře.
„Je nám to hluboce líto. A souhlasím s vámi a s pokorou uznávám, že největší povinností vlády je chránit občany, a my jsme to před týdnem neudělali,“ prohlásil na vzpomínkové akci na Bondi Beach předseda regionální vlády Nového Jižního Walesu Chris Minns. „Musíme tuto odpovědnost přijmout a udělat vše, co je v našich silách, aby se nic takového už neopakovalo,“ dodal.
Židovská obec kritizuje premiéra
Na pláž Bondi Beach přijel i premiér Anthony Albanese, na něhož při příchodu někteří pískali a křičeli „hanba“. Australská židovská obec kritizuje politika za to, že podle ní nedělal dost v boji proti antisemitismu, který podobně jako jinde ve světě vzrostl v souvislosti s válkou Izraele proti teroristům z Hamásu v Pásmu Gazy.
Konflikt začal v říjnu 2023 útokem Hamásu na židovský stát, jehož armáda pak zahájila rozsáhlou vojenskou operaci v Gaze. Od letošního 10. října v Gaze platí křehké příměří.
Premiér Albanese v neděli také oznámil, že zadal audit s cílem zjistit, zda policie a tajné služby mají odpovídající pravomoci, struktury a zda dobře sdílejí informace, aby zajišťovaly bezpečí Australanů. „Naše bezpečnostní složky musejí být v co nejlepší pozici, aby dokázaly reagovat,“ uvedl s odkazem na útok.
Policie mluví o inspiraci IS
Dva muži, podle australských úřadů otec se synem, na pláži Bondi Beach v Sydney minulou neděli zastřelili patnáct lidí a čtyři desítky dalších zranili. Staršího z útočníků zabila při přestřelce policie, mladšího – který je se zraněními v nemocnici – úřady obvinily celkem z 59 trestných činů, včetně čtyřiceti případů těžkého ublížení na zdraví s úmyslem vraždy.
Policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát (IS). Čin vyšetřuje jako teroristický útok proti Židům. Tragédie v Sydney byla nejhorším případem střelby v Austrálii od roku 1996.
Kromě pietních akcí bylo na neděli naplánováno také několik shromáždění odpůrců imigrace v Sydney či Melbourne. Albanese to odsoudil, podle něj je jejich cílem rozdělit národ. „Neměly by se konat a lidé by na ně neměli chodit,“ řekl ke shromážděním premiér.