Střelce ze Sydney obvinili z terorismu a 15 vražd

Australská policie obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorismu a patnáctinásobné vraždy. Celkem čelí 59 různým obviněním. Dvojice střelců během oslav židovského svátku chanuka zabila patnáct lidí a čtyři desítky dalších zranila. V Sydney již začali pohřbívat oběti nedělního útoku počínaje rabínem Eli Schlangerem.
V neděli na pláži Bondi Beach v Sydney zaútočili střelnými zbraněmi na oslavy židovského svátku chanuka dva muži, kterými podle australských úřadů byli otec se synem. Patnáct lidí zabili, čtyři desítky dalších zranili.
Jednoho ze střelců, čtyřiadvacetiletého Naveeda A., který při přestřelce s policií utrpěl zranění a je v nemocnici, policie obvinila celkem z 59 trestných činů včetně terorismu a patnácti případů vraždy. Informovala o tom agentura AFP.
Jeho otce Sajida policisté zabili. V úterý policie uvedla, že se útočníci inspirovali ideologií teroristické organizace Islámský stát.
V Sydney začínají pohřbívat oběti střelby
Stovky truchlících se ve středu shromáždily v místní synagoze na pohřbu jednačtyřicetiletého rabína Eliho Schlangera, napsala v noci na středu agentura Reuters. Smuteční obřad se konal v synagoze jen několik bloků od pláže, kde Schlangera útočníci zastřelili.
Jeho tchán a rabín Yehoram Ulman se při vzpomínce na zetě opakovaně rozplakal, napsala agentura Reuters. „Byl jsi můj syn, přítel, důvěrník... zdá se být nemožné žít bez tebe,“ pronesl Ulman. Schlanger byl podle médií první obětí nedělní střelby, kterou v Sydney pohřbili.
Eli Schlanger, pomocný rabín v Bondi, organizoval nedělní plážovou oslavu chanuky. Podle ortodoxního židovského hnutí Chabad Lubavič, jehož byl členem, byl otcem pěti dětí, z nichž nejmladší se narodilo teprve před dvěma měsíci. Schlanger se narodil v Londýně a působil jako kaplan ve vězení a v jedné ze sydneyských nemocnic.
Později během dne se ve stejné synagoze bude konat pohřeb devětatřicetiletého rabína Yaakova Levitana, napsala agentura AFP a připomněla, že mezi oběťmi střelby je i desetiletá dívka, dva přeživší holocaustu nebo manželský pár, který se pokusil útok zmařit.
Nedělní střelba Austrálií otřásla a vzrostly obavy z rostoucího antisemitismu a extremismu, podotkl Reuters. Australské úřady čelí otázkám, zda bylo možné útoku předejít či zda policie zareagovala dostatečně rychle. Útočníci na dav lidí, kteří na oblíbené australské pláži slavili první večer svátku světel, vystřelili během deseti minut nejméně čtyřicetkrát, napsala AFP.