Federální agenti v Portlandu postřelili dva lidi. Případ šetří FBI

Federální imigrační agenti postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi. S odkazem na tamní úřady to uvedla agentura AP. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Šéf tamní policie vyzval veřejnost ke klidu.
„Dva lidé jsou v nemocnici po střelbě, do níž byli zapojeni federální agenti,“ uvedla portlandská policie. Doplnila, že do incidentu prý nebyla zapojena.
Místní pobočka stanice ABC News uvedla, že do střelby byli zapojeni agenti Imigračního a celního úřadu Spojených států amerických (ICE). Portlandská pobočka FBI následně podle AP potvrdila, že „vyšetřuje agenta zapojeného do střelby“ s tím, že dva lidé byli zraněni a do incidentu byli zapojeni příslušníci ICE.
„Chápeme, že po střelbě v Minneapolisu panuje zvýšené napětí a emoce, ale žádám veřejnost, aby zůstala klidná, zatímco pokračujeme ve zjišťování dalších podrobností,“ řekl policejní šéf Bob Day.
Při rozsáhlém zásahu imigračních agentů v Minneapolisu na severu Spojených států ve středu zastřelil příslušník ICE místní ženu, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů ICE. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti agent ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, což minnesotské úřady jednoznačně odmítly.
Zastřelení ženy vyvolalo rozsáhlé protesty. Policie v Minneapolisu proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela.