Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodl soud


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Prezident USA Donald Trump povolal Národní gardu do města Portland ve státě Oregon nelegálně, rozhodla v pátek federální soudkyně Karin Immergutová, která tak jako první natrvalo zablokovala Trumpovo nasazení vojenské síly v jednom z demokraty vedených měst. O to se prezident pokouší rovněž v Los Angeles, Chicagu či Washingtonu.

Rozhodnutí soudkyně nahrazuje její předchozí prozatímní příkaz, který dočasně zabránil nasazení gardistů v Portlandu v reakci na protesty proti imigračním raziím, píše agentura Reuters.

Trumpova administrativa neměla žádný právní základ pro své tvrzení, že v Portlandu vypuklo povstání nebo že vláda nebyla schopna vymáhat federální zákony kvůli protestům, rozhodla v pátek soudkyně Immergutová, kterou jmenoval Trump během svého prvního funkčního období.

„Občasné zásahy do činnosti federálních činitelů byly minimální a neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto malé protesty významně bránily vymáhání jakýchkoliv imigračních zákonů,“ uvedla ve svém 106stránkovém stanovisku a rozhodnutí soudkyně.

Deportace, nebo odebrání dětí. Zadržení migranti si v USA musejí vybírat
Agent ICE hovoří s vojákem, který drží dítě, jehož matka se účastní slyšení u amerického imigračního soudu na Manhattanu, ilustrační snímek

Očekává se, že Trumpova administrativa se proti rozhodnutí soudkyně odvolá, případ by tak mohl skončit až u nejvyššího soudu. „Prezident Trump nebude zavírat oči před bezprávím, které sužuje americká města, a očekáváme, že nám soud vyšší instance dá za pravdu,“ reagovala v pátek mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová.

Město Portland a úřad generálního prokurátora státu Oregon podaly v září žalobu, v níž tvrdily, že Trumpova administrativa zveličuje ojedinělé případy násilí během protestů, aby ospravedlnila povolání Národní gardy na základě zákona, který to prezidentům v případě povstání umožňuje.

Protesty v Los Angeles
Zdroj: Reuters/David Ryder

Ministerstvo spravedlnosti uvádělo, že Trumpovo rozhodnutí vyslat Národní gardu do Portlandu bylo odůvodněno situací na místě, a vykreslilo nasazení gardistů jako nezbytné pro ochranu federálních agentů a majetku.

Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Washingtonu či Memphisu.

V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali zcela výjimečně. Kroky současného republikánského prezidenta vedly k právním sporům, které v některých případech pozastavily jeho pokusy o nasazení vojáků do těchto měst.

Výběr redakce

Novým předsedou TOP 09 se stal Matěj Ondřej Havel

Novým předsedou TOP 09 se stal Matěj Ondřej Havel

09:00Aktualizovánopřed 14 mminutami
Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodl soud

Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodl soud

před 17 mminutami
Rusko znovu masivně útočilo na Ukrajinu

Rusko znovu masivně útočilo na Ukrajinu

před 1 hhodinou
Trump kvůli údajnému útlaku bílých farmářů nepošle nikoho na summit v JAR

Trump kvůli údajnému útlaku bílých farmářů nepošle nikoho na summit v JAR

01:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Speciální hlídka v Českých Budějovicích kontroluje čipování psů

Speciální hlídka v Českých Budějovicích kontroluje čipování psů

před 1 hhodinou
Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

před 3 hhodinami
Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

před 6 hhodinami
Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodl soud

Prezident USA Donald Trump povolal Národní gardu do města Portland ve státě Oregon nelegálně, rozhodla v pátek federální soudkyně Karin Immergutová, která tak jako první natrvalo zablokovala Trumpovo nasazení vojenské síly v jednom z demokraty vedených měst. O to se prezident pokouší rovněž v Los Angeles, Chicagu či Washingtonu.
před 17 mminutami

Rusko znovu masivně útočilo na Ukrajinu

Rusko v noci na sobotu podniklo masivní útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu s pomocí 450 dronů a 45 raket, oznámil na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bombardování a výpadky proudu hlásí řada míst. S následky útoků se potýkají například Charkovská, Sumská nebo Oděská oblast. Jedna žena zahynula a deset lidí utrpělo zranění, když ruský dron zasáhl obytnou budovu v Dnipru, píše web stanice BBC.
před 1 hhodinou

Trump kvůli údajnému útlaku bílých farmářů nepošle nikoho na summit v JAR

Spojené státy nebudou mít zastoupení na letošním summitu skupiny největších ekonomik G20 v Jihoafrické republice, který se bude konat za dva týdny. Podle agentury Reuters to v pátek uvedl americký prezident Donald Trump, který za důvod označil útlak bělošských farmářů ze strany vlády. Jihoafrické ministerstvo zahraničí Trumpovo rozhodnutí označilo za politováníhodné a znovu odmítlo jeho tvrzení, že bílí Afrikánci v zemi čelí pronásledování na základě své rasy.
01:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Drony komplikují provoz na evropských letištích, bezpečnost narušují i v Česku

Neznámé drony působí mnoho týdnů problémy na řadě míst Evropy. Už podruhé v tomto týdnu muselo kvůli dronům přerušit provoz letiště v belgickém Lutychu, ve čtvrtek si vynutily uzavření letišť třeba ve Švédsku. V Česku zatím k podobnému incidentu nedošlo, bezpečnost v tuzemsku však narušují drony amatérských pilotů. Jeden z nejvážnějších incidentů se stal v Mladé Boleslavi. Elektronická čidla na letištích jich od začátku roku zaznamenala víc než sto. A přibývá i případů, které hlásí přímo piloti. Přibývá ovšem míst, kde bezpilotní letouny pomáhají, jejich další využití aktuálně testují záchranáři.
před 3 hhodinami

Nejvyšší soud umožnil Trumpovi dočasně nevyplácet potravinovou pomoc

Nejvyšší soud Spojených států v pátek umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně nevyplácet potravinovou pomoc chudým Američanům. Soud na poslední chvíli zablokoval platnost rozhodnutí nižšího justičního orgánu, podle něhož měla vláda od pátku pomoc 42 milionům lidí opět vyplácet, i v době platební neschopnosti. Informují o tom agentury Reuters a AP.
před 6 hhodinami

Orbán: Maďarsko dostalo výjimku z amerických sankcí na ruský plyn a ropu

Maďarsko získalo výjimku z amerických sankcí, která mu umožní nadále bez postihu odebírat ruský plyn a ropu, prohlásil podle agentury AP maďarský premiér Viktor Orbán po schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Úřad maďarského premiéra po schůzce v tiskové zprávě také uvedl, že USA zrušily veškeré americké sankce, které měly dopad na projekt maďarské jaderné elektrárny Paks II.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT

Běloruský režim Alexandra Lukašenka podle propuštěné politické vězeňkyně Paliny Šarendy-Panasjukové zřídil síť trestaneckých kolonií, kde nutí vězně k těžké práci. Ta prý začíná směnou v továrně, po ní následují hodiny dalších namáhavých činností, které nesmí odmítnout ani ženy. V různých věznicích strávila čtyři roky. Úřady ji zadržely v lednu 2021 a obvinily ji z pohrdání prezidentem. Rozhovor s ní natočila redaktorka ČT Dominika Vřešťálová.
před 13 hhodinami

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala

Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif oznámil, že mírová jednání s Afghánistánem, která se konala v Istanbulu s cílem zamezit dalším přeshraničním střetům, opět selhala. V rozhovoru pro pákistánskou televizní stanici GEO News Ásif dodal, že příměří potrvá pouze do doby, než dojde k novým útokům z afghánské strany, informovala agentura Reuters.
před 13 hhodinami
Načítání...