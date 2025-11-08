Trump povolal Národní gardu do Portlandu nelegálně, rozhodl soud

Prezident USA Donald Trump povolal Národní gardu do města Portland ve státě Oregon nelegálně, rozhodla v pátek federální soudkyně Karin Immergutová, která tak jako první natrvalo zablokovala Trumpovo nasazení vojenské síly v jednom z demokraty vedených měst. O to se prezident pokouší rovněž v Los Angeles, Chicagu či Washingtonu.
Rozhodnutí soudkyně nahrazuje její předchozí prozatímní příkaz, který dočasně zabránil nasazení gardistů v Portlandu v reakci na protesty proti imigračním raziím, píše agentura Reuters.
Trumpova administrativa neměla žádný právní základ pro své tvrzení, že v Portlandu vypuklo povstání nebo že vláda nebyla schopna vymáhat federální zákony kvůli protestům, rozhodla v pátek soudkyně Immergutová, kterou jmenoval Trump během svého prvního funkčního období.
„Občasné zásahy do činnosti federálních činitelů byly minimální a neexistují žádné důkazy o tom, že by tyto malé protesty významně bránily vymáhání jakýchkoliv imigračních zákonů,“ uvedla ve svém 106stránkovém stanovisku a rozhodnutí soudkyně.
Očekává se, že Trumpova administrativa se proti rozhodnutí soudkyně odvolá, případ by tak mohl skončit až u nejvyššího soudu. „Prezident Trump nebude zavírat oči před bezprávím, které sužuje americká města, a očekáváme, že nám soud vyšší instance dá za pravdu,“ reagovala v pátek mluvčí Bílého domu Abigail Jacksonová.
Město Portland a úřad generálního prokurátora státu Oregon podaly v září žalobu, v níž tvrdily, že Trumpova administrativa zveličuje ojedinělé případy násilí během protestů, aby ospravedlnila povolání Národní gardy na základě zákona, který to prezidentům v případě povstání umožňuje.
Ministerstvo spravedlnosti uvádělo, že Trumpovo rozhodnutí vyslat Národní gardu do Portlandu bylo odůvodněno situací na místě, a vykreslilo nasazení gardistů jako nezbytné pro ochranu federálních agentů a majetku.
Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Washingtonu či Memphisu.
V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali zcela výjimečně. Kroky současného republikánského prezidenta vedly k právním sporům, které v některých případech pozastavily jeho pokusy o nasazení vojáků do těchto měst.