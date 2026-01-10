Video zachytilo chvíle před tragickou střelbou agenta ICE v Minneapolisu


před 12 mminutami|Zdroj: BBC, The Guardian

Video natočené z pohledu agenta Úřadu pro imigraci a cla (ICE), který ve středu v Minneapolisu smrtelně postřelil ženu, ukazuje okamžiky předcházející tragické události, informují média. 47sekundový záznam získaný stanicí Alpha News ukazuje Renee Nicole Goodovou, jak sedí za volantem svého auta a hovoří s policistou, načež situace rychle eskaluje.

Záběry začínají tím, jak policista vystupuje z auta a natáčí vozidlo Goodové, zatímco ho obchází. Žena s agentem komunikuje a klidným tónem říká, že je vše „v pořádku“ a „nejsem na vás naštvaná“. Na záznamu je posléze slyšet také hlas další osoby, zřejmě manželky Renee Goodové, která říká „hej, ukaž se, chlapáku“.

Tato osoba pak zmíní, že je občankou USA, a dodá: „Chcete na nás útočit? Chcete na nás útočit? Tak si jděte dát oběd, chlapáku. Do toho.“ Poté se otočí, aby nastoupila na místo spolujezdce, načež se k řidičce SUV přiblíží další agent ICE, který za použití nadávek vyzývá k opuštění automobilu.

Agent natáčející klip se přesouvá před vůz, Goodová začíná couvat a během chaotických několika vteřin otočí volant doprava a jede dopředu. Kamera se s trhnutím vymrští k nebi, ozývají se výkřiky a rány.

Imigrační agent v Minneapolisu zastřelil ženu, starosta odmítá slova o sebeobraně
Členové ICE a policisté na místě střelby v Minneapolisu (7. ledna 2026)

Americký viceprezident JD Vance sdílel klip na sociálních sítích s tím, že agent jednal v sebeobraně. Místní úředníci trvají na tom, že žena nepředstavovala žádné nebezpečí.

Také ministerstvo vnitřní bezpečnosti již dříve uvedlo, že agent ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem. Podle ministryně Kristi Noemové šlo ze strany Goodové o „čin domácího terorismu“ namířený proti zástupcům ICE. Řidička se je podle Noemové snažila přejet a narazila do nich autem. Minnesotské úřady tvrzení o sebeobraně agenta ICE odmítly. Zastřelení ženy vyvolalo ve městě rozsáhlé protesty.

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem
Zásah proti demonstrantům v Minneapolisu

