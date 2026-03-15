Smíru Ruska s Japonskem brání spor o okupované ostrovy

Moskva odmítá jednat s Tokiem o mírové dohodě, která by formálně zakončila druhou světovou válku. Ta nebyla nikdy uzavřena kvůli územnímu sporu o japonská Severní teritoria – v Rusku známá jako Jižní Kurily, která obsadil Sovětský svaz v závěru války v roce 1945. Moskvě vadí japonská podpora Kyjeva.
Vyřešení sporu patří k prioritám japonské premiérky Sanae Takaičiové. Na největším ze čtyř Ruskem okupovaných ostrovů žije sedm tisíc lidí a nachází se tam vojenská základna, kterou Rusko využívá k manévrům.
Dřív země umožňovaly bezvízový vstup. Tokio opakovaně žádá Kreml, aby bývalým obyvatelům povolil aspoň navštěvovat hroby předků. „Posledních zhruba pět let Rusko nereaguje. Navíc změnilo ústavu, což návrat území Japonsku prakticky znemožňuje nebo minimálně výrazně ztěžuje,“ uvedl analytik z Hokkaidské univerzity Ičiro Ueda.
Incident s rybáři
Spor dopadá na hokkaidské rybáře. Vody jsou sice bohaté, ale lov je riskantní. Potřebují pomoc hlídkových plavidel kvůli ruské pobřežní stráži, která je zastrašuje. V minulosti dokonce na několik dnů zadržela rybářskou loď s šestnáctičlennou posádkou.
„Rybáři kontaktovali pobřežní stráž. Přijal jsem rádiové hlášení a sdělili mi: ,Právě teď nás v japonské výlučné ekonomické zóně pronásleduje ruská hlídková loď,‘“ vzpomíná výkonný ředitel a poradce Rybářského družstva Wakkanai Hiroši Kanda.
Otázka Ukrajiny
Podpora Ukrajiny dělá řešení ještě obtížnějším. Tokio se připojilo k sankcím a omezilo nákup ruské ropy, současně však dál odebírá plyn ze Sachalinu-2, který kontroluje ruský státní gigant Gazprom.
Územní spor není jen historickou otázkou, ale součástí bezpečnostní debaty o vztazích se sousedy. „Měli bychom se zamyslet, jak o vztazích se sousedními státy přemýšlejí jiné země. Připravují se na možné krize, které mohou kdykoli nastat? I v Japonsku o tom potřebujeme mluvit,“ míní zastupitel města Sapporo Mičitaka Sakamoto z vládnoucí strany LDP.
Pokud Rusko splní hrozby a rozmístí na okupovaném území nové zbraňové systémy, budou Severní teritoria pro Japonsko vzdálenější než dřív.