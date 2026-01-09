Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu, v částech Německa si vynutily uzavření škol. V Británii a Francii připravily desetitisíce domácností o elektřinu, píší média. Dopolední letecké spoje mezi Prahou a Londýnem a mezi Prahou a Amsterdamem jsou zrušeny.
Bouře Goretti zasáhla Británii s větrem o rychlosti 159 kilometrů v hodině a silným sněžením, kvůli čemuž se více než 47 tisíc domácností na jihozápadě země ocitlo bez elektřiny. V různých částech země bude po celý pátek platit žlutá a oranžová výstraha před nepříznivým počasím, zatímco letiště v Birminghamu omezilo provoz, napsal web Independent.
Amsterdamské letiště Schiphol ve čtvrtek oznámilo, že na pátek ruší osmdesát letů. Letiště v pražské Ruzyni na svých webových stránkách uvádí, že odlety do nizozemské metropole v 8:55 a do Londýna v 11:00 jsou zrušeny, stejně jako přílety v 8:25 a v 10:10.
Část Německa zavřela školy
Nepříznivé počasí panuje i na severozápadě Francie. Nárazy větru o síle 213 kilometrů za hodinu zaznamenal normandský departement Manche, kde do třetí hodiny ranní platila nejvyšší, červená výstraha. Oranžová výstraha kvůli větru platí do pátečního podvečera v 21 departementech.
Na několika desítkách míst museli kvůli popadaným stromům a spadlým elektrickým kabelům zasahovat hasiči, na padesát tisíc domácností po celé zemi bylo bez proudu. Úřady zavřely v Manche i v departementu Seine-Maritime školy a varují také před desetimetrovými vlnami, informovala agentura AFP.
Německo se kvůli bouři Elli potýká s mrazivým počasím, náledím a přívaly sněhu. V noci v jihozápadním Bádensku-Württembersku sjel autobus ze svahu a lehce se zranily tři osoby, uvedla agentura DPA. U Bad Kissingenu uvázly asi dvě desítky nákladních vozidel. Na železnicích se očekávají zpoždění nebo rušení vlaků, zatímco v Hamburku, Dolním Sasku, Brémách a částech Šlesvicka-Holštýnska se v pátek nevyučuje.