Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu, v částech Německa si vynutily uzavření škol. V Británii a Francii připravily desetitisíce domácností o elektřinu, píší média. Dopolední letecké spoje mezi Prahou a Londýnem a mezi Prahou a Amsterdamem jsou zrušeny.

Bouře Goretti zasáhla Británii s větrem o rychlosti 159 kilometrů v hodině a silným sněžením, kvůli čemuž se více než 47 tisíc domácností na jihozápadě země ocitlo bez elektřiny. V různých částech země bude po celý pátek platit žlutá a oranžová výstraha před nepříznivým počasím, zatímco letiště v Birminghamu omezilo provoz, napsal web Independent.

Amsterdamské letiště Schiphol ve čtvrtek oznámilo, že na pátek ruší osmdesát letů. Letiště v pražské Ruzyni na svých webových stránkách uvádí, že odlety do nizozemské metropole v 8:55 a do Londýna v 11:00 jsou zrušeny, stejně jako přílety v 8:25 a v 10:10.

Sníh a mráz komplikují dopravní situaci v Evropě
Zasněžený Amsterdam, 5. ledna 2026

Část Německa zavřela školy

Nepříznivé počasí panuje i na severozápadě Francie. Nárazy větru o síle 213 kilometrů za hodinu zaznamenal normandský departement Manche, kde do třetí hodiny ranní platila nejvyšší, červená výstraha. Oranžová výstraha kvůli větru platí do pátečního podvečera v 21 departementech.

Na několika desítkách míst museli kvůli popadaným stromům a spadlým elektrickým kabelům zasahovat hasiči, na padesát tisíc domácností po celé zemi bylo bez proudu. Úřady zavřely v Manche i v departementu Seine-Maritime školy a varují také před desetimetrovými vlnami, informovala agentura AFP.

Německo se kvůli bouři Elli potýká s mrazivým počasím, náledím a přívaly sněhu. V noci v jihozápadním Bádensku-Württembersku sjel autobus ze svahu a lehce se zranily tři osoby, uvedla agentura DPA. U Bad Kissingenu uvázly asi dvě desítky nákladních vozidel. Na železnicích se očekávají zpoždění nebo rušení vlaků, zatímco v Hamburku, Dolním Sasku, Brémách a částech Šlesvicka-Holštýnska se v pátek nevyučuje.

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, komplikuje dopravu
Ilustrační fotografie

Výběr redakce

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, komplikuje dopravu

Ze západních Čech postupuje intenzivní sněžení, komplikuje dopravu

07:37Aktualizovánopřed 9 mminutami
Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

09:37Aktualizovánopřed 22 mminutami
Rusko zabíjelo v Kyjevě a tvrdí, že použilo Orešnik

Rusko zabíjelo v Kyjevě a tvrdí, že použilo Orešnik

před 49 mminutami
Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

Macinka neřekl nic neústavního, míní Válková. Podle Pospíšila byly výroky skandální

před 1 hhodinou
Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

03:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Protesty v Íránu nabraly na síle

Protesty v Íránu nabraly na síle

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

01:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu, v částech Německa si vynutily uzavření škol. V Británii a Francii připravily desetitisíce domácností o elektřinu, píší média. Dopolední letecké spoje mezi Prahou a Londýnem a mezi Prahou a Amsterdamem jsou zrušeny.
před 19 mminutami

Ministr zahraničí Macinka je na Ukrajině

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přijel na Ukrajinu. O záměru navštívit zemi, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi, informoval v úterý po telefonátu s ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Macinku na cestě doprovází poslanec za Motoristy Filip Turek. Už před návštěvou se šéfové diplomacií shodli na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly jejich vztahy pozitivnější.
09:37Aktualizovánopřed 22 mminutami

Rusko zabíjelo v Kyjevě a tvrdí, že použilo Orešnik

Masivní ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě v noci na pátek nejméně čtyři lidi a více než dvě desítky dalších zranil, uvedly městské úřady. Cílem náletu byla i přilehlá Kyjevská oblast a také Lvovská oblast na západě země. Moskva tvrdí, že při úderu na Ukrajinu použila novou nadzvukovou střelu Orešnik.
před 49 mminutami

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské ministerstvo obrany vyhlásilo klid zbraní ve třech čtvrtích severosyrského města Aleppo. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž by ohlášené příměří mohlo zastavit boje mezi vládními silami a kurdskými bojovníky. Střety ve městě propukly v úterý, podle úřadů při nich zemřelo nejméně šestnáct civilistů.
03:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Protesty v Íránu nabraly na síle

Protirežimní protesty v Íránu se podle agentury AP rozšířily do všech provincií. Lidé vyjadřovali nesouhlas křikem z oken a masově demonstrovali v ulicích. Podpořil je syn bývalého šáha Rezá Pahlaví. Podle některých zpráv demonstranti zapalovali vládní budovy a v ulicích byla slyšet střelba. V noci celou zemi zasáhlo odstřižení od internetu. Prezident Masúd Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. Protesty si od konce prosince vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR).
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Federální imigrační agenti v Portlandu postřelili dva lidi

Federální imigrační agenti postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi. S odkazem na tamní úřady to uvedla agentura AP. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že agenti chtěli zastavit vozidlo a řidič se ho prý pokusil použít jako zbraň. Jeden z agentů podle resortu pak „vystřelil v sebeobraně“. Podle DHS imigrační agenti chtěli vůz zastavit kvůli venezuelskému přistěhovalci s napojením na zločinecký gang.
01:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta. Napsala o tom agentura AP. Člena posádky, který je nyní ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilizovaném stavu, NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala a nesdělila podrobnosti o jeho zdravotním problému. Návrat americko-rusko-japonské posádky na Zemi se uskuteční v příštích dnech.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Venezuela oznámila propouštění vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména. Podle lidskoprávní skupiny Foro Penal jsou mezi propuštěnými i dva opoziční politici. Španělsko už informuje o propuštění několika svých občanů.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...