Mráz dál komplikuje dopravu v Evropě, ruší se i letecká spojení s Prahou

Zimní počasí opět narušilo dopravu v některých evropských zemích, může za to první letošní bouře Goretti. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdí autobusy a ve Skotsku přetrvává varování před ledovkou. Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech středečních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem.
Pařížské letiště Charlese de Gaulla podle agentury AFP zrušilo asi sto letů a Orly přibližně čtyřicet spojů. Pařížský dopravní podnik RATP kvůli počasí do středečního odpoledne „z bezpečnostních důvodů“ přerušil provoz všech autobusových linek.
Sníh a námraza zasáhly i sever a západ Francie, což je podle meteorologů „v současném klimatu vzácný jev“. Ve 38 departementech platí druhý nejvyšší stupeň výstrahy před sněhem a ledem. V některých částech země také nesmí na silnice nákladní vozidla, což naruší dodavatelské řetězce.
Ve Skotsku zůstává v platnosti varování před ledovkou, zatímco ve většině Anglie a Walesu bude ve středu dopoledne zrušeno.
Schiphol má problémy už šestý den
Nizozemská letecká společnost KLM zrušila šest set plánovaných letů z amsterdamského letiště Schiphol, kde je provoz narušen už šestý den v řadě. Aerolinky také varovaly, že jim dochází odmrazovací kapalina a že zpoždění dodávek ztěžuje doplňování zásob. Letiště naopak uvedlo, že má stále dostatek zásob odmrazovací kapaliny určené k čištění ranvejí.
Letiště Ruzyně na svých stránkách informovalo, že letadla z Paříže, která měla přiletět v 10:30 a 11:40, byla zpožděna. Zrušeny jsou všechny odlety a přílety z Amsterdamu i nizozemského Eindhovenu.
Hlavní belgické letiště Zaventem v Bruselu kvůli hustému sněžení zrušilo zatím čtyřicet letů, dvacet příletů a dvacet odletů. Letiště rovněž očekává, že lety budou během středy nabírat zpoždění zejména kvůli odmrazování letadel a odklízení sněhu z ranvejí. Krátce před sedmou hodinou ráno měly odlety i přílety průměrně zpoždění téměř půl hodiny, podobně tomu bylo i v úterý, uvedl deník The Brussels Times.
Sněhová bouře se postupně přesouvá od západu na východ země a doprovází ji silný vítr, meteorologové varovali před extrémním počasím. Zatím napadlo tři až šest centimetrů sněhu, místy o několik centimetrů více. V celé zemi s výjimkou pobřeží Severního moře platí podle listu Le Soir varování před zledovatělými vozovkami.
V téměř celém Německu hrozí ledovka
Německá meteorologická služba (DWD) varovala řidiče a chodce, aby počítali se sněhem a ledovkou na silnicích a v ulicích. Varování před ledovkou se týká prakticky celého území Německa. Policie ovšem aspoň prozatím nehlásí, že by zimní počasí působilo velké problémy v dopravě.
Na pobřeží Severního moře a ve středoněmeckém pohoří Harz se podle meteorologů navíc mohou tvořit sněhové jazyky. V některých oblastech jižního Německa je pak třeba počítat s teplotami mezi minus deseti a minus patnácti stupni Celsia. Na západě a severozápadě země bude opět sněžit. Například v Berlíně ale ve středu dopoledne panovalo slunečné počasí, na teploměrech bylo minus šest stupňů Celsia.
Sněhová vánice také zkomplikovala silniční a železniční dopravu na východě Slovenska. Vlaky odjíždějící z Košic budou mít podle národního dopravce ZSSK asi hodinové zpoždění, některé silnice jsou neprůjezdné nebo sjízdné jen obtížně a v některých okresech platí první kalamitní stupeň.