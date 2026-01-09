Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho moc jako vrchního velitele Spojených států je omezena pouze jeho vlastní morálkou a že nepotřebuje mezinárodní právo. Trump to řekl v rozhovoru s deníkem The New York Tmes (NYT). Šéf Bílého domu podle listu prakticky smetl ze stolu koncept mezinárodního práva jako omezení své schopnosti použít vojenskou sílu k úderům, vojenským invazím či vyvíjení nátlaku na státy po celém světě.

„Ano, je tu jedna věc. Moje vlastní morálka. Moje vlastní mysl. To je to jediné, co mě může zastavit,“ odpověděl Trump na otázku, zda existují limity jeho globální síly. „Nepotřebuji mezinárodní právo. Nechystám se lidem ubližovat,“ vysvětloval Trump.

Americký prezident po dalších otázkách reportérů NYT připustil, že jeho administrativa se musí řídit mezinárodním právem. Zároveň však dal podle listu jasně najevo, že o tom, zda se tato omezení vztahují na Spojené státy, rozhoduje on sám. „Záleží na tom, jak definujete mezinárodní právo,“ poznamenal.

Nevytvořil jste precedent pro Čínu a Rusko? Novinář se ptal Trumpa kvůli Venezuele
Prezident USA Donald Trump

Trumpovo hodnocení vlastní svobody používat veškeré nástroje vojenské, ekonomické či politické síly k upevnění americké nadvlády je podle NYT doposud nejotevřenějším vyjádřením jeho světonázoru. V jeho jádru je myšlenka, že rozhodujícím faktorem při střetu mocností by měla být národní síla, nikoliv pravidla, dohody či zvyklosti, píše list.

Podle NYT Trump během rozhovoru zněl odhodlaněji než kdy dříve. Mluvil o úspěchu amerických úderů na íránská jaderná zařízení, přičemž na jeho stole v Oválné pracovně jsou modely bombardérů B-2, kterými USA na Írán loni zaútočily. Rovněž zmínil rychlost, s jakou minulou sobotu svrhl venezuelského vůdce Nicoláse Madura jeho únosem do USA, ale také své plány pro Grónsko, které je autonomním územím Dánska, spojence USA v Severoatlantické alianci.

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací
Prezident USA Donald Trump

Trumpův zájem o Grónsko trvá, mezinárodní kritice navzdory

Prezident odmítl jasně odpovědět na otázku, co je pro něj větší prioritou – získání Grónska, či zachování NATO. Připustil však, že by to mohla být otázka volby. Podle NYT dával jasně najevo, že bez USA v jejím středu je Aliance v podstatě k ničemu.

USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc
Dánští vojáci během cvičení v Grónsku

„Vlastnictví je velmi důležité,“ řekl Trump o Grónsku, strategicky významném ostrově bohatém na nerostné suroviny. Šéf Bílého domu zjevně nevidí hodnotu v tom, že Grónsko je pod kontrolou blízkého spojence v NATO, píše list. „Cítím, že je to psychologicky nutné k úspěchu. Myslím, že vlastnictví vám dává něco, co nemůžete získat nájemní smlouvou nebo dohodou. Vlastnictví vám dává věci a prvky, které nemůžete získat pouhým podpisem dokumentu,“ odpověděl Trump na otázku, proč potřebuje grónské území vlastnit.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se příští týden plánuje setkat s dánskými představiteli, tento týden řekl členům Kongresu, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi. Trump a vysocí představitelé jeho administrativy přitom opakovaně nevyloučili možnost ovládnutí Grónska za použití vojenské síly.

Trumpovo okolí kvůli Venezuele otáčí. Tvrdé jádro se ale cítí zrazeno, míní amerikanista
Protest proti americkému zásahu ve Venezuele

Výběr redakce

Zástupci států EU podpořili přijetí obchodní dohody s Mercosurem

Zástupci států EU podpořili přijetí obchodní dohody s Mercosurem

13:04Aktualizovánopřed 3 mminutami
Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

před 16 mminutami
Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal Pavel

11:18Aktualizovánopřed 21 mminutami
Tisková konference po jednání Macinky s ukrajinským ministrem zahraničí

SledujteTisková konference po jednání Macinky s ukrajinským ministrem zahraničí

09:37Aktualizovánopřed 23 mminutami
Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

Silné sněžení zkomplikovalo dopravu, problémy byly na dálnicích i v Praze

07:37Aktualizovánopřed 25 mminutami
Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

11:17Aktualizovánopřed 36 mminutami
Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem

Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem

09:30Aktualizovánopřed 41 mminutami
Dvacet pod nulou, nebo jen pět? Předpovědi počasí na příští týden se silně liší

Dvacet pod nulou, nebo jen pět? Předpovědi počasí na příští týden se silně liší

před 48 mminutami

Aktuálně z rubriky Svět

Zástupci států EU podpořili přijetí obchodní dohody s Mercosurem

Zástupci členských států EU podpořili přijetí obchodní dohody Evropské unie s jihoamerickým uskupením Mercosur, potvrdily diplomatické zdroje. Dohoda ještě musí být formálně schválena členskými zeměmi Unie, brzy bude proto spuštěna takzvaná písemná procedura, která by měla skončit ještě v pátek odpoledne.
13:04Aktualizovánopřed 3 mminutami

Trump řekl, že jeho moc vrchního velitele USA omezuje pouze jeho vlastní morálka

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho moc jako vrchního velitele Spojených států je omezena pouze jeho vlastní morálkou a že nepotřebuje mezinárodní právo. Trump to řekl v rozhovoru s deníkem The New York Tmes (NYT). Šéf Bílého domu podle listu prakticky smetl ze stolu koncept mezinárodního práva jako omezení své schopnosti použít vojenskou sílu k úderům, vojenským invazím či vyvíjení nátlaku na státy po celém světě.
před 16 mminutami

SledujteTisková konference po jednání Macinky s ukrajinským ministrem zahraničí

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přijel na Ukrajinu. V Kyjevě se má setkat se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou, v plánu má i schůzku s ukrajinskou premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Na cestě ho doprovází mimo jiné poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek. Už před návštěvou se šéfové diplomacií shodli na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly jejich vztahy pozitivnější.
09:37Aktualizovánopřed 23 mminutami

Chameneí obvinil USA z nepokojů, Íránce vyzval k jednotě

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v televizním projevu vyzval íránský lid k jednotě. Z nepokojů, které v zemi probíhají už skoro dva týdny, obvinil Spojené státy, které by si podle něj měly hledět svých vlastních problémů. Zároveň varoval, že islámská republika neustoupí a nebude se podřizovat zahraničním zemím, uvedly agentura Reuters a íránská stanice Iran International.
11:17Aktualizovánopřed 36 mminutami

Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem

Masivní ruský raketový a dronový útok zabil v Kyjevě nejméně čtyři lidi a přes dvě desítky dalších zranil. Mezi mrtvými je i jeden ze záchranářů, kteří se sjeli k zasaženému domu, jenž poté Rusové zasáhli znovu. Půl milionu odběratelů je ve městě bez proudu, bez tepla je polovina bytových domů. Vedení Kyjeva vyzvalo obyvatele, aby – pokud mohou – dočasně odjeli do regionů, kde dodávky fungují. Cílem náletu byla i Lvovská oblast na západě země, kterou Moskva zasáhla nadzvukovou střelou Orešnik.
09:30Aktualizovánopřed 41 mminutami

Venezuela hodlá propustit řadu vězňů. Podle médií to jde pomalu

Po čtvrtečním oznámení šéfa venezuelského parlamentu Jorgeho Rodrígueze, že místní úřady propustí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů, se jich zatím na svobodu dostalo jen devět. Napsal to v noci na pátek SEČ venezuelský opoziční deník El Nacional. Čech Jan Darmovzal, který je ve Venezuele ve vězení od září 2024, na seznamu propuštěných podle místního deníku není. České ministerstvo zahraničí zatím nemá zprávy o Darmovzalově propuštění. Jeho obvinění dle ministerstva postrádají jakýkoli reálný základ.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Nevytvořil jste precedent pro Čínu a Rusko? Novinář se ptal Trumpa kvůli Venezuele

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je na čínském vládci Si Ťin-pchingovi, co Čína udělá na Tchaj-wanu. Zároveň ale šéf Bílého domu naznačil, že nechce, aby Čína nad Tchaj-wanem převzala kontrolu. Trump to uvedl v rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT). Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo, že tchajwanská otázka je výhradně věcí Číny a nikdo zvenčí se do ní vměšovat nebude.
00:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Bouře připravila domácnosti v Británii a Francii o elektřinu

Sněhové bouře v Evropě několikátý den po sobě omezily vlakovou i leteckou dopravu, v částech Německa si vynutily uzavření škol. V Británii a Francii připravily desetitisíce domácností o elektřinu, píší média. Dopolední letecké spoje mezi Prahou a Londýnem a mezi Prahou a Amsterdamem jsou zrušeny.
před 3 hhodinami
Načítání...