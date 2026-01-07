USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc


7. 1. 2026Aktualizovánopřed 59 mminutami|Zdroj: Politico, The Times, ČTK, ČT24

Americký prezident Donald Trump chce vlastnit strategické Grónsko a tlak Bílého domu na Dánsko sílí. Mezi možné scénáře, jak by mohl dosáhnout svého cíle, patří odkoupení ostrova, asociační dohoda, začlenění území do Spojených států, případně vojenská invaze. Kodaň a většina Gróňanů spojení s USA odmítají.

„Opravdu ho potřebujeme pro mezinárodní světovou bezpečnost,“ říká o Grónsku Trump. „Tak či onak to dosáhneme,“ tvrdí šéf Bílého domu.

Poznamenal, že oblast kolem arktického ostrova se hemží ruskými a čínskými loděmi. Ostrov by prý chtěl získat za svého nynějšího funkčního období, které skončí v lednu 2029.

Spojené státy před pár dny zaútočily na Venezuelu a unesly jejího vůdce Nicholáse Madura do USA, kde stanul před soudem v souvislosti s obviněním z narkoterorismu. Řada zemí i expertů hovoří o porušení mezinárodního práva.

Případný vpád do Grónska, které je autonomním územím Dánska, tedy spojence USA v NATO, se dosud jevil jako silně nepravděpodobný, po vojenské operaci ve Venezuele ale nejistota v Evropě stoupá.

Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident USA Donald Trump

Podle serveru Politico, který hovořil s devíti unijními činiteli, úředníky z NATO i obrannými experty a diplomaty, by Trump mohl získat ostrov v několika relativně snadných krocích, přičemž s některými už začal.

Podpora hnutí za nezávislost

Šéf Bílého domu hovořil o potřebě získat strategické území už v minulosti, loni po návratu do úřadu ale tuto rétoriku zintenzivnil. Trump si představuje, že budoucí nezávislé Grónsko by podepisovalo smlouvy s USA, zatímco nyní k tomu je nutný souhlas Kodaně.

Aby Gróňané získali nezávislost, museli by hlasovat v referendu a poté vyjednat dohodu, kterou musí schválit Nuuk i Kodaň. V průzkumu veřejného mínění z roku 2025 uvedlo 56 procent obyvatel ostrova, že by hlasovali pro nezávislost, 28 procent uvedlo, že by hlasovalo proti.

Podle dánských médií Američané s vazbami na Trumpa prováděli v Grónsku tajné vlivové operace. Před těmito snahami varovala i dánská bezpečnostní a zpravodajská služba PET. Expert na digitální politiku Felix Kartte poukázal na podobnou taktiku Moskvy, jež se snaží ovlivňovat politické výsledky v zemích, jako je Moldavsko, Rumunsko a Ukrajina.

Američané zkoušeli narušit vztahy Dánska a Grónska, píší média
Sekání představitelů vlád Dánska, Grónska a Faerských ostrovů

Minulý měsíc Trump zřídil pozici zvláštního vyslance pro Grónsko a jmenoval do této funkce guvernéra Louisiany Jeffa Landryho. Tehdy uvedl, že cílem je „udělat z Grónska součást USA“.

Americký viceprezident JD Vance už při březnové návštěvě území prohlásil, že „lidé Grónska budou mít právo na sebeurčení“. „Doufáme, že se rozhodnou pro partnerství se Spojenými státy, protože jsme jediným národem na Zemi, který bude respektovat jejich suverenitu a respektovat jejich bezpečnost,“ uvedl tehdy.

Neudělalo dost, obul se Vance v Grónsku do Dánska
JD Vance v Grónsku

Začlenění do USA nebo asociační dohoda

Za předpokladu, že by snahy urychlit referendum o nezávislosti Grónska byly úspěšné a obyvatelé by si odhlasovali rozchod s Kodaní, dalším krokem Washingtonu by bylo dostat území pod americký vliv, píše Politico.

Jedním z možných scénářů by bylo začlenit Grónsko do USA jako další stát, což je varianta, o které se zmiňují i lidé blízcí prezidentovi USA. Dánská premiérka Mette Frederiksenová to v pondělí odmítla, když zdůraznila, že „USA nemají právo anektovat“ Grónsko poté, co Katie Millerová – manželka Trumpova poradce Stephena Millera – zveřejnila na sociálních sítích mapu území zahalenou do americké vlajky se slovem „BRZY“.

Vyměnit Dánsko za Spojené státy je něco, co se nelíbí ani většině obyvatel ostrova. Výše ​​zmíněný průzkum ukázal, že 85 procent Gróňanů je proti připojení území k USA a ani členové hnutí za nezávislost, kteří jsou nakloněni Trumpovi, nejsou touto myšlenkou nadšeni, podotýká Politico.

V Grónsku zvítězila strana, která s nezávislostí nespěchá
Volby v Grónsku

Další možností je podpis dohody o volném přidružení. Takové ujednání mají nyní USA třeba s Mikronésií, Marshallovými ostrovy a Palau. Američané poskytují těmto oblastem základní služby, ochranu a volný obchod výměnou za to, že jejich armáda bude na jejich území působit bez omezení.

Kupříkladu opoziční poslanec a zastánce nezávislosti Grónska Kuno Fencker je této cestě nakloněn, Gróňané by se ale k záležitosti měli podle něj vyjádřit v referendu.

Expert na vojenské operace Thomas Crosbie z Dánské královské obranné akademie nicméně varoval, že Trump lidem tradičně vnucuje svou vůli. „Pro Gróňany v tom opravdu nevidím žádné výhody, kromě velmi dočasného zvýšení jejich sebevědomí,“ uvedl pro Politico. „Pokud se vzdáte svého území v naději, že byste později mohli dosáhnout dohody – to by bylo opravdu nerozumné,“ míní.

Trump zopakoval touhu po Grónsku. Musí přestat, zní z Dánska
Protest proti Trumpovi v Grónsku

Možné vydírání Evropy

Evropa, zejména spojenci Dánska v Evropské unii, by se zdráhala odsouhlasit jakýkoli pokus odtrhnout ostrov od Kodaně, píše Politico. Podle tohoto webu ale americká vláda drží trumf, kterým je Ukrajina. S tím, jak se zintenzivňují mírová jednání, se Kyjev nechal slyšet, že jakákoli dohoda s Kremlem musí být podpořena seriózními a dlouhodobými bezpečnostními zárukami USA.

Američané se dosud k otázce záruk stavěli spíše vyhýbavě, podle jednoho unijního diplomata ale může být jedním ze scénářů právě balíček dohod „bezpečnost za bezpečnost“, v jehož rámci by Evropa od Trumpovy administrativy získala záruky pro Ukrajinu výměnou za rozšířenou roli USA v Grónsku.

„I když se to může zdát jako hořká pilulka, mohlo by to být snáze polykatelné než alternativa, otravný Trump, který by mohl reagovat sankcemi, odstoupením od mírových jednání – nebo podporou (ruského vládce Vladimira) Putina v jednáních s Ukrajinou,“ spekuluje Politico.

Využití americké armády k získání Grónska je jednou z možností, uvedl Bílý dům
Grónsko

Vojenský zásah

Pokud by Dánsko, potažmo v budoucnu samostatné Grónsko, Trumpa zcela odmítlo, může Washington přistoupit k vojenskému zásahu. Miller v pondělním rozhovoru se stanicí CNN odmítl vyloučit invazi. „Nikdo nebude vojensky bojovat se Spojenými státy kvůli budoucnosti Grónska,“ prohlásil poradce prezidenta USA.

Převzetí území Američany by nejspíš proběhlo bez větších obtíží. „Mohlo by to být pět vrtulníků... nepotřeboval by mnoho vojáků,“ řekl serveru Politico dánský politik, který si přál zůstat v anonymitě. „(Gróňané) by s tím nemohli nic dělat,“ obává se politik.

„Nejvíce znepokojivá by byla strategie typu fait accompli, která by znamenala jednoduše uchvácení území stejným způsobem, jakým se o to pokusil Putin a vznesl si územní nároky na Ukrajinu. Mohl by prostě umístit vojska do země a říct, že je teď americká... armáda Spojených států je schopna vysadit v Grónsku libovolný počet jednotek, ať už letecky nebo po moři, a pak tvrdit, že je to americké území,“ míní vojenský expert Crosbie.

Podle výzkumníka z Dánského institutu pro mezinárodní studia Lina Mortensgaarda má Washington na své už existující grónské vesmírné základně Pituffik asi pět set vojenských důstojníků, včetně místních dodavatelů, a necelých deset zaměstnanců konzulátu v Nuuku. Na podporu výzkumných misí je navíc v Grónsku během arktického léta nasazeno asi sto vojáků Národní gardy.

Chabá obrana ostrova a konec NATO

Grónsko přitom nedisponuje širšími obrannými kapacitami. Obyvatelstvo nemá žádnou místní armádu, řekl webu Politico Mortensgaard. Dánské společné arktické velitelství v hlavním městě má nedostatečné a zastaralé vojenské prostředky, z velké části omezené na čtyři inspekční a námořní plavidla, hlídku se psím spřežením, několik vrtulníků a jedno námořní hlídkové letadlo, sdělil expert.

Pokud Trump zmobilizuje americkou přítomnost na místě, případně v oblasti nasadí speciální jednotky, USA mohly převzít kontrolu nad Nuukem „za půl hodiny nebo i méně“, uvedl Mortensgaard. „Trump věci říká a pak je dělá,“ varovala dánská poslankyně Evropského parlamentu Stine Bosseová. „Kdybyste byli jedním z šedesáti tisíc lidí v Grónsku, měli byste velké obavy,“ dodala.

Vynechání USA z manévrů v Grónsku může být vzkaz Trumpovi
Dánské, švédské a norské jednotky domobrany se společně s dánskými, německými a francouzskými vojáky účastní společných vojenských cvičení ve městě Kangerlussuaq v Grónsku

Většina odborníků neočekává, že by se Grónsko nebo jeho evropští spojenci bránili. Frederiksenová varovala už v pondělí, že podobný krok USA by znamenal „konec NATO“.

„Trump to (se získáním ostrova) opravdu myslí vážně,“ řekl ČT24 amerikanista Tomáš Klvaňa z New York University Prague. Odmítavý a kritický postoj evropských spojenců USA na něj ale nebude mít vliv, a naopak může být kontraproduktivní, míní expert.

„Jakýkoli útok nebo zabrání Grónska by ale vedl ke konci Severoatlantické aliance a tady do hry vstupují kongresmani, senátoři a možná i někteří lidé přímo z Trumpova okruhu, jako je ministr zahraničí Rubio, kterému by se taková akce příliš nepozdávala, pokud by měla vést k rozpadu NATO,“ myslí si Klvaňa.

„Vojenský útok asi není potřeba, všichni vědí, že Evropa není schopna ubránit Grónsko proti americké armádě, takže spíš vidím jakési politické řešení,“ konstatoval amerikanista.

8 minut
Amerikanista Tomáš Klvaňa o snahách USA získat Grónsko
Zdroj: ČT24

Okupace spojeneckého území by navíc byla ze strategického i operačního hlediska složitější než vojenská akce v Caracasu, píší The Times. I kdyby operace proběhla bez problémů, mohlo by být pro Američany obtížné plně využít Grónsko, pokud by je významná část populace vnímala jako okupační mocnost.

Transatlantická vazba by navíc byla silně poškozena a vzrostlo by riziko eskalace v době, kdy Rusko a Čína podnikají kroky na ochranu svých vlastních zájmů v Arktidě. To vede k polárním závodům ve zbrojení a v konečném důsledku podkopává bezpečnost samotné Ameriky, upozorňuje v analýze The Times.

Mezi Čínou, Ruskem i v Arktidě tají ledy a otevírají polární kolbiště
Tanker Renda plující pod ruskou vlajkou v Arktidě

Odkoupení Grónska

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve středu řekl členům Kongresu, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). I podle expertů je mnohem pravděpodobnější, že se prezident pokusí získat ostrov jinými prostředky a použije hrozbu vojenského zásahu jako vyjednávací nástroj.

Trump argumentoval, že současné fiskální uspořádání, v jehož rámci Kodaň posílá Nuuku roční „blokový grant“ ve výši přibližně čtrnácti miliard korun, je pro Dány „špatnou dohodou“, a myslel si, že by mohli být ochotni se za správnou cenu zbavit finančního závazku. Kodaň ale jeho nabídky v roce 2019 odmítla a neprojevila žádný zájem o další rozhovory na toto téma.

Gróňané by však mohli být otevřenější debatě. Trump loni slíbil, že investuje „miliardy dolarů do vytvoření nových pracovních míst a (jejich) zbohatnutí“. Pro území s 57 tisíci obyvateli a HDP nižším než 84 miliard korun, které je drtivě závislé na rybolovu a dotacích z Kodaně, by takové částky mohly být v případě jejich uskutečnění klíčové, poznamenal server The Times.

„Už stačilo,“ odmítl grónský premiér Trumpova slova o anexi
Grónsko

Trump není prvním americkým prezidentem, který uvažoval o koupi Grónska. V roce 1867, kdy USA získaly Aljašku, si pomýšlel na ostrov tehdejší prezident Andrew Johnson. Na konci druhé světové války pak nabídla Trumanova administrativa Dánsku za ostrov konkrétní částku sto milionů dolarů (2,44 miliardy korun).

Oba pokusy skončily nezdarem, nicméně Američanům se podařilo zajistit výhodné postavení na ostrově díky zmíněné obranné dohodě.

Přírodní zdroje, obchod i vojenský význam

Pokud jde o oblast Arktidy včetně Grónska, její geopolitický význam v současném světě ovlivněném změnami klimatu stále roste. V regionu se díky tání ledů otevírají nové dveře pro rozvoj obchodu včetně takzvané severní lodní trasy a nových nalezišť přírodních zdrojů. Arktida dle odhadů amerických geologů z USGS ukrývá zhruba třetinu neobjevených světových zásob zemního plynu a třináct procent ropy.

Konkrétně v Grónsku se nachází pětadvacet druhů nerostů, které jsou na unijním seznamu kritických surovin. Na ostrově jsou zásoby lithia, platinových kovů, titanu či vzácných zemin. Tyto přírodní zdroje se hojně využívají v nových technologiích, ať už v polovodičích, elektrických vozech nebo větrných turbínách, upozorňuje web oEnergetice.cz.

Kromě toho se na ostrově nachází i „černé zlato“ a plyn. Možnosti těžby přitom v Grónsku zdaleka nejsou plně využité. Proces komplikuje zejména drsné podnebí. Světové velmoci nicméně usilují o to posílit v oblasti minimálně ekonomický vliv, ať už jde o Unii, Čínu nebo právě USA.

Globální oteplování nahrálo také změně vojenské strategie, kdy velmoci čím dál častěji obracejí svou pozornost právě k Arktické oblasti. Nové základny tam v posledních letech buduje Rusko a Čína zase pracuje na „vědeckých“ projektech, jež budí na Západě podezření z využití pro vojenské účely.

Moskva s Pekingem navíc v době pokračující ruské války proti Ukrajině v Arktidě uzavřela pakt, kterým obě země prohloubily vazby v oblasti energetiky či lodní dopravy. Znepokojený Západ v čele s USA v reakci na ekonomické i vojenské aktivity autoritářských velmocí na severu rozhodl mimo jiné o výstavbě celé nové flotily ledoborců.

Klíčová role základny USA v Grónsku

V době obav z rozšíření konfliktu na Ukrajině na plnohodnotnou úroveň Rusko-NATO si Američané o to více váží své grónské letecké a radarové základny Pituffik (dříve Thule). Ta disponuje systémy varujícími před raketami a také sledujícími vesmír. V případě vypuknutí války s Moskvou by sehrála klíčovou roli, jelikož má ideální polohu pro monitorování nepřátelských armádních aktivit v Arktidě.

Spojené státy tak chtějí prosadit větší kontrolu nad Grónskem ne z nějakého rozmaru, ale aby zajistily ochranu národní bezpečnosti a celého severního Atlantiku, píše v komentáři server The Hill.

Trumpa na Grónsku lákají suroviny i strategická poloha
Americká základna v Grónsku

Trumpova vize je podle tohoto webu založena na historickém a právním rámci stanoveném dohodou o obraně Grónska z roku 1951. Úmluva z dob studené války dává Washingtonu pravomoc významně ovlivňovat a potenciálně kontrolovat toto strategicky důležité území.

Kromě vojenské přítomnosti v „obranných oblastech“ zde mají Američané operační kontrolu, přičemž Dánové fungují jen jako poradci. Síly USA rovněž disponují pozemní, leteckou a námořní svobodou pohybu i mimo „obranné oblasti“, aby zajistily jejich kontrolu. S tím souvisí i rozvoj infrastruktury a plynoucí americké investice, jež posílily vliv USA na ostrově, píše The Hill.

Výběr redakce

Prezident Turka ministrem nejmenuje, sdělil po novoročním obědě Babiš

Prezident Turka ministrem nejmenuje, sdělil po novoročním obědě Babiš

09:28Aktualizovánopřed 1 mminutou
Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

10:15Aktualizovánopřed 5 mminutami
Zelenskyj vyjádřil po příletu na Kypr naději, že se blíží členství Ukrajiny v EU

Zelenskyj vyjádřil po příletu na Kypr naději, že se blíží členství Ukrajiny v EU

13:35Aktualizovánopřed 5 mminutami
Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

15:29Aktualizovánopřed 21 mminutami
Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

09:20Aktualizovánopřed 39 mminutami
Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí

Babiš čeká s vložením akcií Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí

před 54 mminutami
Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají

Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají

před 57 mminutami
USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc

USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc

15:08Aktualizovánopřed 59 mminutami

Aktuálně z rubriky Svět

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly. Oznámilo to Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Moskva zásah USA odsoudila. Rusko předtím vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker, dříve známý jako Bella 1, doprovodily, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ).
10:15Aktualizovánopřed 5 mminutami

Zelenskyj vyjádřil po příletu na Kypr naději, že se blíží členství Ukrajiny v EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiletěl na Kypr, kde se u příležitosti zahájení kyperského předsednictví v Radě EU setká mimo jiné s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Zelenskyj vyjádřil naději, že se jeho země, jež se čtvrtým rokem brání ruské ozbrojené agresi, během předsednictví Kypru v příštích šesti měsících přiblíží členství v Evropské unii, informovala agentura Reuters.
13:35Aktualizovánopřed 5 mminutami

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Caracasu požaduje, aby omezil své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu. Washington rovněž vyvíjí tlak na Venezuleu, aby vyhostila v zemi zatím působící čínské, ruské, íránské a kubánské poradce, uvedli podle deníku The New York Times (NYT) američtí činitelé.
15:29Aktualizovánopřed 21 mminutami

Jihokorejský prezident požádal Si Ťin-pchinga, aby mu pomohl ve vztazích s KLDR

Jihokorejský prezident I Če-mjong požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby se ujal role prostředníka a pomohl vyřešit severokorejskou jadernou krizi a zmírnit nepřátelství mezi oběma Korejemi. Si mu odpověděl, že v otázkách KLDR musí být trpělivý, napsala agentura AP. I Če-mjong uskutečnil od loňského června několik vstřícných kroků k oteplení vztahů se severním sousedem, Pchjongjang ale neplánuje obnovení dialogu.
před 25 mminutami

Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

Čtyři lidé zahynuli při úderech koalice vedené Saúdskou Arábií v jemenské provincii Dálí, která je baštou vůdce separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarúse Zubajdího. Píše to agentura AFP. Kvůli střetům mezi separatisty a vládními silami uvázly v uplynulých dnech na jemenském ostrově Sokotra stovky turistů včetně dvou desítek Čechů.
09:20Aktualizovánopřed 39 mminutami

Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají

V Aleppu druhým dnem pokračují střety mezi vládními silami a Kurdy vedenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF), píše agentura AFP. Syrská armáda ostřeluje kurdské čtvrti města, které dříve označila za vojenské zóny. Školy, univerzity a úřady ve městě jsou zavřené. Při úterních střetech zahynulo podle AFP devět lidí, převážně civilistů.
před 57 mminutami

USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc

Americký prezident Donald Trump chce vlastnit strategické Grónsko a tlak Bílého domu na Dánsko sílí. Mezi možné scénáře, jak by mohl dosáhnout svého cíle, patří odkoupení ostrova, asociační dohoda, začlenění území do Spojených států, případně vojenská invaze. Kodaň a většina Gróňanů spojení s USA odmítají.
15:08Aktualizovánopřed 59 mminutami

Warner Bros stále odmítá Paramount, upřednostňuje převzetí Netflixem

Správní rada americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) jednomyslně odmítla upravenou nabídku na převzetí od firmy Paramount Skydance za 108,4 miliardy dolarů (2,25 bilionu korun). Je podle ní horší než dohoda, kterou už má uzavřenou se společností Netflix. Warner Bros zároveň vyzval své akcionáře, aby nenabízeli Paramountu své akcie, uvedla agentura Bloomberg.
před 1 hhodinou
Načítání...