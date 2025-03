Neudělalo dost, obul se Vance v Grónsku do Dánska

Americký viceprezident JD Vance přiletěl na americkou základnu Pituffik v Grónsku, kde kritizoval Dánsko za to, že se podle něj dobře nestaralo o ostrov a neinvestovalo dost do jeho bezpečnosti. O ostrov opakovaně projevuje zájem prezident Donald Trump. Ten v pátek uvedl, že USA potřebují Grónsko pro mezinárodní bezpečnost a mír ve světě. Evropané to pochopí, nebo jim to budeme muset vysvětlil, dodal. Dánsko i samotní obyvatelé ostrova to odmítají.