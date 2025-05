Režim na českých hranicích bude odpovídat mezinárodnímu právu, řekl Rakušan

Německý pohled na nelegální migraci se podle Rakušana tomu českému v mnohém přiblížil. Česko podle něj dlouhodobě podporuje efektivní opatření, zejména na vnější hranici, která vedou k prevenci a potírání nelegální migrace. Domnívá se, že další opatření nad rámec těch Evropou dosud definovaných jsou jedinou cestou k tomu, aby v budoucnu žádné kontroly uvnitř schengenského prostoru být nemusely.

„Ministra jsem ubezpečil, že v zájmu Česka je, aby tu schengenský prostor byl a my mu věřili,“ řekl Rakušan. Stav kontrol na vnitřních hranicích je podle něj potřeba vnímat jako výjimečný. „Jasně říkáme, že režim na našich hranicích vždycky bude odpovídat mezinárodnímu právu. Budeme zcela respektovat readmisní principy spolupráce, kdy je potřeba na hranici prokázat, že daný člověk přichází z Česka,“ prohlásil. Situace v nelegální migraci je podle českého ministra letos za posledních pět let vůbec nejklidnější.

Rakušan rovněž sdělil, že on se do Německa na opětovné jednání vydá v červenci. Do té doby si obě země po měsíci fungování zpřísněných kontrol režim společně vyhodnotí a nastaví, jak bude vypadat do budoucna.