Německo bude odmítat i žadatele o azyl

Podle nového ministra vnitra nejde o to, aby „byl od zítřka (čtvrtka) všem na hranicích zamítán vstup“, ale o to snížit počet migrantů přicházejících do země nelegálně a o to „vyslat signál světu a Evropě, že se politika v Německu změnila“.

Podle časopisu Der Spiegel, který o Dobrindtových plánech informoval s předstihem, by se počet policistů hlídkujících na německých pozemních hranicích měl zvýšit o několik tisíc. Přibýt by mělo také kontrolních stanovišť.

Rakušan zásadní vliv na Česko nečeká

Český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu uvedl, že o opatřeních proti nelegální migraci už o víkendu telefonicky s Dobrindtem jednal. „Na Českou republiku a její občany nebudou mít zásadní dopad,“ ujistil. Tranzitní nelegální migrace přes Česko i na česko-německé hranici je podle něj rekordně nízká.