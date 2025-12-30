Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.

Od 18. prosince se už neprodávají poštovní známky, poslední dopisy pošťáci doručili minulé úterý a do konce roku 2025 by měly všechny veřejné poštovní schránky z dánských ulic zmizet. Podle Světové poštovní unie (UPU) podobný krok v poslední době žádná jiná země neučinila.

„Dánové se stávají stále více digitálními a to, co se dříve posílalo jako dopis, dnes většina lidí dostává v digitální podobě,“ uvádí státní poštovní společnost Postnord, která vznikla v roce 2009 spojením dánských a švédských poskytovatelů poštovních služeb. Výjimka platí pro asi tři sta tisíc obyvatel šestimilionové země, mezi nimiž jsou převážně starší lidé na venkově, kteří s úřady nadále komunikují analogově.

Od přelomu tisíciletí klesl objem dopisů v zemi o více než devadesát procent a tento trend pokračuje. V důsledku toho Postnord vydělával v posledních letech na doručování dopisů stále méně. Vzhledem k tomu, že většina korespondence s veřejnými orgány se pro Dány již dlouho odehrává digitálně, do soukromých poštovních schránek většinou přichází pouze reklama.

Dánská státní poštovní společnost se chce vzhledem k silnému online obchodu v budoucnu soustředit především na doručování balíků. Společnost Postnord už na jaře oznámila, že přestane doručovat dopisy a v souvislosti s tím zruší 1500 pracovních míst.

Dánská pošta na konci roku přestane doručovat dopisy
Ilustrační foto

Výběr redakce

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

13:52Aktualizovánopřed 24 mminutami
Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší

Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší

před 30 mminutami
Čína pokračuje ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu. Dle Reuters nacvičuje blokádu

Čína pokračuje ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu. Dle Reuters nacvičuje blokádu

06:13Aktualizovánopřed 34 mminutami
Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

11:53Aktualizovánopřed 38 mminutami
Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů

Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů

před 2 hhodinami
Putin udržel ruské oligarchy na své straně, píše BBC

Putin udržel ruské oligarchy na své straně, píše BBC

před 3 hhodinami
Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N

Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N

07:43Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Ukrajinští výrobci drony vyvíjejí i ve spolupráci s bojovými jednotkami

Ukrajinští výrobci drony vyvíjejí i ve spolupráci s bojovými jednotkami

před 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Železniční společnost Eurostar kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem, informuje s odvoláním na sdělení podniku agentura AFP. Eurostar na svých internetových stránkách uvádí, že vlakovou dopravu v tunelu pod Lamanšským průlivem narušily potíže s dodávkou elektřiny.
13:52Aktualizovánopřed 24 mminutami

Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší

Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.
před 30 mminutami

Čína pokračuje ve vojenských akcích kolem Tchaj-wanu. Dle Reuters nacvičuje blokádu

Čína druhým dnem pokračuje v rozsáhlém vojenském cvičení v okolí Tchaj-wanu. Aktivity Pekingu mají simulovat blokádu tchajwanských přístavů, Čína tím chce prý vyslat ostrovu „důrazné varování“. Tchajwanský prezident Laj Čching-te ujistil, že jeho země bude jednat tak, aby nezhoršovala napětí ani nevyvolávala spory. Zároveň také ostře odsoudil čínské počínání a vyzval k tomu i další země. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za svou „vzbouřenou provincii“.
06:13Aktualizovánopřed 34 mminutami

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda kvůli postupu separatistů podporovaných Spojenými arabskými emiráty (SAE) na jihu země vyhlásila na tři měsíce výjimečný stav. Na 72 hodin také uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Na zahraniční vojenskou podporu separatistů udeřila ze vzduchu koalice vedená Saúdskou Arábií. Překvapivá ofenziva vrazila klín mezi křehké zahraniční spojence v konfliktu.
11:53Aktualizovánopřed 38 mminutami

Bitcoin letos poklesl o téměř sedm procent na 87 tisíc dolarů

Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin letos ztratila téměř sedm procent své hodnoty a na konci roku se obchodovala kolem 87 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,79 milionu korun. Za letošní rok přitom bitcoin dosáhl svého dosavadního maxima přes 124 tisíc dolarů (2,6 milionu korun), ale také se propadl až k 76 tisícům dolarů (1,6 milionu korun). Vyplývá to z údajů serveru Kurzy.cz.
před 2 hhodinami

Putin udržel ruské oligarchy na své straně, píše BBC

I když během ruské války proti Ukrajině dosáhl počet miliardářů v Rusku historického maxima, ztratili téměř veškerý svůj politický vliv, píše BBC. Ruští oligarchové přicházeli o své postavení už od začátku vlády Vladimira Putina. Západní sankce uvalené kvůli válce na Ukrajině je pak neproměnily v odpůrce režimu, naopak Putinova politika cukru a biče z nich udělala jeho tiché podporovatele, dodává stanice.
před 3 hhodinami

Šíření spalniček v USA kvůli poklesu proočkovanosti pokračuje

Spojené státy ani na konci roku nedokázaly zastavit šíření nakažlivých spalniček. Naopak, počet nakažených překonal dva tisíce a stále se tvoří další ohniska, což naznačuje, že Světová zdravotnická organizace (WHO) příští rok odejme Spojeným státům status země bez spalniček.
před 4 hhodinami

Slovenské národní divadlo propustí pět herců, píše Denník N

Slovenské národní divadlo (SND) propustí pět herců včetně Táni Pauhofové, známé také účinkováním v české filmové produkci. Uvedl to slovenský Denník N s odvoláním na své zdroje. Oficiálním důvodem výpovědí je konsolidace, herci však mluví o snaze vedení rozbít nepohodlný soubor.
07:43Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...