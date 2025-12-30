Dánové si letos na Vánoce poslali poslední dopisy do schránek, pošta službu ruší

Vysoce digitalizované Dánsko je pravděpodobně první evropskou zemí, která v těchto dnech ruší doručování dopisů v rámci poštovních služeb a z měst odstraňuje všechny poštovní schránky, píše německý týdeník Der Spiegel.
Od 18. prosince se už neprodávají poštovní známky, poslední dopisy pošťáci doručili minulé úterý a do konce roku 2025 by měly všechny veřejné poštovní schránky z dánských ulic zmizet. Podle Světové poštovní unie (UPU) podobný krok v poslední době žádná jiná země neučinila.
„Dánové se stávají stále více digitálními a to, co se dříve posílalo jako dopis, dnes většina lidí dostává v digitální podobě,“ uvádí státní poštovní společnost Postnord, která vznikla v roce 2009 spojením dánských a švédských poskytovatelů poštovních služeb. Výjimka platí pro asi tři sta tisíc obyvatel šestimilionové země, mezi nimiž jsou převážně starší lidé na venkově, kteří s úřady nadále komunikují analogově.
Od přelomu tisíciletí klesl objem dopisů v zemi o více než devadesát procent a tento trend pokračuje. V důsledku toho Postnord vydělával v posledních letech na doručování dopisů stále méně. Vzhledem k tomu, že většina korespondence s veřejnými orgány se pro Dány již dlouho odehrává digitálně, do soukromých poštovních schránek většinou přichází pouze reklama.
Dánská státní poštovní společnost se chce vzhledem k silnému online obchodu v budoucnu soustředit především na doručování balíků. Společnost Postnord už na jaře oznámila, že přestane doručovat dopisy a v souvislosti s tím zruší 1500 pracovních míst.