Neznámí zloději v závěru roku podnikli jednu z největších loupeží v německé historii

Kořist v hodnotě přibližně třicet milionů eur (přes 727 milionů korun) si podle prvních odhadů vyšetřovatelů odnesli neznámí pachatelé, kteří se provrtali do trezoru pobočky spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu. Podle agentury DPA se pravděpodobně jedná o jedno z největších loupežných přepadení v historii německé kriminalistiky.
Neznámí pachatelé vyvrtali v noci na pondělí otvor do trezoru ve spořitelně Sparkasse Gelsenkirchen a vyloupili přes 3200 bezpečnostních schránek, které se v něm nacházely. Poškozeno je asi dva a půl tisíce lidí.
Před pobočkou panuje už druhým dnem vzrušená atmosféra. Klienti spořitelny se dožadují informací o svém majetku. Spořitelna proto zřídila speciální linku pro dotazy, pobočka však prozatím zůstává zavřená.
Situace se podle DPA vyhrotila, když se počet čekajících v chladu před vyloupenou pobočkou zvýšil na dvě stě a lidé se domáhali toho, aby byli vpuštěni dovnitř. Několik z nich se prodralo kolem zaměstnanců bezpečnostní agentury do vstupní haly pobočky a nakonec zasahovala policie.
Lupiči pronikli do spořitelny přes sousední parkovací dům
Podle prvních zjištění se lupiči dostali ke schránkách přes parkovací dům ze sousední ulice. Cesta vedla přes několik dveří do archivu, odkud nakonec pomocí speciálního vrtáku prorazili zeď od trezoru. Policie zajišťovala stopy na místě činu celé pondělí a po pachatelích stále pátrá.
Na možné vloupání upozornil v noci na pondělí požární poplach, který se spustil automaticky. Policisté spolu s hasiči okamžitě začali prohledávat budovu a všimli si díry v suterénu.
Podobné případy jsou spíše vzácné. Před rokem se pachatelům v Lübecku podařilo vyloupit přes tři sta bezpečnostních schránek, ze kterých odcizili cennosti, šperky, peníze a věci osobní hodnoty. Podle policie škoda přesáhla deset milionů eur.
V srpnu 2021 pachatelé v Norderstedtu u Hamburku vykradli asi 650 bezpečnostních schránek hamburské spořitelny. Tehdy se dostali do trezoru pomocí vrtáku z pronajatých prostor nad pobočkou.