V Drážďanech vystavili šperky z loupežné „Mission: Impossible“

Loupež, ke které došlo v listopadu 2019 v muzeu Grünes Gewölbe v Drážďanech, zaskočila muzeum i veřejnost svou drzostí. Týkala se totiž sbírky mimořádného historického významu.

Zloději si odnesli šperky osázené bezmála čtyřmi a půl tisíci diamanty či brilianty a v hodnotě překračující sto třináct milionů eur (asi 2,7 miliardy korun). Za cennou sbírku z osmnáctého století vděčí Drážďany bonvivánskému milovníkovi přepychu a žen – saskému kurfiřtovi a pozdějšímu polskému králi Augustovi II. Silnému. K objednávání stále oslnivějších kousků ho vedlo soupeření s bohatstvím francouzského panovníka Ludvíka XIV.

Před pěti lety to nebylo poprvé, co saské město o vzácnou sbírku přišlo. Po druhé světové válce, kterou poklad přečkal nepoškozen i přes zničující bombardování Drážďan, ji sovětští vojáci zabavili jako válečnou kořist. Do saského hlavního města se šperky vrátily koncem padesátých let. I při poslední loupeži se většinu z jednadvaceti klenotů podařilo získat zpět.

Stačila vteřina místo čtvrthodiny

Loupež byla tvrdou lekcí o zabezpečení muzea, dříve považovaného za jednu z nejlépe zabezpečených budov v Evropě. „Byli jsme šokováni, že to je skutečně možné, ale vyvodili jsme z toho potřebné závěry,“ ujistil nedávno saský premiér Michael Kretschmer.

Slabinou zabezpečení se ukázala překvapivě vitrína, v níž byly šperky uloženy. Muzeum předpokládalo, že sklo by mělo prolomení odolávat čtvrt hodiny, ve skutečnosti pachatelům stačilo několik vteřin. O moc víc času ostatně ani neměli.