„Dyť to zvládnou i malé holky!“ Ženy malovaly zátiší, šachy i traumata

Nebyli jen staří mistři, ale i staré mistryně, zdůrazňuje retrospektiva připravená Národní galerií Praha. Představuje umělkyně, které působily ve střední Evropě, Nizozemí a na území Itálie od středověku do konce devatenáctého století. Podle galerie jde o první soubornou přehlídku tohoto typu v Česku.

Ve Valdštejnské jízdárně je do začátku listopadu vystaveno přibližně sto padesát děl z oblasti malby, kresby, grafiky, sochařství i užitého umění. Mezi ženami, mistryněmi a umělkyněmi, které Národní galerie na výstavě představuje, je i následujících pět:

Dochované fotografie Josefiny Mařákové – stejně jako to, že si říkala Pepa – svědčí o její nekonvenčnosti. Krátké vlasy nebyly na přelomu devatenáctého a dvacátého století, kdy žila, pro ženu ničím obvyklým. Stejně jako akademické vzdělání ve výtvarném umění. Ženám bylo v českých zemích přístupné velmi omezeně – pražská Akademie studium zájemkyním umožnila až po pádu Rakouska-Uherska a ateliér na Uměleckoprůmyslové škole se zaměřoval na malbu květin. Josefině tak nezbývalo, podobně jako dalším talentovaným umělkyním nic jiného, než se vzdělávat soukromě.

Její otec byl podplukovník a služba v armádě určovala v Luisině dětství i místa pobytu. Narodila se v Itálii, následně se rodina přestěhovala do Uher a Haliče. Poté, co se finanční situace Ehrlerových zhoršila, když byl Luisin otec zraněn v bitvě u Hradce Králové, začala se vzdělávat jako učitelka kreslení, aby se díky výdělku osamostatnila a nemusela se vdávat kvůli jistým příjmům.

Také malba, která tvorbu Ruyschové prezentuje ve Valdštejnské jízdárně, představuje květinové zátiší, konkrétně z roku 1682. Vznikla v době, kdy malířce bylo osmnáct let a už čtyři roky se vzdělávala u věhlasného malíře zátiší Willema van Aelsta.

Nejznámějším obrazem Krafftové je ale podobizna Wolfganga Amadea Mozarta. Portrét, který vytvořila téměř třicet let po smrti význačného komponisty, dlouho ve svém logu používal výrobce pralinek známých jako Mozartovy koule. Dostal se také na rakouské peníze, konkrétně na pětisetšilinkovou bankovku a tamní verzi jednoeurové mince.

Její malba s názvem Šachová hra je nejstarším renesančním obrazem na výstavě. Umělkyně na něm zachytila své mladší sestry. „Hrajou šachy, a ne náhodou, je to hra intelektuální, a právě malířka chtěla ukázat: ‚Dyť to zvládnou i malé holky!‘“ vysvětlila Olga Kotková.

Do Artemisiiny tvorby se otiskl její životní osud. V sedmnácti letech ji znásilnil kolega malíř a následně čelila traumatizujícímu veřejnému procesu. Byla nucena vypovídat s provazy uvázanými kolem prstů – postupné utahování mělo ověřit upřímnost jejího svědectví. Ve svých obrazech zobrazovala silné ženy, jako byla Judita, Zuzana či Lukrécie, ovšem ne jako oběti, ale jako aktérky.

Jedna z nejvýraznějších malířek baroka byla první ženou přijatou do umělecké akademie ve Florencii.

„Talent sice nemá pohlaví, jak ostatně už v roce 1785 poznamenal malíř, autor divadelních her a tajemník Académie royale v Paříži Antoine Renou, ale na umělecké školy dlouhá staletí ženy neměly přístup. Ženy také, až na malé výjimky, nemohly stát v čele malířských dílen. U nás se například mistryní v cechovní dílně mohly stát pouze vdovy po malířích,“ připomíná Kotková.

Zbožnost, touha i násilí

Začátek retrospektivy datovali autoři do roku 1300. „Nejvíce umělkyň – spíše to byly v té době řemeslnice – se prosadilo v klášterech. Věnovaly se třeba vyšívání, ale byly i činné jako iluminátorky. U maleb jsou to spíše díla, která velebí křesťanské ctnosti nebo odrážejí niterný život sester v klášteře, jejich niterné pouto k Ježíšovi,“ popisuje kurátorka středověkou podobu a možnosti umění.

V dílech zbožných žen se ale už v té době projevovala i fantazie, včetně mateřské a erotické touhy. Malířky renesance a baroka se pak v tvorbě mnohdy vyrovnávaly s krutostí, které byly vystaveny – ať už šlo o různé intriky, či násilí.

Umělkyním přála Itálie, v českých zemích si počkaly

„Postavení žen-umělkyň nebylo skoro žádné. Prosazovaly se velmi těžko, nemohly studovat na akademiích, a když je třeba otec poslal na učení, tak to dopadlo neslavně. Učitel žákyni zneužíval. Nicméně můžeme pozorovat zejména v Itálii v šestnáctém až osmnáctém století, že se zde nejvíce dařilo ženám, které byly nějakým způsobem napojeny na Boloňu, kde byla prastará univerzita,“ přidala pohled do historie Kotková.

První ženou, která provozovala vlastní ateliér, byla v druhé polovině šestnáctého století Lavinia Fontana. Pracovala na zakázku pro šlechtu i církev a dokázala skloubit kariéru s rolí manželky a matky třinácti dětí. Výstava představuje i tvorbu Marie Sibylly Merianové, která jako první evropská žena podnikla vědeckou expedici do Jižní Ameriky, a Elisabetty Siraniové, jež vedla vlastní dílnu ve zmíněné Boloni a založila školu pro umělkyně.