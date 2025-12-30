Eurostar zastavil spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem

Železniční společnost Eurostar kvůli technickým potížím přerušila provoz všech svých spojů mezi Londýnem, Paříží, Amsterdamem a Bruselem, informuje s odvoláním na sdělení podniku agentura AFP. Eurostar na svých internetových stránkách uvádí, že vlakovou dopravu v tunelu pod Lamanšským průlivem narušily potíže s dodávkou elektřiny.
„Důrazně doporučujeme všem cestujícím, aby svou cestu odložili na jiný termín,“ uvedla firma. Eurostar podle agentury AFP nabízí zákazníkům bezplatnou výměnu jízdenky či její zrušení a následnou kompenzaci.
Provozovatelem železničního tunelu pod kanálem La Manche je společnost Getlink. Ta bez dalších podrobností sdělila, že provoz by se mohl začít vracet k normálu po 15:00, píše AFP.
Se společností Eurostar v loňském roce cestovalo rekordních 19,5 milionu lidí. Proti roku 2023 se tak počet pasažérů zvýšil zhruba o 850 tisíc.