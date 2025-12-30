Začalo další pátrání po zmizelém letu MH370

Americká firma Ocean Infinity po několika měsících obnovila pátrání po letadle společnosti Malaysia Airlines, které před jedenácti lety za dosud neznámých okolností zmizelo v Indickém oceánu při letu MH370. Na palubě bylo 239 lidí původem nejen z Malajsie, ale také z Číny, Indonésie, Austrálie, Francie, Kanady nebo Ukrajiny.
Vody Indického oceánu západně od Austrálie skrývají odpověď na jednu z největších leteckých záhad historie. Let MH370 mířící z Kuala Lumpuru do Pekingu zmizel na jaře roku 2014 beze stopy. Otázek je stále víc než odpovědí. Čtyřicet minut po startu byl zaznamenán poslední kontakt s letadlem. To se z neznámého důvodu odklonilo z plánované trasy a pak zřejmě zřítilo. Od zmizení stroje se šíří různé teorie od technické závady, přes sebevraždu pilota, únos až po bizarní konspirace včetně ruského spiknutí nebo zásahu mimozemšťanů.
Objevit se stroj pokusí společnost Ocean Infinity. Letos už podruhé, na jaře musela operaci ukončit kvůli špatnému počasí.
Nyní obnovené pátrání má i s přestávkami trvat 55 dní a zaměří se na patnáct tisíc kilometrů čtverečních, kde by se havarovaný letoun mohl s největší pravděpodobností nacházet. Malajsijská vláda se na tom dohodla s americkou firmou, které v případě nalezení trosek zaplatí 70 milionů dolarů (přes 1,4 miliardy korun).
Podle odhadů se trosky mohou nacházet až v sedmikilometrové hloubce. Společnost Ocean Infinity se Boeing 777 snažila najít už před sedmi lety poté, co selhalo mezinárodní pátrání.
„Mezinárodnímu týmu tehdy trvalo tisíc dní, aby prohledal oblast 120 tisíc kilometrů čtverečních. Poslední průzkum Ocean Infinity pokryl stejnou oblast za tři měsíce. To je velký faktor změny,“ uvedl profesor oceánografie na Západoaustralské univerzitě a bývalý člen pátracího týmu Charitha Pattiaratchi.
Dosud se podařilo objevit tři desítky kusů trosek. Chybí ale stále černá skřínka a trup letadla s pozůstatky pasažérů. „Přiveďte nám je, ať už jsou mrtví či živí. Je to zcela jednoduché a objektivní. Pevně věřím, že jen potřebuji jakýkoliv důkaz, abych se s touto situací smířil,“ řekl syn pasažérky letu MH370 Ťiang Cchuej Jün.