Dolní Lutyně kritizuje „šibeniční“ lhůtu k připomínkování změn územního plánu kvůli gigafactory

Obec Dolní Lutyně na Karvinsku a spolek Zachovejme Poolší považují za nepřiměřeně krátké lhůty, které Moravskoslezský kraj stanovil pro připomínkování změny územního plánu umožňující případnou výstavbu takzvané gigafactory. Podle obce je patnáctidenní termín, do něhož spadají i vánoční svátky, šibeniční. Krajský úřad ale tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem.
Prakticky každý den pracují úředníci a právníci v Dolní Lutyni na připomínkách k návrhu změny zásad územního rozvoje kraje. Dokument musí krajský úřad upravit, aby mohla v katastrálním území obce případně v budoucnu vzniknout gigafactory. „V tomto okamžiku nad tím sedí právníci prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Budeme jednat a nějakým způsobem finalizovat ty připomínky ještě zítra. Sejde se celé vedení obce, celá rada společně s právníky,“ řekl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek (nez.).
Obec má na podání připomínek patnáct dní. Lhůta začala běžet po neveřejném projednání, které kraj stanovil na 18. prosince, a část termínu tak připadla i na vánoční svátky. „Myslíme si, že je to všechno šité horkou jehlou. Jde o tak velký zásah do rozhodování samosprávy. Jsme vázáni výsledkem místního referenda,“ poznamenal Buzek.
Spolek upozorňuje na zásah do zemědělské půdy i přírody
Lhůtu označuje za šibeniční také spolek Zachovejme Poolší, který dlouhodobě proti vzniku průmyslové zóny vystupuje. „Z našeho pohledu se jedná o zemědělskou půdu, která je v rámci Moravskoslezského kraje v tomto celku jedinečná. Druhá věc je, že se pole nachází v nivě řeky, u významných přírodních rezervací. Nacházejí se tady ohrožené druhy,“ vysvětlil člen výboru spolku Zachovejme Poolší Martin Bohoněk.
Plocha, na které má vyrůst areál takzvané gigafactory, má mít rozlohu přes 270 hektarů. Zatím tu ale místo výrobních hal zůstává zemědělská půda. Část pozemků vlastní stát a část je v soukromých rukou.
Kraj: Postupujeme podle stavebního zákona
Podle kraje vše probíhá podle stanovených paragrafů a stavebního zákona. „Dotčeným orgánům bylo oznámení o konání společného jednání zasláno dne 21. 11. 2025, přičemž návrh byl již tou dobou v celém svém rozsahu zveřejněn na webových stránkách kraje. Dotčené orgány mohou v souladu s § 94 odst. 3 stavebního zákona uplatnit do 15 dnů od konání společného jednání svá stanoviska,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Miroslava Chlebounová.
Kraj zároveň upozorňuje, že veřejnost a spolky mají na podání připomínek delší čas. Veřejné projednání se uskuteční 14. ledna a teprve poté začne běžet také patnáctidenní lhůta.
„Běžné to není, ale veřejné projednání je až v lednu, takže obyvatelé a spolky mají čas do konce ledna. Problém je to pro samosprávu. Je to zásah do zemědělské půdy, jsou tam ohrožené druhy rostlin a živočichů. Vůbec panu starostovi a ostatním nezávidím, obzvlášť mezi svátky, kdy je těžké sehnat odborníky,“ poznamenal ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek (ODS).
Pokud by obec měla pocit, že proces není férový, může podle něj podat rozklad přímo ministru životního prostředí nebo se obrátit na soud.
Investora továrny zatím ministerstvo průmyslu a obchodu odmítlo zveřejnit, podle úřadu by továrna na baterie mohla v budoucnu nabídnout až sedm tisíc pracovních míst.