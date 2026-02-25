Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu


Muž, který se v úterý v Havířově zabarikádoval v bytě a postřelil policistu, spáchal sebevraždu, informoval ve středu krajský policejní ředitel Tomáš Kužel, podle něhož se muž střelil do hlavy. Postřelený policista už v úterý podstoupil operaci. Podle Kužela je mimo ohrožení života a prognóza uzdravení je „velmi dobrá“. Motiv střelce policie zatím nezná. Nemá ani informace o tom, že by muž trpěl psychickým onemocněním. Podle policie je podezřelý ze tří trestných činů.

Policisté v úterý zasahovali v domě v ulici Jana Wericha. Přijeli kvůli oznámení, že muž v obchodě ohrožoval lidi pistolí. Policie ho podle popisu našla a vyzvala ho, aby s tím přestal, použila i varovný výstřel do vzduchu. Muž utekl a schoval se nedaleko ve svém bytě. Přivolaná zásahová jednotka s vyjednavačem dosáhla toho, že muž propustil z bytu ženu, která policii sdělila, že v něm zůstal sám se střelnou zbraní. Podle Kužela to byla jemu blízká osoba, konkrétnější být nechtěl.

Brífink krajského policejního ředitele Tomáše Kužela k úternímu zásahu policie v Havířově
Při samotném zákroku pak došlo ke vzájemné střelbě. Padlo celkem osm ran, z nichž muž na policisty vypálil čtyři. Jednoho z nich, člena zásahové jednotky, zasáhl. Policisté vystřelili dvakrát a střelce minuli. Dva poslední výstřely pak padly v bytě, když muž zbraň otočil proti sobě. Dvakrát se střelil do hlavy. Jeden z výstřelů byl smrtelný. „Zemřel na následky jednoho výstřelu, přičemž v hlavě měl dvě rány. Obě si způsobil sám vlastní zbraní,“ sdělil Kužel s tím, že stejnou zbraní muž střílel i na policisty. Podle Kužela zbraň ráže devět milimetrů byla schopna poškodit zdraví. „Kdyby výstřel směřoval do oka, tak mohl způsobit i smrt,“ dodal.

Muž podle policie střílel z legálně držené střelné zbraně kategorie PO, kterou měl od loňského září. Pro držení zbraní v kategorii PO není potřeba zbrojní průkaz, podléhají ale oznámení, patří sem třeba plynové pistole. Podle Kužela byla zbraň šestiranná a pachatel splnil všechny podmínky pro její vlastnění.

Podezření ze tří trestných činů

„Případ prověřujeme pro podezření ze tří trestných činů, a to vraždy ve stadiu pokusu, násilí proti úřední osobě a nebezpečného vyhrožování. Motiv činu je stále předmětem prověřování krajských kriminalistů,“ napsala policie. Kužel zopakoval, že věc bude kvůli úmrtí muže odložena, vyšetřování ale pokračuje. „Něco se nám podaří zjistit, něco bohužel už nikdy neodhalíme,“ řekl Kužel k motivům muže.

Podle Kužela neměl muž za sebou nic trestněprávního. „Měl pouze nějakou přestupkovou minulost, ale to nemá nic společného s tím, co se stalo včera,“ podotkl policejní ředitel, který zatím neměl informace o tom, zda byl muž v době činu pod vlivem alkoholu či drog.

O zásahu policie poprvé informovala v úterý krátce po 14:00. Policisté kvůli tomu uzavřeli část komunikace Hlavní třída, provoz odkláněli. Kužel upřesnil, že první hlídka k výtržnosti do obchodu přijela dvě minuty po oznámení konfliktu na tísňovou linku. Zásahová jednotka na místo vyrazila po vyhodnocení situace. Podle Kužela to je běžný postup, tito policisté vyjíždějí až v okamžiku, kdy se ukáže, že jsou potřeba. „Když jsme vyhodnotili, že má střelnou zbraň a nekomunikoval s policisty, tak jsme jednotku povolali,“ vysvětlil.

Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti
Policisté při zásahu v ulici Jana Wericha v Havířově proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů

V souvislosti se zásahem policisté evakuovali několik desítek obyvatel daného domu i dalších v okolí. Většina se mohla vrátit do svých domovů už v podvečer. Nejbližší sousedé museli počkat, až kriminalisté zajistí všechny stopy na chodbě, kde se střílelo, a pak i v bytě. Byty jim policisté zpřístupnili ještě v noci.

Ozbrojený muž při úterním zásahu v Havířově spáchal sebevraždu

Muž, který se v úterý v Havířově zabarikádoval v bytě a postřelil policistu, spáchal sebevraždu, informoval ve středu krajský policejní ředitel Tomáš Kužel, podle něhož se muž střelil do hlavy. Postřelený policista už v úterý podstoupil operaci. Podle Kužela je mimo ohrožení života a prognóza uzdravení je „velmi dobrá". Motiv střelce policie zatím nezná. Nemá ani informace o tom, že by muž trpěl psychickým onemocněním. Podle policie je podezřelý ze tří trestných činů.
Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

Policie v Havířově zasahovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) uvedl, že muž je již po smrti a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Střelec je podezřelý z trestného činu pokusu o vraždu. Na místě byl zraněn policista, není v ohrožení života, oznámil krajský policejní šéf Tomáš Kužel.
