Ozbrojený muž z Havířova, který se zabarikádoval v bytě, je po smrti

Policie v Havířově zasahovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z bytů. Ministr vnitra Lubomír Metnar uvedl, že muž je již po smrti a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Policisté uzavřeli část Hlavní třídy a evakuovali obyvatele z blízkých domů, lidé mají dbát pokynů policistů na místě. O zásahu informovala mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková. Blíže ale nechtěla okolnosti události komentovat. Na místě byl zraněn policista.
„Policisté aktuálně zasahují v jednom z domů v Havířově. Provádí bezpečnostní opatření, dbejte jejich pokynů,“ uvedla Jiroušková na síti X. Dodala, že policisté uzavřeli část komunikace Hlavní třída. „Policisté odklání provoz, dbejte jejich pokynů,“ sdělila.
„Na místě jsou rozmístěny desítky policistů, těžkooděnci s dlouhými zbraněmi. Zároveň umístili plentu před místo, kde je vozidlo záchranné služby, a zvětšili prostor, který je uzavřený pro veřejnost,“ informovala po čtvrté hodině redaktorka ČT Barbora Ďulová. Podle ní kriminalisté rovněž z domu, kde je ozbrojený muž zabarikádovaný, vynesli postřeleného policistu.
Redaktorka ČT před pátou hodinou informovala, že se akce chýlí ke konci, jelikož se ozbrojení muži postupně stahují z ulic okolo domu.
Podle informací ČTK se zásah odehrává v ulici Jana Wericha – lidé by se v jejím okolí neměli zbytečně zdržovat, doplnili dříve policisté.