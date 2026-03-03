Požárů elektrokol a elektrokoloběžek přibývá. Pozor na chyby spojené s nabíjením

Počet požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku roste. Zatímco ještě v roce 2019 hasiči řešili jen tři případy, loni už jich bylo 125. Nejčastější příčinou bývá technická závada spojená s elektrickým zkratem, často při nabíjení.
Mladoboleslavští hasiči zmiňují případ, kdy kouř a zplodiny zaplnily celý bytový dům. O život bojovaly čtyři rodiny – celkem deset lidí. Podle hasičů je průběh tohoto typu požáru mimořádně intenzivní a během krátké doby zapálí vše v okolí.
„Majitel koloběžky spal vedle ní, jeho matka spala ve vedlejším pokoji. Nabíjecí proces byl téměř u konce, když podle něj bez jakéhokoli varování začaly z koloběžky létat jiskry a poté plameny,“ popsal vyšetřovatel požárů Územního odboru Mladá Boleslav HZS Středočeského kraje Michal Macoun.
Během krátké doby hořelo celé vybavení obývacího pokoje. Požár majitelům odřízl únikovou cestu a byt museli opustit oknem. „Těžko se mi hodnotí, zda si lidé riziko spojené s nabíjením dostatečně uvědomují. Spíš ne – nabíjejí přes noc, bez dozoru, často neoriginálními nabíječkami,“ uvedl ředitel Územního odboru Mladá Boleslav HZS Středočeského kraje David Bárta.
Ve chvíli, kdy se při nabíjení začne z baterie kouřit, ihned vypnout nabíječku. Pokud je to ještě možné, dostat baterii, případě celé kolo nebo koloběžku, která nemá vyjímatelnou baterii, z domu ven. Jestliže už to možné není, ihned opustit dům. Co nejrychleji zavolat hasiče. Pomoci může ponoření do nádoby s vodou, vše se ale odvíjí od rychlosti rozvoje požáru. Lidé by se neměli snažit o hašení vlastními silami.
Zdroj: PČR
Upravené baterie, levné výrobky
„U rodinných domů vycházejí tyto situace ještě poměrně dobře, protože k požárům dochází v garážích nebo dílnách. Co nás ale trápí, jsou bytové domy. Tam se zařízení nejčastěji skladuje na chodbách nebo přímo v pokojích,“ potvrdil náměstek ředitele HZS Moravskoslezského kraje Jiří Němčík.
Problém může nastat také kvůli neodborným úpravám baterií nebo dlouhodobému skladování, kdy může zařízení začít hořet i bez nabíjení. „Když jsme s experty rozebírali bateriové systémy, bylo vidět, že některé jsou velmi jednoduché, jiné naopak sofistikované. Trh nyní zřejmě umožňuje přísun levnějších výrobků, což může být zásadní problém,“ doplnil Němčík.
Hasiči varují před nedostatečnou péčí
Středočeští hasiči evidují za poslední dva roky stoprocentní nárůst podobných případů. Zatímco v roce 2024 vyjížděli k sedmnácti událostem, loni už to bylo čtyřiatřicet.
Kategorii „bateriový pohon“, kam spadají právě elektrokoloběžky a elektrokola, rozlišují hasiči čtvrtým rokem. Loni se počet případů v celé republice poprvé dostal na trojciferné číslo.
- vždy použít originální nabíječku
- zvolit vhodné místo a čas (nabíjení baterky v noci v bytě/domě, kde spí lidé, může být velmi nebezpečné)
- při dobíjení elektrokoloběžky nebo baterie elektrokola je potřeba mít baterii pod dohledem
- Před nabíjením je vždy potřeba baterii zkontrolovat, jestli není viditelně mechanicky poškozená
Zdroj: PČR
„Jedním z faktorů je, že těchto prostředků neustále přibývá. Druhým je, že lidé o ně dostatečně nedbají. Mechanické poškození, nárazy do obrubníků nebo nešetrné zacházení mohou baterii poškodit,“ uvedla mluvčí HZS ČR Klára Ochmanová.
Základem je podle hasičů prevence a pravidelná kontrola zařízení. Pokud je to možné, doporučují nabíjet elektrokola a koloběžky venku nebo v dobře větraných prostorách. V případě požáru by se lidé neměli snažit o hašení vlastními silami a měli by volat tísňovou linku 150.