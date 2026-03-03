Požárů elektrokol a elektrokoloběžek přibývá. Pozor na chyby spojené s nabíjením


Počet požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku roste. Zatímco ještě v roce 2019 hasiči řešili jen tři případy, loni už jich bylo 125. Nejčastější příčinou bývá technická závada spojená s elektrickým zkratem, často při nabíjení.

Mladoboleslavští hasiči zmiňují případ, kdy kouř a zplodiny zaplnily celý bytový dům. O život bojovaly čtyři rodiny – celkem deset lidí. Podle hasičů je průběh tohoto typu požáru mimořádně intenzivní a během krátké doby zapálí vše v okolí.

„Majitel koloběžky spal vedle ní, jeho matka spala ve vedlejším pokoji. Nabíjecí proces byl téměř u konce, když podle něj bez jakéhokoli varování začaly z koloběžky létat jiskry a poté plameny,“ popsal vyšetřovatel požárů Územního odboru Mladá Boleslav HZS Středočeského kraje Michal Macoun.

Během krátké doby hořelo celé vybavení obývacího pokoje. Požár majitelům odřízl únikovou cestu a byt museli opustit oknem. „Těžko se mi hodnotí, zda si lidé riziko spojené s nabíjením dostatečně uvědomují. Spíš ne – nabíjejí přes noc, bez dozoru, často neoriginálními nabíječkami,“ uvedl ředitel Územního odboru Mladá Boleslav HZS Středočeského kraje David Bárta.

Ve chvíli, kdy se při nabíjení začne z baterie kouřit, ihned vypnout nabíječku. Pokud je to ještě možné, dostat baterii, případě celé kolo nebo koloběžku, která nemá vyjímatelnou baterii, z domu ven. Jestliže už to možné není, ihned opustit dům. Co nejrychleji zavolat hasiče. Pomoci může ponoření do nádoby s vodou, vše se ale odvíjí od rychlosti rozvoje požáru. Lidé by se neměli snažit o hašení vlastními silami.

Zdroj: PČR

Upravené baterie, levné výrobky

„U rodinných domů vycházejí tyto situace ještě poměrně dobře, protože k požárům dochází v garážích nebo dílnách. Co nás ale trápí, jsou bytové domy. Tam se zařízení nejčastěji skladuje na chodbách nebo přímo v pokojích,“ potvrdil náměstek ředitele HZS Moravskoslezského kraje Jiří Němčík.

Problém může nastat také kvůli neodborným úpravám baterií nebo dlouhodobému skladování, kdy může zařízení začít hořet i bez nabíjení. „Když jsme s experty rozebírali bateriové systémy, bylo vidět, že některé jsou velmi jednoduché, jiné naopak sofistikované. Trh nyní zřejmě umožňuje přísun levnějších výrobků, což může být zásadní problém,“ doplnil Němčík.

Baterie v elektrokoloběžce vybuchne a zapálí byt, popsali hasiči sílící trend
Hořící elektrokoloběžka

Hasiči varují před nedostatečnou péčí

Středočeští hasiči evidují za poslední dva roky stoprocentní nárůst podobných případů. Zatímco v roce 2024 vyjížděli k sedmnácti událostem, loni už to bylo čtyřiatřicet.

Kategorii „bateriový pohon“, kam spadají právě elektrokoloběžky a elektrokola, rozlišují hasiči čtvrtým rokem. Loni se počet případů v celé republice poprvé dostal na trojciferné číslo.

  • vždy použít originální nabíječku
  • zvolit vhodné místo a čas (nabíjení baterky v noci v bytě/domě, kde spí lidé, může být velmi nebezpečné)
  • při dobíjení elektrokoloběžky nebo baterie elektrokola je potřeba mít baterii pod dohledem
  • Před nabíjením je vždy potřeba baterii zkontrolovat, jestli není viditelně mechanicky poškozená

Zdroj: PČR

„Jedním z faktorů je, že těchto prostředků neustále přibývá. Druhým je, že lidé o ně dostatečně nedbají. Mechanické poškození, nárazy do obrubníků nebo nešetrné zacházení mohou baterii poškodit,“ uvedla mluvčí HZS ČR Klára Ochmanová.

Základem je podle hasičů prevence a pravidelná kontrola zařízení. Pokud je to možné, doporučují nabíjet elektrokola a koloběžky venku nebo v dobře větraných prostorách. V případě požáru by se lidé neměli snažit o hašení vlastními silami a měli by volat tísňovou linku 150.

