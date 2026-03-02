Na trati Plzeň–Klatovy začala výluka. Aplikace hlásí chyby při nákupu jízdenek

Na železniční trati mezi Plzní a Klatovy začala téměř čtyřměsíční výluka související se stavbou obchvatu Přeštic. Řadu spojů v celé délce nahradily autobusy. Cestující se však musí připravit na drobné komplikace. Dopravce například přemístil některé zastávky, což způsobilo chyby v mobilní aplikaci pro nákup jízdenek.
K běžné náhradní dopravě přibyly také expresní autobusy, které mezi Klatovy a Plzní vynechávají například Dobřany. Nejde ale o jedinou změnu, na kterou si musí lidé dát pozor. Některé zastávky se přesunuly. Ve Švihově například autobusy nezastavují u nádraží, ale zajíždějí do centra města. Z nádraží je to tam přibližně patnáct minut pěšky.
„Nebyly úplně dobré zkušenosti s tím, když autobusy zajížděly až k nádraží. Jsou tam parkoviště, složitě se to uvolňovalo. Jsou tam úzké uličky a přinášelo to poměrně velké zdržení,“ vysvětlil Martin Fencl z oddělení linkové dopravy společnosti POVED Plzeň. Přesun se týká také zastávky Plzeň–zastávka, která je nyní na Chodském náměstí.
Chyba v aplikaci
Kvůli přemístění zastávek se objevily chyby v aplikaci Virtuální plzeňská karta. V některých případech zcela zmizela možnost nákupu jízdenky na daný spoj.
„Na odstranění chyby pracujeme. Mělo by to být co nejdříve opravené. Cestujícím zatím doporučujeme koupit jízdenku na autobus s odloženou aktivací,“ uvedl Fencl.
Někteří cestující si ale změnu pochvalují. V centru se totiž náhradní doprava potkává s běžnými linkovými autobusy, které jezdí každou hodinu. Na některých místech je však obtížné dohledat čas odjezdu přímo na zastávce.
Výluka potrvá do poloviny června
Výlukové jízdní řády jsou na některých zastávkách umístěné nízko, což může být problém zejména pro starší lidi. Informace o podvečerních spojích jsou tak téměř u země.
Výluka kvůli stavbě obchvatu Přeštic, který se s tratí kříží, potrvá do poloviny června. „V souvislosti se stavbou obchvatu se buduje také nový nadjezd a pro dokončovací práce bude nutné vyloučit další úsek trati mezi Plzní a Domažlicemi,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Na současnou výluku by tak měla navázat další od 17. června. Potrvá zhruba měsíc.