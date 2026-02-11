Dobrovolní hasiči mohou přijít o stamiliony. Čerpejte a dostanete, vzkázal Metnar

Z návrhu státního rozpočtu na letošní rok vyplývá, že mají obce na podporu dobrovolných hasičů od ministerstva vnitra dostat 310 milionů korun, což je o polovinu méně než loni, kdy měli k dispozici 710 milionů korun. Podle Hasičského záchranného sboru by potřebovali přes tři miliardy. Předchozí vláda počítala pro tento rok jen s desítkami milionů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) obce v minulosti dotace dostatečně nečerpaly, a až se jim to podaří, je resort připraven peníze navýšit.
Jednotky dobrovolných hasičů tvoří významnou část systému požární ochrany, v Česku jich působí téměř šest tisíc. Pomáhají při živelních pohromách i u nehod. Přivážejí vodu i sami hasí. „Dobrovolných hasičů je mnohonásobně víc než hasičů profesionálních. Nemáme takové kapacity, abychom na všech místech byli schopni zasahovat včas,“ vysvětlil mluvčí HZS Plzeňského kraje Petr Poncar.
Profesionální hasiči své dobrovolné kolegy pravidelně školí, jejich provoz ale financují obce, které sbory dobrovolných hasičů zřizují.
Například druhá městská část v Plzni má tři jednotky. Té v okrajové části Hradiště teď začalo město stavět novou, větší zbrojnici z vlastních peněz. Vyjde na dvacet milionů korun. Rekonstrukci další zafinancovala dotace. „Ta nám byla přidělena ministerstvem vnitra a Plzeňským krajem. Za to děkujeme, ale byl to běh na dlouhou trať,“ poznamenala místostarostka Eva Trůková (ODS).
Bez dotace státu a kraje by to nešlo
Ve Zbirohu na Rokycansku mohli díky příspěvku od státu loni zakoupit nový hasicí přívěs. „V minulosti jsme měli staré vozidlo ze sedmdesátých let, už nevyhovovalo. Nové je vybavené požární stříkačkou, sadou hadic. A navíc k tomu byl pořízený modul na čerpání vody, a zejména na vysávání,“ popsal tamní dobrovolný hasič Martin Jedlička. Vůz vyšel na šest set tisíc. Tři čtvrtiny zaplatil stát, zbytek kraj.
Na potřebnou rekonstrukci zbrojnice ale nejsou peníze. „Pro město by to bylo velké finanční zatížení, zejména v aktuální situaci, kdy financovalo další velké projekty. Takže v tomto případě je jediným řešením státní dotace,“ poznamenal Jedlička.
Podle HZS chybí miliardy na techniku i stavby
Z průzkumu, který Hasičský záchranný sbor uskutečnil v obcích napříč republikou, vyplývá, že na pořízení nové techniky, opravy a výstavbu stanic by bylo třeba 3,3 miliardy korun. „Z částky 310 milionů korun bude pravděpodobně možné zajistit naprosto nezbytnou obměnu mobilní techniky dobrovolných hasičů, tedy nejstarších cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů a přívěsů tak, aby se udržela úroveň akceschopnosti dobrovolných jednotek,“ poznamenala mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
Už dnes je podle ní velká část techniky dobrovolných hasičů za hranicí doporučované životnosti. Na dotace na stavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, které v řadě obcí už dávno nevyhovují současným požadavkům na technické a hygienické zázemí, ale prostředky nezbydou.
Ochmanová dodala, že bez podpory státu by se do budoucna dále zpomalovala obnova vozového parku dobrovolných hasičů a mnohé obce by nebyly schopné svým jednotkám zajistit zázemí odpovídající základním technickým, provozním ani hygienickým požadavkům. „Právě o dotace na stavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic je ze strany obcí největší zájem, podle průzkumu odpovídá výši přesahující 2,5 miliardy korun,“ poznamenala.
„Snížení podpory pro dobrovolné hasiče o více než polovinu oproti předchozím letům je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády i zdravým rozumem. Takto výrazné omezení potřebných financí je tvrdou ranou pro modernizaci těchto jednotek dobrovolníků, kteří jsou v těžkých chvílích vždy připraveni v obcích pomáhat jako první,“ varoval předseda Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) Petr Halada.
Sdružení místních samospráv vyzvalo vládu, aby objem prostředků navýšila a postupovala v souladu se svým programovým prohlášením, kde mimo jiné v souvislosti se sbory dobrovolných hasičů uvádí: „Budeme pracovat na modernizaci jejich vybavení, zdravotním zajištění a důstojném zázemí.“
Podle Metnara obce dotace průběžně nečerpaly
V letech 2023 až 2025 vláda Petra Fialy (ODS) pro jednotky dobrovolných hasičů vyčlenila 710 milionů korun. V návrhu rozpočtu na letošek počítala ale pouze se čtyřiceti miliony. „V rámci návrhu rozpočtu ministerstva vnitra se podařilo navýšit program dotací pro jednotky dobrovolných hasičů z původních čtyřiceti milionů korun na 310 milionů korun, tedy na úroveň roku 2021,“ řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Za předchozí vlády podle něj výrazně narostly nároky z nespotřebovaných výdajů, a to zhruba ze 180 milionů korun v roce 2022 až přibližně na 1,1 miliardy v loňském roce. „Nešlo o nedostatek peněz, ale o jejich reálné nečerpání. Jakmile se objem těchto prostředků sníží a dotace budou obcemi čerpány průběžně v reálném čase, jsem připraven podporu jednotek dobrovolných hasičů znovu postupně navyšovat. K tématu se sejdu s předsedou Sdružení místních samospráv Petrem Haladou,“ předeslal ministr.
„Výstavba nebo zásadní rekonstrukce zbrojnice často začíná minimálně na šestnácti milionech korun, což je částka, která mnohdy převyšuje i roční rozpočet obce. Většina z nich si takové investice sama nemůže dovolit,“ podotkla Ochmanová.
Systém investičních dotací je podle ní přitom výhodný i pro stát, protože každá koruna ze státního rozpočtu generuje další korunu až korunu a půl z rozpočtů krajů a obcí. „Naší snahou bude působit na obce takovým způsobem, aby v roce 2026 došlo k vypořádání všech těchto dotací,“ ujistila mluvčí generálního ředitelství hasičů.