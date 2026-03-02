Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 u Domašova


2. 3. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Převrácený nákladní vůz v pondělí dopoledne na necelou hodinu zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Následně se začalo jezdit odstavným pruhem, utvořila se několikakilometrová kolona. Při havárii nebyl nikdo zraněn.

Nehoda se stala kolem 10:00. „Nákladní vůz se převrátil přes celou šíři dálnice, je vysypaný náklad. Řidič vylezl z kabiny sám,“ uvedl Chaloupka. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči vraceli na exitu 168 Devět Křížů.

Podle informací na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz by omezení mohlo skončit kolem 15:10.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěVláda jednala o krizi na Blízkém východě

Vláda se měla v pondělí zabývat zpřísněním úpravy trestného činu neplacení výživného nebo zrušením nominačního zákona, který upravuje výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Tato běžná agenda kabinetu však pravděpodobně ustoupila do pozadí kvůli víkendovým útokům USA a Izraele na Írán, kvůli nim se nesešla ani koaliční rada. Ministři se měli vyjádřit i k dvojici opozičních návrhů, které se týkají veřejného opatrovnictví u obcí a zveřejňování smluv státu se soukromými osobami u transakcí, jejichž hodnota je vyšší než půl milionu korun.
před 29 mminutami

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Vláda vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo kabinet nabídne dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Bude slunečno, teploty vystoupají až na šestnáct stupňů

Česko čeká slunečný týden bez srážek, denní teploty mohou vystoupat až k šestnácti stupňům Celsia. Noční teploty se ale budou držet kolem nuly. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 4 hhodinami

Léčba závislých na alkoholu stojí stovky milionů. Pojišťovny nabízejí příspěvky na terapii

Největší zdravotní pojišťovna v zemi Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala v loňském roce za léčbu lidí závislých na alkoholu více než miliardu korun. Lékařskou pomoc kvůli problémům s pitím vyhledalo 27 tisíc jejích klientů. Stovky milionů korun zaplatilo také dalších pět zdravotních pojišťoven. V programech na podporu duševního zdraví proto nabízejí příspěvky určené na terapii, které mohou využít i lidé, kteří mají s alkoholem problém.
před 6 hhodinami

VideoSrážek chodců s tramvajemi v Praze ubývá

Nejméně srážek tramvají s chodci za deset let hlásí pražský dopravní podnik. Ve srovnání s lety před pandemií covidu jde o třetinový pokles. Z více než sedmdesáti loňských nehod skončila většina lehkým zraněním, dvě ale smrtí. Dopravní podnik se jim snaží předcházet školením řidičů i osvětou. Právě proto zveřejnil videa střetů. Nejrizikovější úsek v Praze začíná na I. P. Pavlova. Podle koordinátora BESIP pro Středočeský kraj Ondřeje Žabenského může za většinu nehod spěch a nepozornost. „Dneska vidíme sluchátka v uších, zraky upřené do mobilu,“ pronesl.
před 6 hhodinami

Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

V pondělí odletí do Ománu čtyři letadla společnosti Smartwings pro české občany, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Obnovení spojení s Ománem potvrdila agentuře ČTK i letecká společnost. Babiš v neděli mluvil také o tom, že Praha je připravena vyslat lety do Egypta pro Čechy v Izraeli. Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude v pondělí ráno jednat Bezpečnostní rada státu.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

VideoVotápek nemá s úderem na Írán problém. Může založit velký požár, míní Svoboda

Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek (Piráti) míní, že existuje mnoho důvodů k tomu, aby západní svět udeřil na íránský režim, který ničil nejen vlastní lidi, ale byl i hrozbou pro mezinárodní pořádek. „Já s tím úderem, přestože je v rozporu s mezinárodním právem, velký problém nemám, zvlášť pokud se podaří svrhnout íránský režim,“ řekl. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) není pochyb o tom, že došlo k porušení mezinárodního práva. Zda byly důvody americko-izraelského úderu na Írán zcela oprávněné, nedokáže říct, protože není známý konkrétní cíl operace. „Je to pocit nejistoty, protože další oheň, který se rozhořel, může založit velký požár. A každý další konflikt je horší. To, co ve mně budí nejistotu, je, že nevidím scénář tohoto útoku,“ uvedl Svoboda. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou bylo také dosažení míru na Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi.
před 16 hhodinami
