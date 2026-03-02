Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 u Domašova

Převrácený nákladní vůz v pondělí dopoledne na necelou hodinu zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Následně se začalo jezdit odstavným pruhem, utvořila se několikakilometrová kolona. Při havárii nebyl nikdo zraněn.
Nehoda se stala kolem 10:00. „Nákladní vůz se převrátil přes celou šíři dálnice, je vysypaný náklad. Řidič vylezl z kabiny sám,“ uvedl Chaloupka. Sjíždělo se na exitu 178 Ostrovačice, zpět se řidiči vraceli na exitu 168 Devět Křížů.
Podle informací na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz by omezení mohlo skončit kolem 15:10.