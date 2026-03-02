Léčba závislých na alkoholu stojí stovky milionů. Pojišťovny nabízejí příspěvky na terapii


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24

Největší zdravotní pojišťovna v zemi Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala v loňském roce za léčbu lidí závislých na alkoholu více než miliardu korun. Lékařskou pomoc kvůli problémům s pitím vyhledalo 27 tisíc jejích klientů. Stovky milionů korun zaplatilo také dalších pět zdravotních pojišťoven. V programech na podporu duševního zdraví proto nabízejí příspěvky určené na terapii, které mohou využít i lidé, kteří mají s alkoholem problém.

Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se v Česku ročně spotřebuje 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Denně pije alkohol téměř deset procent dospělých, časté pití nadměrných dávek uvádí až dvanáct procent Čechů.

Závislost na alkoholu způsobuje řadu zdravotních problémů. „Důsledkem chronického alkoholismu je mimo jiné alkoholová demence,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová. Pacienti se léčí ambulantně v ordinacích psychiatrů nebo v adiktologických ambulancích, téměř patnáct tisíc z nich však ročně končí v nemocnicích. Pro závislost na alkoholu se tam léčí šedesát procent pacientů.

Až desetina Čechů nad 15 let holduje nadměrně alkoholu, uvádí zpráva
Ilustrační foto

Všeobecná zdravotní pojišťovna eviduje za posledních pět let každoročně deset tisíc hospitalizovaných klientů s onemocněními způsobenými alkoholem. „Dvojnásobně častěji se tyto hospitalizace týkají mužů a nejvíce problémů se objevuje mezi lidmi ve věku 35 až 45 let,“ doplnila Plívová. Za léčbu všech závislostí zaplatila pojišťovna více než jeden a půl miliardy korun.

Druhá největší pojišťovna – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – zaplatila loni za léčbu pacientů s poruchami způsobenými alkoholem téměř 149 milionů korun, což je o bezmála devět milionů více než v roce 2024. Největší počet pacientů souvisel přímo se závislostí na alkoholu. „S alkoholickou cirhózou jater jsme léčili 79 pojištěnců, s onemocněním jater v souvislosti s alkoholem až 131 klientů,“ uvedla mluvčí pojišťovny Jana Schillerová. Za léčbu všech závislostí zaplatila tato pojišťovna téměř půl miliardy korun

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vynaložila podle asistenta ředitelky Petra Kvapila na léčbu pacientů závislých na alkoholu loni více než 22 milionů korun. RBP Zdravotní pojišťovna zaplatila podle mluvčího Iva Čelechovského téměř 190 milionů korun.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) vykázala loni i v roce 2024 v přímé souvislosti s léčbou závislosti na alkoholu přibližně stejné náklady, které přesáhly 210 milionů korun. „Skutečný počet osob závislých na alkoholu, které prošly ambulantní léčbou, může být jiný, jelikož závislost nemusí být vždy v datech vykázána jako hlavní diagnóza. Ne každý pacient se závislostí na alkoholu má tuto diagnózu formálně uvedenou,“ poznamenala mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se v roce 2024 léčilo s duševnímu poruchami a poruchami způsobenými užíváním alkoholu v ambulancích nejvíc pacientů v okresech Brno-město, Zlín a Ostrava-město. Nejvíc akutně hospitalizovaných bylo v Praze, ale i v Olomouci a Frýdku-Místku. Největší počet dlouhodobých hospitalizací mělo opět Brno-město a Ostrava-město.

Alkohol zvyšuje riziko stovek diagnóz

Alkohol nezpůsobuje pouze závislost. Dlouhodobá nadměrná konzumace je spojena s více než dvěma stovkami diagnóz – od onemocnění jater a slinivky přes vysoký krevní tlak a srdeční arytmie až po zhoubné nádory.

„Vztah mezi množstvím alkoholu a stoupajícími zdravotními riziky je jednoznačný. Z analýz vyplývá, že v porovnání s abstinenty mají i konzumenti malého množství alkoholu vyšší riziko vzniku některých typů nádorových onemocnění. Vyšší konzumace je také jasně spojena se zvýšenou úmrtností,“ uvedla vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP Jana Ježková.

Programy na podporu duševního zdraví

Zdravotní pojišťovna OZP dlouhodobě podle svého mluvčího Františka Tlapáka razí přístup, že jakékoliv množství alkoholu není zdravé a bezpečné. „V tomto smyslu jsme proto i letos na přelomu ledna a února zahájili komunikační kampaň,“ uvedl. Z fondu prevence poskytuje OZP příspěvek na prezenční sezení u psychoterapeuta ve výši až deset tisíc korun.

Na prevenci závislosti na alkoholu mohou klienti VZP čerpat příspěvek ve výši až pět tisíc korun na podporu duševního zdraví, který lze využít až na deset terapeutických sezení. „Program se setkal s velkým úspěchem, během tří let jeho trvání jím prošlo několik desítek tisíc lidí,“ uvedla Plívová.

I Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má pro své pojištěnce připraven preventivní program na podporu duševního zdraví, v jehož rámci je možné čerpat příspěvek z fondu prevence. „Pojištěnci mohou využít až čtyři tisíce korun na deset konzultací u psychoterapeuta,“ uvedla Schillerová. Stejnou částku nabízí od roku 2024 i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. ČPZP přispívá částkou šest tisíc korun.

„Program k léčbě závislosti na alkoholu přímo nenabízíme, nicméně nepřímo podporujeme zdravý životní styl zejména příspěvky na pohybové aktivity,“ poznamenal mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny Jan Mates.

RBP pojišťovna nabízí dva programy na podporu psychohygieny a duševního zdraví svých klientů. „Na konzultace s psychology a psychiatry přispívá částkou až pět tisíc korun. Další příspěvky mohou pojištěnci získat, pokud se dobrovolně zapojí do preventivního ‚Programu 90+‘, kdy pravidelně absolvují preventivní prohlídky, nejsou obézní, nekouří a nadměrně nepožívají alkoholické nápoje, to vše pod dohledem a kontrolou svého lékaře,“ uvedl Čelechovský.

Včasný záchyt na preventivních prohlídkách

Ke včasnému záchytu budoucích problémů spojených s užíváním alkoholu by podle náměstka ředitele VZP Jana Bodnára mělo docházet už při preventivních prohlídkách u praktického lékaře. „Lékař by měl vždy položit otázku na alkohol a pacient by měl pravdivě odpovědět. Právě to může být první pomocí pro zvládnutí případné závislosti na alkoholu,“ poznamenal k tomuto tématu.

Web Alkohol pod kontrolou připomíná, že rozvoj závislosti na alkoholu probíhá většinou velmi nenápadně, pozvolna a často na něj jedince upozorní až jeho okolí. Není také jasné, za jak dlouhou dobu po pravidelném popíjení alkoholu dojde k závislosti. Mezi její příznaky patří zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupná ztráta kontroly nad příjmem alkoholu nebo zanedbávání osobních zájmů, pracovního, rodinného a společenského života.

Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci
Ilustrační foto

Suchej únor

Alkohol zatěžuje nejen zdravotnictví, ale i sociální systém, pracovní trh a bezpečnostní složky. Jeho dopady se odrážejí napříč celou společností. K měsíci bez alkoholu každoročně vyzývá Čechy osvětová kampaň Suchej únor, které se pravidelně účastní desítky tisíc lidí.

Cílem kampaně je podle mluvčího OZP Tlapáka nejen nahrazení alkoholických nápojů nealkoholickými alternativami, ale také zkvalitnění pitného režimu. Ideálním nápojem je čistá voda, neslazené čaje či minerální vody. „Lepší hydratace podporuje regeneraci buněk, správnou funkci mozku i detoxikační procesy v játrech – tedy přesně ty oblasti, které alkohol nejvíce zatěžuje,“ uzavřela Ježková.

Pozitivní zpráva je, že v Česku podíl konzumentů alkoholu mezi šestnáctiletými dětmi v posledních patnácti letech klesá – Český statistický úřad v lednu publikoval výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Mezi mladými lidmi začínají být atraktivní nealkoholické varianty piva i jiných drinků

Výběr redakce

Babiš očekává mimořádná opatření v Česku, bezpečnostní rada bude řešit i repatriace

Babiš očekává mimořádná opatření v Česku, bezpečnostní rada bude řešit i repatriace

01:38Aktualizovánopřed 5 mminutami
Trump souhlasí s jednáním. Další země zvažují údery na Írán

Trump souhlasí s jednáním. Další země zvažují údery na Írán

včeraAktualizovánopřed 7 mminutami
Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady

Írán nebude vyjednávat s USA, uvedl tajemník íránské bezpečnostní rady

05:55Aktualizovánopřed 11 mminutami
Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE

Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE

včeraAktualizovánopřed 16 mminutami
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

02:10Aktualizovánopřed 18 mminutami
Republikáni chtějí ztížit hlasování milionům Američanů

Republikáni chtějí ztížit hlasování milionům Američanů

před 1 hhodinou
Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Štáb ČT natáčel v podzemní porodnici v Ruskem terorizovaném Chersonu

Štáb ČT natáčel v podzemní porodnici v Ruskem terorizovaném Chersonu

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Babiš očekává mimořádná opatření v Česku, bezpečnostní rada bude řešit i repatriace

Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česko zavede kvůli situaci na Blízkém východě mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich podobu neupřesnil, bude podle něj záležet na návrhu ministerstva vnitra a policie. Novinářům to řekl před jednáním Bezpečnostní rady státu, která mimořádně zasedá od 7:00. Jde o reakci na dění po americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly v sobotu ráno.
01:38Aktualizovánopřed 5 mminutami

Léčba závislých na alkoholu stojí stovky milionů. Pojišťovny nabízejí příspěvky na terapii

Největší zdravotní pojišťovna v zemi Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala v loňském roce za léčbu lidí závislých na alkoholu více než miliardu korun. Lékařskou pomoc kvůli problémům s pitím vyhledalo 27 tisíc jejích klientů. Stovky milionů korun zaplatilo také dalších pět zdravotních pojišťoven. V programech na podporu duševního zdraví proto nabízejí příspěvky určené na terapii, které mohou využít i lidé, kteří mají s alkoholem problém.
před 38 mminutami

VideoSrážek chodců s tramvajemi v Praze ubývá

Nejméně srážek tramvají s chodci za deset let hlásí pražský dopravní podnik. Ve srovnání s lety před pandemií covidu jde o třetinový pokles. Z více než sedmdesáti loňských nehod skončila většina lehkým zraněním, dvě ale smrtí. Dopravní podnik se jim snaží předcházet školením řidičů i osvětou. Právě proto zveřejnil videa střetů. Nejrizikovější úsek v Praze začíná na I. P. Pavlova. Podle koordinátora BESIP pro Středočeský kraj Ondřeje Žabenského může za většinu nehod spěch a nepozornost. „Dneska vidíme sluchátka v uších, zraky upřené do mobilu,“ pronesl.
před 1 hhodinou

Do Ománu v pondělí odletí čtyři repatriační lety, řekl Babiš

V pondělí odletí do Ománu čtyři letadla společnosti Smartwings pro české občany, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) televizi Nova. Obnovení spojení s Ománem potvrdila agentuře ČTK i letecká společnost. Babiš v neděli mluvil také o tom, že Praha je připravena vyslat lety do Egypta pro Čechy v Izraeli. Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude v pondělí ráno jednat Bezpečnostní rada státu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoVotápek nemá s úderem na Írán problém. Může založit velký požár, míní Svoboda

Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek (Piráti) míní, že existuje mnoho důvodů k tomu, aby západní svět udeřil na íránský režim, který ničil nejen vlastní lidi, ale byl i hrozbou pro mezinárodní pořádek. „Já s tím úderem, přestože je v rozporu s mezinárodním právem, velký problém nemám, zvlášť pokud se podaří svrhnout íránský režim,“ řekl. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody (KDU-ČSL) není pochyb o tom, že došlo k porušení mezinárodního práva. Zda byly důvody americko-izraelského úderu na Írán zcela oprávněné, nedokáže říct, protože není známý konkrétní cíl operace. „Je to pocit nejistoty, protože další oheň, který se rozhořel, může založit velký požár. A každý další konflikt je horší. To, co ve mně budí nejistotu, je, že nevidím scénář tohoto útoku,“ uvedl Svoboda. Tématem Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou bylo také dosažení míru na Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi.
před 10 hhodinami

Přetížené linky, plné hotely. Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Z Letiště Václava Havla v Praze od rána neodletěly desítky letadel, všechny právě do zemí v oblasti. Podle agentury AP se cestující o nové letenky přetahují.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Buď se režim do 48 hodin rozpadne, nebo gardy nastolí diktaturu, míní Macinka

Buď se íránský režim do 48 hodin rozpadne, nebo vedení převezmou tamní revoluční gardy a začne vojenská diktatura, prohlásil v Otázkách Václava Moravce ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou podle něj probouzet. Česko okamžitě posílilo ostrahu určitých míst, dodal Macinka. Podle opozičního europoslance Alexandra Vondry (ODS) není budoucnost Íránu otázkou příštích 48 hodin a lidé mají šanci na změnu režimu.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

VideoŠkrty v kultuře vyvolaly rozruch. Umělci se obávají o budoucnost institucí

Vláda Andreje Babiše (ANO) letos snižuje rozpočet ministerstvu kultury oproti loňsku o dvanáct procent. Umělci, divadelníci i třeba lidé na literární scéně se tak obávají o osud svých institucí. Týká se to například i literárního časopisu Host, který se spoléhá na veřejné zdroje – podporuje ho město Brno, ale třeba i ministerstvo kultury. „Čtyřicet procent už je opravdu hodně. Už myslím, že byste musel uvažovat o zrušení úvazků, že se časopis bude tisknout na horší papír, nebo vydáte méně čísel ročně,“ uvedl šéfredaktor časopisu Host Jan Němec. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zprávy o čtyřicetiprocentním škrtu označil za dezinformace. V příštích dnech chce ministerstvo s profesními asociacemi o škrtech v rozpočtu jednat.
včera v 06:00
Načítání...