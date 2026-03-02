Léčba závislých na alkoholu stojí stovky milionů. Pojišťovny nabízejí příspěvky na terapii

Největší zdravotní pojišťovna v zemi Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) vydala v loňském roce za léčbu lidí závislých na alkoholu více než miliardu korun. Lékařskou pomoc kvůli problémům s pitím vyhledalo 27 tisíc jejích klientů. Stovky milionů korun zaplatilo také dalších pět zdravotních pojišťoven. V programech na podporu duševního zdraví proto nabízejí příspěvky určené na terapii, které mohou využít i lidé, kteří mají s alkoholem problém.
Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti se v Česku ročně spotřebuje 160 litrů alkoholických nápojů na osobu. Denně pije alkohol téměř deset procent dospělých, časté pití nadměrných dávek uvádí až dvanáct procent Čechů.
Závislost na alkoholu způsobuje řadu zdravotních problémů. „Důsledkem chronického alkoholismu je mimo jiné alkoholová demence,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová. Pacienti se léčí ambulantně v ordinacích psychiatrů nebo v adiktologických ambulancích, téměř patnáct tisíc z nich však ročně končí v nemocnicích. Pro závislost na alkoholu se tam léčí šedesát procent pacientů.
Všeobecná zdravotní pojišťovna eviduje za posledních pět let každoročně deset tisíc hospitalizovaných klientů s onemocněními způsobenými alkoholem. „Dvojnásobně častěji se tyto hospitalizace týkají mužů a nejvíce problémů se objevuje mezi lidmi ve věku 35 až 45 let,“ doplnila Plívová. Za léčbu všech závislostí zaplatila pojišťovna více než jeden a půl miliardy korun.
Druhá největší pojišťovna – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR – zaplatila loni za léčbu pacientů s poruchami způsobenými alkoholem téměř 149 milionů korun, což je o bezmála devět milionů více než v roce 2024. Největší počet pacientů souvisel přímo se závislostí na alkoholu. „S alkoholickou cirhózou jater jsme léčili 79 pojištěnců, s onemocněním jater v souvislosti s alkoholem až 131 klientů,“ uvedla mluvčí pojišťovny Jana Schillerová. Za léčbu všech závislostí zaplatila tato pojišťovna téměř půl miliardy korun
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vynaložila podle asistenta ředitelky Petra Kvapila na léčbu pacientů závislých na alkoholu loni více než 22 milionů korun. RBP Zdravotní pojišťovna zaplatila podle mluvčího Iva Čelechovského téměř 190 milionů korun.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) vykázala loni i v roce 2024 v přímé souvislosti s léčbou závislosti na alkoholu přibližně stejné náklady, které přesáhly 210 milionů korun. „Skutečný počet osob závislých na alkoholu, které prošly ambulantní léčbou, může být jiný, jelikož závislost nemusí být vždy v datech vykázána jako hlavní diagnóza. Ne každý pacient se závislostí na alkoholu má tuto diagnózu formálně uvedenou,“ poznamenala mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.
Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se v roce 2024 léčilo s duševnímu poruchami a poruchami způsobenými užíváním alkoholu v ambulancích nejvíc pacientů v okresech Brno-město, Zlín a Ostrava-město. Nejvíc akutně hospitalizovaných bylo v Praze, ale i v Olomouci a Frýdku-Místku. Největší počet dlouhodobých hospitalizací mělo opět Brno-město a Ostrava-město.
Alkohol zvyšuje riziko stovek diagnóz
Alkohol nezpůsobuje pouze závislost. Dlouhodobá nadměrná konzumace je spojena s více než dvěma stovkami diagnóz – od onemocnění jater a slinivky přes vysoký krevní tlak a srdeční arytmie až po zhoubné nádory.
„Vztah mezi množstvím alkoholu a stoupajícími zdravotními riziky je jednoznačný. Z analýz vyplývá, že v porovnání s abstinenty mají i konzumenti malého množství alkoholu vyšší riziko vzniku některých typů nádorových onemocnění. Vyšší konzumace je také jasně spojena se zvýšenou úmrtností,“ uvedla vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP Jana Ježková.
Programy na podporu duševního zdraví
Zdravotní pojišťovna OZP dlouhodobě podle svého mluvčího Františka Tlapáka razí přístup, že jakékoliv množství alkoholu není zdravé a bezpečné. „V tomto smyslu jsme proto i letos na přelomu ledna a února zahájili komunikační kampaň,“ uvedl. Z fondu prevence poskytuje OZP příspěvek na prezenční sezení u psychoterapeuta ve výši až deset tisíc korun.
Na prevenci závislosti na alkoholu mohou klienti VZP čerpat příspěvek ve výši až pět tisíc korun na podporu duševního zdraví, který lze využít až na deset terapeutických sezení. „Program se setkal s velkým úspěchem, během tří let jeho trvání jím prošlo několik desítek tisíc lidí,“ uvedla Plívová.
I Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má pro své pojištěnce připraven preventivní program na podporu duševního zdraví, v jehož rámci je možné čerpat příspěvek z fondu prevence. „Pojištěnci mohou využít až čtyři tisíce korun na deset konzultací u psychoterapeuta,“ uvedla Schillerová. Stejnou částku nabízí od roku 2024 i Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. ČPZP přispívá částkou šest tisíc korun.
„Program k léčbě závislosti na alkoholu přímo nenabízíme, nicméně nepřímo podporujeme zdravý životní styl zejména příspěvky na pohybové aktivity,“ poznamenal mluvčí Vojenské zdravotní pojišťovny Jan Mates.
RBP pojišťovna nabízí dva programy na podporu psychohygieny a duševního zdraví svých klientů. „Na konzultace s psychology a psychiatry přispívá částkou až pět tisíc korun. Další příspěvky mohou pojištěnci získat, pokud se dobrovolně zapojí do preventivního ‚Programu 90+‘, kdy pravidelně absolvují preventivní prohlídky, nejsou obézní, nekouří a nadměrně nepožívají alkoholické nápoje, to vše pod dohledem a kontrolou svého lékaře,“ uvedl Čelechovský.
Včasný záchyt na preventivních prohlídkách
Ke včasnému záchytu budoucích problémů spojených s užíváním alkoholu by podle náměstka ředitele VZP Jana Bodnára mělo docházet už při preventivních prohlídkách u praktického lékaře. „Lékař by měl vždy položit otázku na alkohol a pacient by měl pravdivě odpovědět. Právě to může být první pomocí pro zvládnutí případné závislosti na alkoholu,“ poznamenal k tomuto tématu.
Web Alkohol pod kontrolou připomíná, že rozvoj závislosti na alkoholu probíhá většinou velmi nenápadně, pozvolna a často na něj jedince upozorní až jeho okolí. Není také jasné, za jak dlouhou dobu po pravidelném popíjení alkoholu dojde k závislosti. Mezi její příznaky patří zvyšování tolerance vůči alkoholu, postupná ztráta kontroly nad příjmem alkoholu nebo zanedbávání osobních zájmů, pracovního, rodinného a společenského života.
Suchej únor
Alkohol zatěžuje nejen zdravotnictví, ale i sociální systém, pracovní trh a bezpečnostní složky. Jeho dopady se odrážejí napříč celou společností. K měsíci bez alkoholu každoročně vyzývá Čechy osvětová kampaň Suchej únor, které se pravidelně účastní desítky tisíc lidí.
Cílem kampaně je podle mluvčího OZP Tlapáka nejen nahrazení alkoholických nápojů nealkoholickými alternativami, ale také zkvalitnění pitného režimu. Ideálním nápojem je čistá voda, neslazené čaje či minerální vody. „Lepší hydratace podporuje regeneraci buněk, správnou funkci mozku i detoxikační procesy v játrech – tedy přesně ty oblasti, které alkohol nejvíce zatěžuje,“ uzavřela Ježková.
Pozitivní zpráva je, že v Česku podíl konzumentů alkoholu mezi šestnáctiletými dětmi v posledních patnácti letech klesá – Český statistický úřad v lednu publikoval výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Mezi mladými lidmi začínají být atraktivní nealkoholické varianty piva i jiných drinků
