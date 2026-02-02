Akce „Suchej únor“ znovu vyzývá k abstinenci

Konfrontaci s Macinkou vyprovokoval prezident, míní šéf Svobodných
Podle šéfa Svobodných a člena sněmovního klubu SPD Libora Vondráčka roztržku s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) spustil prezident Petr Pavel a reakce šéfa diplomacie byla ospravedlněná. „Určitě pan prezident nemohl očekávat, že poté, co si bude ohýbat ústavu, jak se mu bude hodit, a bude popírat své předchozí předvolební sliby, se dočká příliš velké vstřícnosti,“ řekl. Pokud by nebral v potaz názory kolegů, kompetenční žalobu kvůli nejmenování Filipa Turka (za Motoristy) by na prezidenta podal. Vondráček by se i přikláněl ke změně ústavy, aby zakotvila povinnost prezidenta jmenovat navržené kandidáty. V pořadu Interview ČT24 moderovaném Barborou Kroužkovou také řekl k poměrům v koalici: „Návrhy (poslanců za SPD) padají na úrodnou půdu. Komunikují s námi všichni ministři – nehledě na to, z jaké konkrétní jsou stáje.“
před 2 hhodinami