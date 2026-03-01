Buď se režim do 48 hodin rozpadne, nebo gardy nastolí diktaturu, míní Macinka

Buď se íránský režim do 48 hodin rozpadne, nebo vedení převezmou tamní revoluční gardy a začne vojenská diktatura, prohlásil v Otázkách Václava Moravce ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou podle něj probouzet. Česko okamžitě posílilo ostrahu určitých míst, dodal Macinka. Podle opozičního europoslance Alexandra Vondry (ODS) není budoucnost Íránu otázkou příštích 48 hodin a lidé mají šanci na změnu režimu.
„Během 48 hodin se buď ten režim (íránský) rozpadne, nebo ho převezmou revoluční gardy. V ten moment by byla nastolena něco jako vojenská diktatura se všemi neblahými důsledky,“ domnívá se Macinka.
Podle něj existují tři hlavní scénáře vývoje. První je optimistický, kdy intenzivní fáze bude krátká a odvetné útoky budou mírnější. Obě strany by tak ukázaly, že nemají zájem na válce, uvedl ministr. Podle druhého scénáře USA zesílí své zapojení. Podle třetí verze by Írán rozpoutal v oblasti plnohodnotnou válku, útočil na americké základny v regionu, aktivoval Hamás, Hizballáh a jemenské hútíe, popsal Macinka.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil také dalšími silnými odvetnými údery.
Trump ho před tím varoval. Podle něj by USA udeřily silou, kterou Írán ještě nezažil. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Podle Macinky by měla podle íránské ústavy nastat volba nového vůdce. Nedá se ale čekat, že by se teď volitelé sešli.
Vondra vidí šanci na změnu režimu
Vondra připomněl, že íránský režim je teokratický. Opoziční europoslanec se nedomnívá, že by se o budoucnosti země rozhodlo v příštích 48 hodinách. Podle něj USA a Izrael budou cílit na revoluční gardy, aby je oslabily.
Vondra tak vidí značnou šanci na změnu režimu. Podle něj je k ní teď jedinečná příležitost, protože ajatolláh je mrtev. Ve velkých městech je pro změnu podhoubí, jen musí lidé překonat strach, míní Vondra.
Podle Macinky se mohou teď probouzet buňky, které má Írán v západních zemích. Ministr řekl, že Česko okamžitě po začátku americko-izraelských úderů posílilo ostrahu určitých míst. Zmínil třeba americké či židovské objekty. Situaci se intenzivně věnují tajné služby, doplnil Macinka.
Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček demokratizaci v Íránu neočekává. Podle něj si Alí Chámeneí dopředu připravil své nástupce. Vzájemné útoky mohou podle Kmoníčka trvat další dny až týdny. Záviset podle něj bude na rozhodnutí Američanů a Izraelců – a to konkrétně na tom, jestli chtějí zničit íránskou armádu, nebo spíše dosáhnout politického tlaku a vrátit se k jednacímu stolu.