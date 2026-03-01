Buď se režim do 48 hodin rozpadne, nebo gardy nastolí diktaturu, míní Macinka


1. 3. 2026Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Otázky Václava Moravce 1. část: Situace na Blízkém východě
Zdroj: ČT24

Buď se íránský režim do 48 hodin rozpadne, nebo vedení převezmou tamní revoluční gardy a začne vojenská diktatura, prohlásil v Otázkách Václava Moravce ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou podle něj probouzet. Česko okamžitě posílilo ostrahu určitých míst, dodal Macinka. Podle opozičního europoslance Alexandra Vondry (ODS) není budoucnost Íránu otázkou příštích 48 hodin a lidé mají šanci na změnu režimu.

„Během 48 hodin se buď ten režim (íránský) rozpadne, nebo ho převezmou revoluční gardy. V ten moment by byla nastolena něco jako vojenská diktatura se všemi neblahými důsledky,“ domnívá se Macinka.

Podle něj existují tři hlavní scénáře vývoje. První je optimistický, kdy intenzivní fáze bude krátká a odvetné útoky budou mírnější. Obě strany by tak ukázaly, že nemají zájem na válce, uvedl ministr. Podle druhého scénáře USA zesílí své zapojení. Podle třetí verze by Írán rozpoutal v oblasti plnohodnotnou válku, útočil na americké základny v regionu, aktivoval Hamás, Hizballáh a jemenské hútíe, popsal Macinka.

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu ráno operaci proti Íránu. Americký prezident Donald Trump vysvětloval vojenskou operaci jako snahu zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Ten v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil také dalšími silnými odvetnými údery.

Trump ho před tím varoval. Podle něj by USA udeřily silou, kterou Írán ještě nezažil. Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Podle Macinky by měla podle íránské ústavy nastat volba nového vůdce. Nedá se ale čekat, že by se teď volitelé sešli.

Íránské útoky v Izraeli i Perském zálivu mají zraněné
Stoupající kouř v Dauhá po útoku Íránu

Vondra vidí šanci na změnu režimu

Vondra připomněl, že íránský režim je teokratický. Opoziční europoslanec se nedomnívá, že by se o budoucnosti země rozhodlo v příštích 48 hodinách. Podle něj USA a Izrael budou cílit na revoluční gardy, aby je oslabily.

Vondra tak vidí značnou šanci na změnu režimu. Podle něj je k ní teď jedinečná příležitost, protože ajatolláh je mrtev. Ve velkých městech je pro změnu podhoubí, jen musí lidé překonat strach, míní Vondra.

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Podle Macinky se mohou teď probouzet buňky, které má Írán v západních zemích. Ministr řekl, že Česko okamžitě po začátku americko-izraelských úderů posílilo ostrahu určitých míst. Zmínil třeba americké či židovské objekty. Situaci se intenzivně věnují tajné služby, doplnil Macinka.

Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček demokratizaci v Íránu neočekává. Podle něj si Alí Chámeneí dopředu připravil své nástupce. Vzájemné útoky mohou podle Kmoníčka trvat další dny až týdny. Záviset podle něj bude na rozhodnutí Američanů a Izraelců – a to konkrétně na tom, jestli chtějí zničit íránskou armádu, nebo spíše dosáhnout politického tlaku a vrátit se k jednacímu stolu.

Nahrávám video
Otázky Václava Moravce s H. Kmoníčkem
Zdroj: ČT24

Výběr redakce

Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí

Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí

05:12Aktualizovánopřed 5 mminutami
Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE

Íránská střela zničila izraelský kryt s lidmi. Mrtví jsou i v SAE

00:01Aktualizovánopřed 7 mminutami
Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

13:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

Nejméně devět lidí zemřelo v Karáčí, kde dav vpadl na konzulát USA

09:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

10:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelská armáda útočí v srdci Teheránu

Izraelská armáda útočí v srdci Teheránu

02:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP

Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP

12:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Buď se režim do 48 hodin rozpadne, nebo gardy nastolí diktaturu, míní Macinka

Buď se íránský režim do 48 hodin rozpadne, nebo vedení převezmou tamní revoluční gardy a začne vojenská diktatura, prohlásil v Otázkách Václava Moravce ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou podle něj probouzet. Česko okamžitě posílilo ostrahu určitých míst, dodal Macinka. Podle opozičního europoslance Alexandra Vondry (ODS) není budoucnost Íránu otázkou příštích 48 hodin a lidé mají šanci na změnu režimu.
14:03Aktualizovánopřed 37 mminutami

Uzavřené nebe nad Blízkým východem ochromuje lety

Silné narušení globální letecké dopravy trvá vzhledem k bojům na Blízkém východě i v neděli. Mnoho zemí, včetně těch s klíčovými letišti v Dubaji nebo Dauhá, uzavřelo svůj vzdušný prostor, což vedlo k zrušení nebo přesměrování tisíců letů. Z Letiště Václava Havla v Praze od rána neodletěly desítky letadel, všechny právě do zemí v oblasti.
13:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jsme připraveni vyslat do Egypta repatriační lety pro Čechy v Izraeli, řekl Babiš

Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli. Přesunout by se museli autobusem, protože letecký prostor nad Izraelem je uzavřen, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude jednat Bezpečnostní rada státu, kterou premiér svolal na pondělní ráno. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) dodal, že postup koordinuje i se slovenskou vládou.
10:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoŠkrty v kultuře vyvolaly rozruch. Umělci se obávají o budoucnost institucí

Vláda Andreje Babiše (ANO) letos snižuje rozpočet ministerstvu kultury oproti loňsku o dvanáct procent. Umělci, divadelníci i třeba lidé na literární scéně se tak obávají o osud svých institucí. Týká se to například i literárního časopisu Host, který se spoléhá na veřejné zdroje – podporuje ho město Brno, ale třeba i ministerstvo kultury. „Čtyřicet procent už je opravdu hodně. Už myslím, že byste musel uvažovat o zrušení úvazků, že se časopis bude tisknout na horší papír, nebo vydáte méně čísel ročně,“ uvedl šéfredaktor časopisu Host Jan Němec. Šéf resortu kultury Oto Klempíř (za Motoristy) zprávy o čtyřicetiprocentním škrtu označil za dezinformace. V příštích dnech chce ministerstvo s profesními asociacemi o škrtech v rozpočtu jednat.
před 9 hhodinami

Z Blízkého východu se nyní repatriační let neplánuje, řekl Macinka

V destinacích Blízkého východu se nachází několik tisíc Čechů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jana Papeže situace ovlivňuje cesty lidí jak přímo v zasažených zemích, tak v destinacích spojených přes Spojené arabské emiráty (SAE) či Katar. ACK podle něj situaci sleduje a podle vývoje bude rozhodovat o dalších krocích. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je prioritou zajistit bezpečnost českých občanů, kteří se nacházejí v Íránu. Žádný repatriační let z Blízkého východu v tuto chvíli neplánuje, řekl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ČT. Nejvíce Čechů je v Dubaji, kde jich je hlášeno 2,5 tisíce.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Lídři EU vyzvali k ochraně civilistů

K maximální zdrženlivosti, ochraně civilního obyvatelstva a dodržování mezinárodního práva v souvislosti s vývojem po útoku USA a Izraele na Írán ve společném prohlášení vyzvali předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk útok na Írán odsoudil a vyzval všechny strany, aby se vrátily k jednání. Na žádost Francie se také sešla Rada bezpečnosti OSN. V neděli spolu přes video budou hovořit unijní ministři zahraničí.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů se přeli o systému emisních povolenek ETS 2

Čtveřice unijních států se postavila proti odkladu a změnám v systému emisních povolenek ETS 2. Potřebu systém reformovat naopak vidí šestnáct států sedmadvacítky, mezi nimi i Česko. Vládní koalice pak vyzývá ke zrušení celého systému. Europoslanec Ondřej Knotek (ANO) argumentuje náklady pro domácnosti, upozornil na možný další nárůst cen povolenek po roce 2030. Emisní povolenky jsou „důležitý nástroj“ ke splnění klimatického cíle pro rok 2030, podotknul europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Náměstek ministryně financí Petr Mach (Svobodní za SPD) potvrdil, že vláda nepřipustí zavedení ETS 2, zmínil úspory pro obyvatele. Členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti) tvrdí, že není jistota, že by se ceny nezvyšovaly i přes nezavedení povolenek – například kvůli inflaci. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
včera v 09:31

Video„Lidé mají stále obavy“. Před rokem vykolejil u Hustopečí vlak s benzenem

Přesně před rokem došlo k jedné z nejhorších ekologických katastrof v historii Česka – u Hustopečí nad Bečvou vykolejil vlak s benzenem. Z tisíce tun této toxické a hořlavé látky do krajiny unikla asi čtvrtina. Sto padesát tun benzenu již bylo odstraněno, zbývá odklidit ještě sto tun. „Není to úplně u konce, lidé mají obavy, co může nastat, kdyby například přišel velký déšť. Nevíme, co může nebezpečná látka v zemi do budoucna udělat,“ uvedla starostka obce Júlia Vozáková (nestr. za KDU-ČSL). V den havárie se na místě sešlo na 180 hasičů ze čtyř krajů i ze Slovenska, škoda činí cekem 428 milionů korun.
včera v 07:30
Načítání...