Města investují do obecních bytů, stále jich ale chybí až statisíce

Města a obce zpravidla v posledních letech staví nájemní byty. Někde tak samosprávy lákají určité profese, jinde má výstavba či rekonstrukce řešit bytovou nouzi či pomoci mladým rodinám nebo seniorům. Podle Mikoláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení stále chybí statisíce obecních bytů. Ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet.
Hrušky na Břeclavsku vybudovaly devět nových obecných nájemních bytů. Nabídnou je seniorům, mimo jiné těm, které o vlastní dům před pěti lety připravilo tornádo. „Myšlenka vznikla na základě poptávky občanů a inspirace od okolních obcí. Po tornádu se nám ocitlo několik seniorů bez střechy nad hlavou, museli jsme jim sehnat nějaké náhradní ubytování,“ řekla starostka Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL).
Bytový dům stál město 29 milionů korun. Z celkem devíti malometrážních bytů je zatím obsazená větší polovina. Nájemné činí sto korun za metr čtvereční. „Je to krásné. Tady budu mít televizi, tady postel,“ ukázala nová nájemnice Ludmila Kujová.
Těší se i na návštěvy těch, kteří jí při tornádu pomáhali. Společnost jí dělá kříženec labradora s vlčákem. Právě kvůli němu zvolila krajní byt blízko pozemku. Tamní výhled v ní stále vyvolává vzpomínky. „Byly tady nádherné stromy. Všechno je spravené, stromy vysázené, nové lavičky,“ popsala nájemnice.
Chybí statisíce obecních bytů
„Pokud bychom na situaci nahlíželi tak, že obecní bydlení by potřeboval každý, kdo nezvládá bez státní pomoci uplatit komerční bydlení, tak v České republice chybí statisíce obecních bytů,“ uvedl Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.
Nejvíce tímto nedostatkem podle něj trpí ekonomicky znevýhodněné domácnosti, jakými jsou třeba samoživitelky. „Pak jsou to ale i úplné rodiny v tržních nájmech. V extrémně náročných situacích bývají lidé s fyzickým nebo duševním onemocněním, nebo třeba lidé z etnických a národnostních menšin,“ poznamenal Opletal.
V průzkumu společnosti CEEC Research z podzimu 2024, kterého se účastnilo přes šest stovek měst a obcí, 67 procent odpovědělo, že je trápí nedostatek obecních bytů. „Dostupné nájemní bydlení se stává jednou z nejpalčivějších potřeb současnosti,“ komentoval výsledky průzkumu ředitel CEEC Research Michal Vacek.
Dostupnost bydlení se v posledních letech zhoršila. Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uvádí, že ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin.
Nejdražší nemovitosti a nájmy jsou v Praze, která je také podle analýz developerů jednou z metropolí s nejméně dostupným bydlením v Evropě. Nejvíce ale byty podle realitní platformy Reas loni zdražovaly v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde jsou tradičně jedny z nejlevnějších nemovitostí v zemi. Důvodem byl podle realitní platformy mimo jiné také větší zájem investorů, kteří nákupem nemovitostí zhodnocují své peníze.
Velikost bytových fondů je různá
Velikost bytových fondů měst je různá, jsou i taková města, která budovat nové byty neplánují nebo na to momentálně nemají finance. Například v Hodoníně je 380 obecních bytů, část z nich je startovacích, sociálních nebo určených pro starší obyvatele. Město se chystalo fond rozšířit už před pěti lety, výstavbu ale zabrzdila změna investičních priorit právě po tornádu. Vyškov vlastní 436 bytů, o rozšíření fondu v brzké době radnice neuvažuje, dodal. Podobně je na tom Blansko.
Naopak Znojmo, které vlastní 1150 bytů, chce stavět nové. „O obecní byty zájem je a rádi bychom je vybudovali i s ohledem na to, že chceme podpořit určité profese. Třeba z řad integrovaného záchranného systému, rádi bychom přilákali ale i řemeslníky nebo lidi pracující v cestovním ruchu,“ sdělil starosta František Koudela (ODS).
Výstavbu bytů chystají také města ve Zlínském kraji. Městské byty vznikají například ve Zlíně, Otrokovicích nebo Kroměříži. Radnice v Uherském Hradišti vybuduje devatenáct městských bytů. „Vzniknou v chystané podkrovní nástavbě bytového domu ve Štefánikově ulici na okraji někdejších kasáren. Sloužit by měly lidem, kteří se ocitnou v bytové nouzi. Stavební náklady se odhadují přibližně na 65 milionů korun, z toho téměř 45 milionů korun tvoří dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ přiblížil mluvčí radnice Jan Pášma.
Byty jsou podle zástupců města určeny běžným domácnostem, které se ocitly v bytové nouzi, nikoli lidem bez schopnosti samostatného bydlení. „Chceme lidem nabídnout dostupné a důstojné bydlení, které jim umožní udržet si běžný život, práci i rodinné vazby – a postupně se znovu postavit na vlastní nohy,“ nastínil starosta Stanislav Blaha (ODS). Město vlastní 620 bytů. Výstavbu dalších městských bytů plánuje.
Větší potřebu sociálního bydlení a obecních bytů mají podle Opletala lidé ve velkých městech. „Krize bydlení je tam, kde je poptávka, což jsou obecně především krajská města, z nich se pak ale krize přelévá i do měst v okolí. Zároveň můžeme očekávat spíše navýšení poptávky v těchto lokalitách, protože v České republice je počet lidí žijících ve větších městech stále jedenáct procent pod standardem v Evropské Unii,“ vysvětlil Opletal.
Elektronická aukce nájemního bydlení v Praze
Praha v současnosti vlastní přibližně 31 180 obecních bytů, z toho dvě třetiny spravují městské části. Pokračuje například ve výstavbě dostupného bydlení na Černém Mostě. Na rohu ulic Arnošta Valenty a Bryksova vyrůstají dva městské domy, kde najde nové bydlení celkem 28 domácností. Výstavba začala na konci roku 2024, hotovo má být v polovině letošního roku.
Městská část Praha 2 uspořádá v pondělí 16. února elektronickou aukci nájemního bydlení. V první letošní aukci nabídne jedenáct bytů různých velikostí v lokalitách Nového Města, Vinohrad a Nuslí. Zhruba třetinu svého bytového fondu pronajímá radnice podle starosty Prahy 2 Jana Korsesky (ODS) tímto způsobem, zatímco další byty slouží sociálně potřebným nebo jako služební bydlení pro vybrané profese. „Snažíme se zajistit, aby nájemní bydlení v Praze 2 zůstalo dlouhodobě dostupné co nejširšímu okruhu obyvatel,“ sdělil Korseska.
Praha 2 spravuje podle mluvčí 2970 obecních bytů a zároveň každoročně zrekonstruuje a opraví průměrně 150 bytů. Kvůli nedostatku volných stavebních pozemků se soustředí především na přestavby stávajících objektů a rekonstrukce bytových domů. Připravuje například rekonstrukci domu ve Francouzské ulici nebo vybudování bytů v půdních prostorách a nástavbách v Jugoslávské, Bělehradské, Korunní, Vinohradské, Sarajevské a Lípové ulici. Městská část plánuje také výstavbu polyfunkčního domu v Bělehradské 50, který nahradí přízemní budovu tamního supermarketu. I tam vzniknou byty.
Rozvoj družstevního bydlení v Brně
Brno vlastní zhruba 28 tisíc bytů a provozuje třináct typů bydlení. Nejrozšířenějším typem jsou běžné byty, které tvoří více než devadesát procent všech obecních bytů. Další typy bydlení jsou určeny pro seniory, mladé rodiny nebo osoby v nepříznivé životní situaci. Město letos schválilo na výstavbu nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou částku 662 milionů korun. Vsadilo na výstavbu družstevních bytů.
Bude dál rekonstruovat bytové domy. Chce také více spolupracovat s investory při jejich komerční výstavbě. Například v Holáskách soukromý developer staví rodinné bydlení, zatímco byty pro seniory a školky vybuduje město. Kromě toho řeší minimalizování nevyužívaných bytů.
Loni v říjnu nabídlo k pronájmu první cenově dostupný byt pro studující. Za čtyřpokojový byt o rozloze 120 metrů čtverečních, který se rodinám hůře pronajímá, zaplatí studenti měsíčně zhruba jedenáct tisíc korun. Obdobný koncept město už dříve zavedlo v případě seniorů. „U studujících je koncept sdíleného bydlení osvědčený v běžné praxi, z pozice města se ale jedná o první takto specificky vyhrazený byt,“ uvedla mluvčí magistrátu Radka Loukotová.
Program Dostupné bydlení
V Olomouckém kraji se v současnosti připravují projekty za více než tři miliardy korun. V regionu dle hejtmanství vznikne téměř devět stovek bytů s nižším než komerčním nájmem. „Chceme pro obyvatele kraje vytvářet atraktivní prostředí. Podporujeme proto budování technické infrastruktury, územní plánování a přípravu projektové dokumentace. Územním partnerům také poskytujeme metodickou a poradenskou pomoc při přípravě projektů,“ řekl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast SMART a strategický rozvoj Pavel Jelínek (SPD).
Klíčovým nástrojem je podle Jelínka program Dostupné nájemní bydlení, který připravil Státní fond podpory investic. Ten obcím umožňuje pokrýt až devadesát procent způsobilých výdajů prostřednictvím kombinace dotace a výhodného úvěru.
Státní fond podpory investic otevřel dotační výzvu pro obce a města na budování dostupného nájemního bydlení už v říjnu 2024. V době provádění průzkumu CEEC Research 21 procent respondentů vůbec nevědělo, že takovou možnost mají.
Dotace pro malé obce Plzeňského kraje
Plzeňský kraj vyhlásí letos podruhé dotace na výstavbu obecních nájemních bytů ve vesnicích do tisíce obyvatel. Vydá na ně třicet milionů korun. Žádosti bude přijímat od 2. března do 12. června. Peníze mohou sloužit buď na přestavbu obecních budov na nájemní byty, nebo na rekonstrukce obecních bytů. Kraj nebude dotovat novostavby ani bytové domy.
„Záměrem nového programu je pomoci menším obcím, aby v prostorách, které nevyužívají, vznikly nájemní byty. Například bývalý kulturní dům, zemědělský objekt, fara, pošta, škola nebo části obecního úřadu,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Petr Vanka (ANO).
Podle něj je cílem kraje rozšířit nabídku nájemního bydlení, aby obce mohly poskytnout třeba startovací byty pro mladé rodiny a udržely je tak na venkově. Krajský program Podpora bytového fondu malých obcí Plzeňského kraje bude dlouhodobý. Obce mohou spojit krajské dotace s národní podporou bydlení.
Řešení obecního bydlení je podle Opletala sice v kompetenci obcí, neznamená to ale, že by na tuto agendu měl stát rezignovat, naopak. „Stát může dotačními programy podporovat výstavbu dostupného nájemního bydlení na obcích, o které je velký zájem. Pak může zamezit řetězení nájemních smluv, které jsou zásadním faktorem v zvedání cen a nestabilitě lidí v nájmu, kteří jsou nyní hlavní ohroženou skupinou. A také se může legislativně zaměřit na krátkodobá turistická ubytování, která z nájemního trhu odsávají desítky tisíc bytů,“ vysvětlil.
Vláda ANO, SPD a Motoristů připravuje změnu stavebního zákona, která by podle ní měla zrychlit výstavbu a zavést bydlení jako veřejný zájem. Stavby určené k bydlení o více než deseti tisících metrech čtverečních by následně mohly být povolovány rychleji než doposud.
Téma dostupného bydlení je v Česku podle Opletala kriticky politicky zanedbané a je zásadní, aby vláda přijímala opatření, která rychle a účinně s bydlením pomohou. „Nedá se spoléhat pouze na stavební zákon, který situaci většiny zranitelných domácností vůbec neřeší,“ uzavřel.
