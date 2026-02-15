V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj


Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.

Před namrzajícími vozovkami ráno varovali silničáři na Opavsku, kde se místy tvořily i sněhové jazyky. V Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku museli být řidiči opatrní kvůli nebezpečí akvaplaningu. Na D1 mezi kilometrem 375 a 360 byla ráno hlášena kluzká vozovka, obdobně i na silnici I/56 mezi kilometry 39 a 52 nebo na dálnici D48, zhruba mezi kilometry 44 a 55 ve směru na Český Těšín.

„V rámci Moravskoslezského kraje jsou hlavní tahy a komunikace s opatrností sjízdné. Od půlnoci jsme v souvislosti s klimatickými podmínkami přijali šestnáct oznámení o dopravních nehodách,“ sdělila v neděli ráno policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové
Ilustrační fotografie

Silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, byla ráno v obou směrech dočasně uzavřena, a to od křížení Kunčice u Bašky a Frýdlantu nad Ostravicí. „Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci,“ upřesnila Jiroušková. Policisté navíc řešili poblíž místa uzavření silnice I/56 havárii osobního auta v Metylovicích. Řidička dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku. Byla předána zdravotníkům.

Hasiči v Moravskoslezském kraji informovali, že od sobotních 18:00 do nedělních 06:00 měli v souvislosti s počasím osmnáct zásahů. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo hustého sněžení. Řešili také dopravní nehody a auta mimo silnici.

V dalších krajích byla situace klidnější

Sněžilo i v dalších regionech. Silnice ve vyšších polohách Olomouckého a Zlínského kraje ráno pokrýval rozbředlý sníh. Podle ranních informací tam byly silnice sjízdné se zvýšenou opatrností a policie v souvislosti s počasím nevyjížděla ke zvýšenému počtu dopravních nehod.

„Silničáři mají i nadále veškerou techniku v terénu. Soustředí se především na hlavní tahy, ale samozřejmě i na silnice nižších tříd,“ informoval po desáté hodině dopolední z Horní Bečvy na Zlínsku redaktor ČT Marek Slavík, podle něhož sice sněží slabě, ale přidal se silný vítr. „Ten v exponovaných místech tvoří sněhové jazyky a závěje. Tam se musí řidiči připravit, že i přesto, že silnice vypadá prosolená, tak najednou může být opět místo, kde je pokrytá sněhem,“ upozornil.

Redaktor ČT Marek Slavík o dopravních komplikacích v Moravskoslezském kraji
Nový sníh ráno ležel i ve výše položených oblastech na východě Čech. I tam ale byly silnice s opatrností sjízdné. Podobná situace panovala také v Ústeckém a Libereckém kraji, kde v noci většinou sněžilo jen lehce.

Rozbředlý sníh byl ráno také na silnicích ve výše položených oblastech Šumavy v Plzeňském kraji. I tam byly nicméně silnice s opatrností sjízdné. Na Klatovsku se převrátil sypač. Událost se ale obešla bez zranění, škody či omezení provozu. Větší problémy silničáři neevidovali ani v Jihočeském kraji a na Vysočině.

V jihovýchodní polovině území podle ČHMÚ napadlo v noci většinou od poprašku do pěti centimetrů sněhu. V neděli bude sněžení během dne ustávat, večer se obloha vyjasní. V pondělí se podle meteorologů sněžení vrátí, v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i smíšené nebo dešťové srážky.

