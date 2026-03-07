Vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu

Koalice už letos nebude zvyšovat výdaje na obranu nad plánovaných 155 miliard. Částka odpovídá 1,73 procenta HDP. Před finálním hlasováním o státním rozpočtu se na tom shodují všechny vládní strany. Poslanci budou rozhodovat ve středu. Nic na tom nemění ani apel amerického velvyslance. Nicholas Merrick v týdnu řekl, že Česko riskuje nesplnění svých závazků vůči NATO.
Podle propočtů USA hrozí, že česká vláda letos o zhruba osmnáct miliard nesplní slib vůči NATO dávat na obranu alespoň dvě procenta HDP. Na čtvrteční konferenci o bezpečnosti to uvedl americký velvyslanec v Česku.
„Současné základní výdaje na obranu zahrnuté v návrhu rozpočtu na rok 2026 budou činit přibližně 1,8 procenta HDP, což je hluboko nejen pod závazkem z Haagského summitu, ale i pod závazkem ze summitu ve Walesu,“ uvedl velvyslanec USA v Česku Nicholas Merrick.
Babišův kabinet letos plánuje snížit výdaje Ministerstva obrany z loňských 156 na 155 miliard korun. A protože zároveň vzroste HDP, poklesnou výdaje resortu o jednu desetinu procentního bodu na 1,73 procenta HDP.
„S přibližně 1,8 procenta HDP by Česko riskovalo, že se ocitne mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu v Alianci. Pokud Česko nesplní své závazky, bude to mít dopad na celou Alianci,“ konstatoval Merrick.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nevnímá jako riziko, pokud by Česko nedosáhlo na splnění závazků vůči Severoatlantické alianci. „Budeme přes dvě procenta,“ konstatoval.
Babiš argumentuje tím, že si vláda do rozpočtu napsala celkové výdaje za obranu ve výši 2,06 procenta HDP. Jenže do nich kabinet počítá mimo jiné i dvacet miliard, které by tak či onak zaplatil za stavby a opravy dálnic či železnic. USA ale tyto výdaje do skutečných obranných výdajů Česka nezapočítávají.
„Já rozumím panu velvyslanci, já mluvím s generálním tajemníkem NATO. Ty jsou na to vlastně kompetentní a relevantní. A pan Macinka to vysvětloval americkému prezidentu Trumpovi, JD Vanceovi a dalším. Takže já v tom nevidím žádný problém, my jim to rádi vysvětlíme znovu,“ řekl Babiš.
Opoziční návrhy na zvýšení obranných výdajů nemají podporu koalice
Opozice přesto vyzývá koaliční strany, aby před konečným hlasováním o rozpočtu podpořily pozměňovací návrh, který resortu obrany přidává na úkor jiných priorit 21 miliard. „Nechceme opravdu, aby Severoatlantická aliance Českou republiku posuzovala – a já používám to slovo – (jako) černého pasažéra,“ varovala poslankyně a bývalá ministryně obrany Jana Černochová.
„Já budu jen rád, pokud navýšíme výdaje na obranu, protože v dnešní době ořezávat z obrany je velice nebezpečné,“ uvedl předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN).
Žádná podpora pozměňovacího návrhu na zvýšení obranných výdajů ale ve hře není, potvrdila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím, že koalice je na tom domluvena. „Nebudeme zvyšovat výdaje na zbrojení, protože na to prostě nejsou peníze,“ konstatoval předseda sněmovny a předseda hnutí SPD Tomio Okamura.
„Schodek je tak obrovský, že jakékoli další změny neumožňuje,“ doplnil ministr pro sport, prevenci a zdraví a předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný.
Poslanci rozhodnou ve sněmovně o výši výdajů na obranu pro letošní rok ve středu. Ve stejný den budou také schvalovat celý státní rozpočet na rok 2026.