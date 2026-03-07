Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu

Izrael má pro další fázi války s Íránem propracovaný plán s mnoha překvapeními. Podle agentury AP to v sobotu večer uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj destabilizovat režim v Teheránu a umožnit změnu. Netanjahu vyzval příslušníky íránských revolučních gard, aby složili zbraně. Slíbil, že pokud tak učiní, nebude jim ublíženo. USA a Izrael zahájily údery na Írán minulou sobotu.
Íráncům Netanjahu vzkázal, že se blíží „okamžik pravdy“. Izrael se podle něj snaží Írán osvobodit, nikoliv rozdělovat. V konečném důsledku ale podle izraelského premiéra bude osvobození země záležet na Íráncích. Netanjahu také nastínil vizi, že pak by mohl mezi Íránem a Izraelem zavládnout mír.
Předseda izraelské vlády vyjádřil solidaritu všem zemím na Blízkém východě, které se staly terčem íránských útoků, a dodal, že mnoho z těchto států nyní s Izraelem hovoří a chce spolupracovat.
Netanjahu v projevu rovněž poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který mu prý v prosinci řekl: „Bibi, musíme Íránu za každou cenu zabránit získat jaderné zbraně.“ Vztahy USA a Izraele podle Netanjahua nikdy nebyly silnější.
Druhá fáze války
Izraelská armáda dříve v sobotu oznámila, že zahajuje druhou fázi války s Íránem a o tomto víkendu zasáhla již více než 300 cílů. Podle svědků byla zasažena mimo jiné rafinerie jižně od Teheránu, což je podle agentury AP první hlášený zásah civilní průmyslové infrastruktury v Íránu od začátku války.
Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě za tento útok zaútočily na izraelskou ropnou rafinerii v Haifě. Izrael ale žádné škody neoznámil, poznamenala agentura Reuters. Vysoce postavený člen íránských revolučních gard Mohammad Rezá Nakdí mezitím v sobotu podle íránské státní televize uvedl, že „nastala příležitost eliminovat Izrael“.
Zpravodajský server The Times of Israel s odkazem na videa na sociálních sítích uvedl, že Írán zřejmě při jednom z útoků na centrální Izrael použil kazetovou munici. Při tomto útoku nebyli hlášeni zranění.
Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země, kterou USA a Izrael obviňují, že chce získat jadernou zbraň, krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.