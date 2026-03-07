Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael má pro další fázi války s Íránem propracovaný plán s mnoha překvapeními. Podle agentury AP to v sobotu večer uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj destabilizovat režim v Teheránu a umožnit změnu. Netanjahu vyzval příslušníky íránských revolučních gard, aby složili zbraně. Slíbil, že pokud tak učiní, nebude jim ublíženo. USA a Izrael zahájily údery na Írán minulou sobotu.

Íráncům Netanjahu vzkázal, že se blíží „okamžik pravdy“. Izrael se podle něj snaží Írán osvobodit, nikoliv rozdělovat. V konečném důsledku ale podle izraelského premiéra bude osvobození země záležet na Íráncích. Netanjahu také nastínil vizi, že pak by mohl mezi Íránem a Izraelem zavládnout mír.

Předseda izraelské vlády vyjádřil solidaritu všem zemím na Blízkém východě, které se staly terčem íránských útoků, a dodal, že mnoho z těchto států nyní s Izraelem hovoří a chce spolupracovat.

Írán schválil pozastavení útoků na okolní země. Údery však pokračovaly
Kouř po explozi v Teheránu

Netanjahu v projevu rovněž poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který mu prý v prosinci řekl: „Bibi, musíme Íránu za každou cenu zabránit získat jaderné zbraně.“ Vztahy USA a Izraele podle Netanjahua nikdy nebyly silnější.

Druhá fáze války

Izraelská armáda dříve v sobotu oznámila, že zahajuje druhou fázi války s Íránem a o tomto víkendu zasáhla již více než 300 cílů. Podle svědků byla zasažena mimo jiné rafinerie jižně od Teheránu, což je podle agentury AP první hlášený zásah civilní průmyslové infrastruktury v Íránu od začátku války.

Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí
Následky izraelského náletu ve vesnici Nabí Šít ve východním Libanonu

Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě za tento útok zaútočily na izraelskou ropnou rafinerii v Haifě. Izrael ale žádné škody neoznámil, poznamenala agentura Reuters. Vysoce postavený člen íránských revolučních gard Mohammad Rezá Nakdí mezitím v sobotu podle íránské státní televize uvedl, že „nastala příležitost eliminovat Izrael“.

Zpravodajský server The Times of Israel s odkazem na videa na sociálních sítích uvedl, že Írán zřejmě při jednom z útoků na centrální Izrael použil kazetovou munici. Při tomto útoku nebyli hlášeni zranění.

Současná válka na Blízkém východě začala údery Spojených států a Izraele na Írán v sobotu 28. února, kdy byl zabit i nejvyšší íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Napadená země, kterou USA a Izrael obviňují, že chce získat jadernou zbraň, krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.

Výběr redakce

Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu

Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu

před 51 mminutami
Když přijde krize, nesmíme se tomu poddávat, říká Neumannová

VideoKdyž přijde krize, nesmíme se tomu poddávat, říká Neumannová

před 1 hhodinou
Slovensko chce zrušit korespondenční volbu. Opozice varuje před omezením hlasování ze zahraničí

Slovensko chce zrušit korespondenční volbu. Opozice varuje před omezením hlasování ze zahraničí

před 1 hhodinou
Zájem Čechů o dovolené na lodi roste

VideoZájem Čechů o dovolené na lodi roste

před 1 hhodinou
Vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu

Vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu

před 2 hhodinami
Írán schválil pozastavení útoků na okolní země. Údery však pokračovaly

Írán schválil pozastavení útoků na okolní země. Údery však pokračovaly

00:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely

Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely

před 4 hhodinami
Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

2. 3. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Netanjahu chce destabilizovat a změnit režim v Teheránu

Izrael má pro další fázi války s Íránem propracovaný plán s mnoha překvapeními. Podle agentury AP to v sobotu večer uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj destabilizovat režim v Teheránu a umožnit změnu. Netanjahu vyzval příslušníky íránských revolučních gard, aby složili zbraně. Slíbil, že pokud tak učiní, nebude jim ublíženo. USA a Izrael zahájily údery na Írán minulou sobotu.
před 51 mminutami

Slovensko chce zrušit korespondenční volbu. Opozice varuje před omezením hlasování ze zahraničí

Slovensko se chystá zrušit korespondenční volbu. Vládní koalice tvrdí, že chce zabránit podvodům, podle opozice tím ale může ovlivnit volby ve svůj prospěch. Slováci žijící v zahraničí by nově místo pošty hlasovali na ambasádách. Korespondenčně je dosud možné odevzdat hlas v parlamentních volbách a referendech.
před 1 hhodinou

Írán schválil pozastavení útoků na okolní země. Údery však pokračovaly

Prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok, prohlásil podle agentury Reuters prezident Masúd Pezeškján v projevu odvysílaném v íránské státní televizi. Írán ještě v sobotu podnikl další údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Spojené státy uvedly, že v prvním týdnu války proti Íránu zasáhly v této zemi více než tři tisíce cílů.
00:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump oznámil vznik vojenské koalice s cílem zničit drogové kartely

Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo sedmnáct zemí. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
před 4 hhodinami

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Izrael a USA pokračují v úderech proti Íránu, které zahájily v sobotu 28. února 2026. Při úderech zemřel íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a desítky dalších vysokých představitelů tamního režimu. Teherán v reakci spustil protiútok například na izraelský Tel Aviv, ale i na cíle v dalších zemích regionu. Satelitní snímky přibližují způsobené škody.
2. 3. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Rusko zasáhlo bytový dům v Charkově, mezi jedenácti mrtvými jsou děti

Rusové masivně zaútočili na Ukrajinu, v Charkově zasáhli bytový dům a zabili nejméně jedenáct lidí včetně dvou dětí. Jeden člověk zemřel při ruských útocích v Dněpropetrovské oblasti. Zraněné hlásí i další města, náletu čelil také Kyjev a ukrajinské železnice. Moskva na sousední zemi zaútočila třemi desítkami raket a téměř pěti sty drony. Kromě toho shodila leteckou pumu na Kramatorsk, který hlásí zraněné včetně dětí.
05:11Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Izraelské údery na východě Libanonu zabily 41 lidí

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní města na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Oznámilo to podle agentur Reuters a AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi mrtvými jsou tři libanonští vojáci, oznámila v sobotu armáda. Předchozí bilance čítala 16 mrtvých. Izraelský úder na město Šmustar ve východním Libanonu pak zabil šest lidí, včetně čtyř dětí. Podle libanonské agentury NNA se jednalo o členy jedné rodiny vysídlené z města Baalbek v důsledku současného konfliktu.
před 8 hhodinami

VideoJe úlohou vlády se ke zdražování pohonných hmot postavit, říká Pokorná Jermanová

Válka na Blízkém východě trvá již týden. I v pátek Izrael a USA bombardovaly íránské cíle. Naproti tomu Írán znovu vyslal rakety na Izrael a státy Perského zálivu. Kvůli ochromení dopravy v Hormuzském průlivu pak cena ropy roste a pociťují to i lidé u čerpacích stanic. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanova (ANO) a europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) se v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou shodly, že déletrvající růst ceny pohonných hmot by se odrážel také ve zdražování dalšího zboží. „Bude to v České republice úloha vlády se k tomu postavit a s tím pracovat,“ uvedla Pokorná Jermanová. Nerudová varovala před případným zastropováním cen – to by podle ní mohlo vést k nedostatku benzinu a nafty.
před 8 hhodinami
Načítání...