Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které na světových trzích zdražují po začátku konfliktu v Íránu. Resort o kroku v pátek informoval v tiskové zprávě.
„Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit. Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže,“ upozornila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
Provozovatelé čerpacích stanic budou resortu denně posílat údaje o cenách. Předávání dat začne 16. března, bude se ale týkat i cen za předchozí měsíc, takže informace bude možné srovnat se situací před vypuknutím konfliktu v Íránu. Ministerstvo bude údaje z benzinek porovnávat s údaji Finanční správy pokrývající celý distribuční řetězec i s vývojem cen pohonných hmot na světových burzách.
„Přestože ministerstvo financí vnímá vysokou volatilitu na trzích a rozumí složité problematice cenotvorby pohonných hmot, nepovažuje je za ospravedlňující pro případné výrazné změny v průměrných maržích,“ sdělil úřad.
Pohonné hmoty v tuzemsku po sobotním zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny za litr. Analytici očekávají, že zdražování bude pokračovat.