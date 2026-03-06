Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic


6. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které na světových trzích zdražují po začátku konfliktu v Íránu. Resort o kroku v pátek informoval v tiskové zprávě.

„Růst nákupních cen pohonných hmot na burze se nesmí stát záminkou k umělému a neúměrnému navyšování marží, zejména u takto strategických komodit. Pokud se ukáže, že marže letí nahoru neúměrně, jsme připraveni využít všech nástrojů. Krajním řešením je i vydání cenového výměru o fixní výši marže,“ upozornila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Provozovatelé čerpacích stanic budou resortu denně posílat údaje o cenách. Předávání dat začne 16. března, bude se ale týkat i cen za předchozí měsíc, takže informace bude možné srovnat se situací před vypuknutím konfliktu v Íránu. Ministerstvo bude údaje z benzinek porovnávat s údaji Finanční správy pokrývající celý distribuční řetězec i s vývojem cen pohonných hmot na světových burzách.

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila
Čerpací stanice (ilustrační foto)

„Přestože ministerstvo financí vnímá vysokou volatilitu na trzích a rozumí složité problematice cenotvorby pohonných hmot, nepovažuje je za ospravedlňující pro případné výrazné změny v průměrných maržích,“ sdělil úřad.

Pohonné hmoty v tuzemsku po sobotním zahájení bojů na Blízkém východě výrazně zdražily. Nafta se v současné době prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny za litr. Analytici očekávají, že zdražování bude pokračovat.

Výběr redakce

Island uspořádá referendum o obnovení jednání o vstupu do EU

Island uspořádá referendum o obnovení jednání o vstupu do EU

12:55Aktualizovánopřed 4 mminutami
Hosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

VideoHosté Událostí, komentářů debatovali o nevydání Babiše a Okamury sněmovnou

před 3 hhodinami
Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Vláda USA oficiálně označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

před 3 hhodinami
Stalinův Velký teror stál život stovky Čechů. Historici popsali jejich osudy

Stalinův Velký teror stál život stovky Čechů. Historici popsali jejich osudy

před 6 hhodinami
Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

Izrael urguje statisíce obyvatel Bejrútu k evakuaci

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

Sněmovna nevydala Babiše a Okamuru k trestnímu stíhání

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Průměrná mzda loni stoupla o 7,2 procenta na 49 215 korun

Průměrná mzda v České republice v loňském roce stoupla o 7,2 procenta na 49 215 korun. Lidem tak v průměru na výplatní pásce přibylo 3316 korun. Druhým rokem po sobě se průměrná mzda zvýšila také reálně, po zohlednění inflace vzrostla o 4,6 procenta. O víc než sedm procent průměrná mzda meziročně vzrostla také v loňském čtvrtém čtvrtletí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.
10:02Aktualizovánopřed 56 mminutami

Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic

Ministerstvo financí začne monitorovat výši marží u čerpacích stanic. Chce zabránit jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s vývojem cen ropy, které na světových trzích zdražují po začátku konfliktu v Íránu. Resort o kroku v pátek informoval v tiskové zprávě.
11:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Krize bydlení se prohlubuje, zdražují i panelové byty

Bydlení představuje jeden z dlouhodobě skloňovaných problémů, které Česko sužují – z průzkumu Iniciativy pro dostupné bydlení a developerské společnosti Central Group vyplývá, že to tak vnímá téměř polovina obyvatel. Odborná veřejnost opakuje, že aby se růst cen minimálně zastavil, je potřeba zrychlit povolování řízení a odbourat byrokracii. Čím dál tím míň dostupné jsou i byty v panelových domech. Pomoci má nový stavební zákon, jeho podobu ale ještě na přelomu roku část expertů kritizovala.
před 6 hhodinami

Dvě desítky států USA chtějí soudní cestou zablokovat Trumpovo nové clo

Skupina 24 států USA se rozhodla zažalovat administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nového globálního cla stanoveného na deset procent. Požaduje, aby soud clo zablokoval a nařídil vrácení peněz, které už byly vybrány. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na kancelář generálního prokurátora státu Oregon.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Paliva v Česku po útocích na Blízkém východě výrazně zdražila

Pohonné hmoty v Česku po nedávném zahájení bojů na Blízkém východě zdražily. Nafta se prodává za průměrných 35,10 koruny za litr, což je o 2,13 koruny více než před týdnem. Cena benzinu Natural 95 se od té doby zvýšila v průměru o 1,21 koruny na 34,68 koruny. Zhruba po dvou letech je tak průměrná cena naturalu nižší než diesel, naposledy to bylo v únoru 2024. Příčinou jsou rostoucí ceny ropy. V meziročním srovnání jsou ale paliva stále levnější, vyplývá z údajů společnosti CCS.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

VideoČínská ekonomika čelí výzvám, stanovený cíl je nejskromnější za desítky let

Čína si stanovila nejméně ambiciózní cíl hospodářského růstu od roku 1991 – čtyři a půl až pět procent. Druhá největší ekonomika světa se potýká s výzvami doma i v zahraničí. Dopadá na ni slabá spotřeba, krize trhu s nemovitostmi, úbytek obyvatel i spory se Spojenými státy. Plán pro pětiletku do roku 2030 schválí zákonodárný sbor, jehož schůze začala v Pekingu. Pozornost analytiků nicméně přitahují prázdná křesla v sále. Jde o nejmenší zasedání v tomto století. 113 funkcionářů chybí a spekuluje se, pro kolik z nich si došla obávaná protikorupční komise.
před 15 hhodinami

Provoz ropovodu Družba by se mohl obnovit za měsíc a půl, prohlásil Zelenskyj

Ropovod Družba by mohl být technicky připraven k obnovení provozu za měsíc a půl, prohlásil dle agentury Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodávky ruské ropy tímto ropovodem do Maďarska a na Slovensko se zastavily koncem ledna, kdy potrubí dle Kyjeva vážně poškodil požár způsobený ruským útokem. Budapešť a Bratislava ale Zelenského viní, že obnovení provozu úmyslně odkládá z politických důvodů. Kyjev argumentuje, že oprava je časově náročná.
před 21 hhodinami

VideoÍrán dopadne na naši ekonomiku, míní Skopeček. Schillerová varuje před unáhlenými závěry

Je zřejmé, že konflikt v Íránu bude mít dopad na českou ekonomiku, míní místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Zmínil rostoucí cenu ropy a s tím spojené zdražování pohonných hmot. Dodal, že jde jenom o to, jak velký dopad bude a jak dlouho konflikt potrvá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má za to, že je v tuto chvíli třeba vyčkat na to, jak se konflikt vyvine a není podle ní čas na unáhlená rozhodnutí. Politici diskutovali také o okolnostech repatriačních a evakuačních letů z Blízkého východu. Debata se věnovala také návrhu státního rozpočtu, v němž opozice i prezident Petr Pavel apelují na navýšení výdajů na obranu. Diskusí v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
včera v 09:22
Načítání...