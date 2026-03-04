Doprava Hormuzem prudce klesla, dodávky plynu a ropy dle EK ale nejsou ohroženy


Lodní doprava Hormuzským průlivem, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, se kvůli válce s Íránem snížila o zhruba devadesát procent, píše server BBC News. Katar kvůli konfliktu zcela zastaví zkapalňování plynu a minimálně po dobu jednoho měsíce nebude schopen se vrátit k normální produkci, uvádí Reuters. Evropská komise přesto nevidí žádnou bezprostřední hrozbu pro dodávky ropy a plynu do EU, ceny ale mohou vzrůst.

Neexistují žádné obavy z nedostatku dodávek plynu, uvedla podle agentury DPA Evropská komise na zasedání koordinační skupiny pro plyn. Unijní exekutiva ale situaci bedlivě sleduje. Zásobníky jsou plné na úrovni kolem třiceti procent a v posledních dnech nebyly zaznamenány žádné významné odběry.

Největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) do Evropy jsou Spojené státy a tyto dodávky nejsou podle německé agentury situací na Blízkém východě ovlivněny. Celkově jsou dodávky mnohem diverzfikovanější než před několika lety.

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje
Ropný tanker proplouvá Hormuzským průlivem (ilustrační foto)

V Bruselu se uskutečnilo jednání rovněž i koordinační skupiny pro ropu, ale ani v této oblasti Komise nevidí žádný bezprostřední dopad na bezpečnost dodávek, nepřímé dopady na ceny by však prý mohly být značné. Hlavní obavy podle unijní exekutivy panují právě kolem vývoje cen a trvání současné situace.

Doprava Hormuzským průlivem se snížila o 90 procent

Provoz v Hormuzském průlivu je pátý den omezen poté, co izraelské a americké síly zahájily útok na Írán. Ten v odvetě útočí drony a raketami na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Lodní doprava průlivem se kvůli válce rapidně snížila, napsal server BBC News s odvoláním na firmu Kpler, která se zabývá analýzou námořní dopravy.

Podle další analytické společnosti Vortexa strategicky významnou úžinou mezi lednem a 28. únorem, kdy Izrael a Spojené státy začaly útočit na Írán, proplouvalo v průměru 24 tankerů denně. Firma Kpler uvedla, že se denní průměr mezi 2. a 3. březnem ve srovnání s obdobím od 21. do 27. února snížil o přibližně devadesát procent.

Animace změny provozu v Hormuzském průlivu v důsledku útoku na Írán
O uzavření Hormuzského průlivu, v němž už v posledních dnech rakety zasáhly několik lodí, sice v pondělí mluvil vysoce postavený činitel íránských revolučních gard, avšak podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uzavřen nebyl, uvedla americká stanice Fox News. Americký prezident Donald Trump pak v úterý prohlásil, že pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo průlivem co nejdříve doprovázet tankery.

Jak poznamenává BBC News, prudký pokles nákladní dopravy úžinou přichází v době, kdy velké námořní pojišťovny omezily nebo zrušily pojištění válečných rizik pro lodě operující v Perském zálivu.

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby
Letoun F-35 izraelského letectva. Ilustrační foto

Katar zastaví zkapalňování plynu

Katar kvůli válce na Blízkém východě zcela zastaví zkapalňování plynu a minimálně po dobu jednoho měsíce nebude schopen se vrátit k normální produkci a vývozu superchlazeného plynu, informovala agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.

Zdroje uvedly, že jakmile bude ve středu uzavřen hlavní závod v Ras Laffan, nebude podle prvních odhadů schopen obnovit produkci po dobu nejméně dvou týdnů. Po obnovení provozu bude trvat nejméně další dva týdny, než bude dosaženo plné kapacity, dodaly zdroje Reuters.

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila
Ilustrační foto

Společnost QatarEnergy uvedla, že vyhlásila situaci zásahu vyšší moci na dodávky zkapalněného zemního plynu poté, co došlo k útokům na její výrobní zařízení v souvislosti s válkou USA a Izraele proti Íránu. Státní společnost už v pondělí oznámila, že zastavuje výrobu LNG a souvisejících produktů kvůli útokům na zařízení v Ras Laffan.

Katar se podílí přibližně pětinou na celosvětovém vývozu LNG, který prochází Hormuzským průlivem. Společnost QatarEnergy v roce 2025 přepravila 80,97 milionu tun LNG.

