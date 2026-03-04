Teherán neměl jinou možnost než se bránit, tvrdí prezident Íránu

Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost než se bránit, napsal ve středu Pezeškján na síti X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu.
Teherán čelí kritice řady blízkovýchodních zemí kvůli útokům na jejich území, kde jsou rozmístěny americké základny. Írán tvrdí, že útočí na zájmy USA v regionu.
O válce spolu ve středu telefonicky hovořili katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Sání vyzval k okamžitému ukončení úderů na svou zemi. Arakčí mu předtím sdělil, že jejich terčem „není Katar, ale zájmy USA“. Katarské ministerstvo zahraničí, které Sání taktéž vede, o tom informovalo na X.
Sání nicméně v telefonátu dle katarské diplomacie kategoricky odmítl tvrzení Arakčího, že íránské údery nesměřují proti Kataru, a poukázal na to, že zasáhly i civilní a obytné oblasti. Zdůraznil také, že Katar na každou agresi zareaguje za použití práva na sebeobranu. Dauhá vždy tíhlo k dialogu a diplomacii, podotkl dále.
Izrael a Spojené státy v sobotu napadly Írán, který od té doby v reakci útočí na Izrael i další státy na Blízkém východě s americkými základnami. Je mezi nimi i Katar, kde tyto údery dle serveru televize al-Džazíra zranily šestnáct lidí.