Teherán neměl jinou možnost než se bránit, tvrdí prezident Íránu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost než se bránit, napsal ve středu Pezeškján na síti X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu.

Teherán čelí kritice řady blízkovýchodních zemí kvůli útokům na jejich území, kde jsou rozmístěny americké základny. Írán tvrdí, že útočí na zájmy USA v regionu.

O válce spolu ve středu telefonicky hovořili katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání a íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Sání vyzval k okamžitému ukončení úderů na svou zemi. Arakčí mu předtím sdělil, že jejich terčem „není Katar, ale zájmy USA“. Katarské ministerstvo zahraničí, které Sání taktéž vede, o tom informovalo na X.

Sání nicméně v telefonátu dle katarské diplomacie kategoricky odmítl tvrzení Arakčího, že íránské údery nesměřují proti Kataru, a poukázal na to, že zasáhly i civilní a obytné oblasti. Zdůraznil také, že Katar na každou agresi zareaguje za použití práva na sebeobranu. Dauhá vždy tíhlo k dialogu a diplomacii, podotkl dále.

Izrael a Spojené státy v sobotu napadly Írán, který od té doby v reakci útočí na Izrael i další státy na Blízkém východě s americkými základnami. Je mezi nimi i Katar, kde tyto údery dle serveru televize al-Džazíra zranily šestnáct lidí.

Emirates zahájí lety z Dubaje do Prahy pro uvázlé Čechy, řekl Babiš. Firma to nechce komentovat

Letecká společnost Emirates začne ve čtvrtek podle premiéra Andreje Babiše (ANO) létat z Dubaje do Prahy a každý den tak přepraví do Česka 615 lidí, kteří uvázli na Blízkém východě kvůli válečnému konfliktu. Společnost Emirates se ale zatím odmítla k tvrzení premiéra vyjadřovat. V Praze dosud přistálo osm letadel s přibližně tisícovkou lidí. Další dva stroje společnosti Smartwings z Ománu by měly přistát během večera, jedno z Dubaje v noci na čtvrtek. Ještě večer by se měl do Prahy vrátit rovněž armádní airbus, který dopoledne odletěl do Egypta.
05:16Aktualizovánopřed 4 mminutami

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky

Americká ponorka torpédovala a potopila íránskou válečnou loď v Indickém oceánu, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle srílanského námořnictva bylo vyloveno 87 těl a 32 lidí se podařilo zachránit. Hegseth před novináři uvedl, že jde o první podobný útok na nepřítele od druhé světové války.
13:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Teherán neměl jinou možnost než se bránit, tvrdí prezident Íránu

Írán se podle prezidenta Masúda Pezeškjána snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost než se bránit, napsal ve středu Pezeškján na síti X s tím, že respektuje svrchovanost blízkovýchodních zemí a nadále věří, že bezpečnost a stabilitu oblasti musí zajistit samotné státy regionu.
před 1 hhodinou

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelské letectvo uvedlo, že od sobotního začátku úderů svrhlo na Írán už více než pět tisíc bomb. Izraelský bojový letoun F-35 také sestřelil nad Teheránem íránský letoun ruské výroby Jak-130. Íránské úřady oznámily, že na středeční večer ohlášený smuteční obřad za duchovního vůdce Alího Chameneího se odkládá. Prezident Masúd Pezeškján prohlásil, že Írán se snažil vyhnout válce, ale sobotní izraelsko-americký útok mu nedal jinou možnost než se bránit.
08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Doprava Hormuzem prudce klesla, dodávky plynu a ropy dle EK ale nejsou ohroženy

Lodní doprava Hormuzským průlivem, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, se kvůli válce s Íránem snížila o zhruba devadesát procent, píše server BBC News. Katar kvůli konfliktu zcela zastaví zkapalňování plynu a minimálně po dobu jednoho měsíce nebude schopen se vrátit k normální produkci, uvádí Reuters. Evropská komise přesto nevidí žádnou bezprostřední hrozbu pro dodávky ropy a plynu do EU, ceny ale mohou vzrůst.
před 2 hhodinami

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly základny na území autonomní oblasti iráckého Kurdistánu.
10:54Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ceny ropy se kvůli dopadům americko-íránské války dál zvyšují, konflikt narušil dodávky suroviny z Blízkého východu. Tempo růstu ale proti předchozím dvěma dnům zpomaluje. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh naopak začala klesat. Americký prezident Donald Trump v úterý naznačil, že americké námořnictvo by mohlo doprovázet lodě proplouvající klíčovým Hormuzským průlivem, kde v odvetě útočí íránské síly. Zásobování oběma komoditami není podle EU ohroženo.
12:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středozemním moři zničily balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, informovalo ve středu turecké ministerstvo obrany s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Je to první takový případ v nynější válce mezi Izraelem a USA na straně jedné a Íránem na straně druhé, kdy hrozil zásah území členské země NATO.
před 3 hhodinami
