Američtí armádní velitelé používají biblické proroctví k ospravedlnění války, vyplývá ze stížností


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Vrcholní představitelé amerických ozbrojených sil podle stížností podaných jedné dozorové organizaci používají extremistickou křesťanskou rétoriku o biblických „posledních časech“ k ospravedlnění zapojení do války s Íránem.

Organizace Military Religious Freedom Foundation (MRFF) uvádí, že obdržela více než dvě stě stížností od příslušníků všech složek ozbrojených sil, včetně námořní pěchoty, letectva a vesmírných sil, napsal britský deník The Guardian.

Jeden ze stěžovatelů, označený jako poddůstojník u jednotky, která by mohla být „kdykoli nasazena“ do operací proti Íránu, ve stížnosti, do níž redaktoři deníku The Guardian nahlédli, uvedl, že je velitel vyzval „abychom našim vojákům říkali, že je to všechno součást Božího plánu“.

Konkrétně podle něj odkazoval na „četné pasáže z Knihy Zjevení týkající se armagedonu a bezprostředního návratu Ježíše Krista“. Řekl, že „prezident (Donald) Trump byl Ježíšem vyvolen, aby v Íránu zažehl jiskru, která vyvolá armagedon a předznamená jeho návrat na Zemi“.

Amerika vyhrává. Rozhodně a bez slitování, řekl ministr obrany Hegseth
Americký ministr obrany Pete Hegseth

Stížnost byla podána jménem patnácti amerických vojáků, mezi nimiž je jedenáct křesťanů, jeden muslim a jeden žid. MRFF stížnost nejprve sdílela s americkým novinářem na volné noze Jonathanem Larsenem.

„Příslušníci armády se ve skutečnosti nemohou snadno bránit, protože váš nadřízený v armádě není jen nějaký vedoucí směny ve Starbucksu,“ řekl deníku The Guardian prezident MRFF a veterán letectva Mikey Weinstein s tím, že se podobné komentáře od křesťanských nacionalistů ve vládě a v armádě objevují pokaždé, když jsou USA či Izrael zapojeny do válek na Blízkém východě. Stížnosti podle šéfa organizace jasně ukazují, že princip oddělení církve a státu je v armádě ignorován.

Americká ponorka potopila íránskou válečnou loď u Srí Lanky
Íránská válečná loď

Křesťanský nacionalismus

The Guardian zároveň poznamenal, že americký ministr obrany Pete Hegseth souzní s názory křesťanských nacionalistů. V srpnu 2025 Hegseth na X sdílel reportáž televize CNN o pastorovi Dougu Wilsonovi, křesťanském nacionalistovi, který je spoluzakladatelem Společenství reformovaných evangelikálních církví se sídlem v Idahu.

Wilson uvedl, že si nemyslí, že by ženy měly zastávat vedoucí funkce v armádě či že by v křesťanské společnosti měly mít volební právo. Ministr Hegseth, který byl moderátorem konzervativní stanice Fox News a je veteránem z válek v Iráku a v Afghánistánu, v minulosti vzbudil pozornost také svými kontroverzními tetováními spojovanými s křesťanským nacionalismem.

Pentagon na žádost deníku The Guardian o komentář ke stížnostem vojáků neodpověděl.

Údery na Írán USA a Izrael zahájily v sobotu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Napadená země zahájila krátce poté vojenskou odvetu, když začala raketami a drony útočit v regionu také na země, které se náletů nezúčastnily, ale jsou v nich americké základny použité k útokům.

Teherán neměl jinou možnost než se bránit, tvrdí prezident Íránu
Íránský prezident Masúd Pezeškján (leden 2026)

