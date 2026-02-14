V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Během soboty začne podle předpovědi sněžit na většině území Česka, srážky zpočátku mohou být i smíšené nebo dešťové. „Sníh bude nejdříve odtávat, později odpoledne a večer se bude postupně ochlazovat a začne se vytvářet souvislá sněhová pokrývka,“ sdělila Petra Sýkorová z ČHMÚ.

V neděli ráno a dopoledne má sněžení slábnout. Původní výstraha z pátku varovala před vydatnějším sněžením v pásu od Českomoravské vrchoviny po Jeseníky a Slezsko a nezahrnovala jihočeskou část Šumavy s jejím podhůřím.

„Vzhledem k mírnému, přechodně až čerstvému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména na východě a severovýchodě republiky,“ doplnila Sýkorová. Jinde se podle ní sněhové jazyky objeví jen ojediněle.

Meteorologové v souvislosti se sněžením varují před komplikacemi v dopravě, řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit obezřetně. Problémy by mohly vzniknout v zásobování, opatrní by měli být i chodci. Na horách meteorologové radí dodržovat pokyny Horské služby, řidičům nezapomenout na zimní výbavu.

Výběr redakce

NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE

NYT: Trumpova vláda chce od sociálních sítí osobní údaje kritiků ICE

před 1 mminutou
Ukrajinci jsou lidé, ne terminátoři, řekl Zelenskyj v Mnichově

Ukrajinci jsou lidé, ne terminátoři, řekl Zelenskyj v Mnichově

před 10 mminutami
Osud USA je propojen s Evropou, zdůraznil Rubio v Mnichově

Osud USA je propojen s Evropou, zdůraznil Rubio v Mnichově

07:19Aktualizovánopřed 24 mminutami
V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

před 1 hhodinou
Hornické stroje opouštějí doly. Část z nich míří do muzeí

Hornické stroje opouštějí doly. Část z nich míří do muzeí

před 4 hhodinami
Vztahy v rámci NATO budou definovány jinak, míní Ženíšek

Vztahy v rámci NATO budou definovány jinak, míní Ženíšek

před 4 hhodinami
Pětina školáků sdílí po internetu své nahé fotky, odhalil výzkum

Pětina školáků sdílí po internetu své nahé fotky, odhalil výzkum

před 6 hhodinami
Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj

Největší kompromis je, že Putin není ve vězení, řekl Zelenskyj

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

V částech Česka může napadnout až deset centimetrů sněhu, varují meteorologové

Až deset centimetrů sněhu může od sobotního večera do nedělního poledne napadnout na severní a střední Moravě, ve Slezsku a na jihu Čech, uvedli meteorologové. Na severovýchodě může ojediněle přibýt až patnáct centimetrů nového sněhu a hrozí tam i sněhové jazyky, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

„Rumový expres“ přinesl Španělsku extrémní srážky. Za pár dní napršelo víc než běžně za rok

Španělsko trápí od začátku roku extrémní deště, které do země přinesly historické srážky. V Portugalsku bouře způsobily škody ve výši jednoho procenta HDP. Jak přesně tato situace vznikla a jaké jsou její dopady, vysvětluje meteorolog Michal Žák.
před 23 hhodinami

V pátek má být i deset stupňů, pak se citelně ochladí

Česko čekají v závěru týdne rozdílné teploty, zatímco v pátek se budou nejvyšší denní teploty šplhat k deseti stupňům Celsia, o víkendu se budou pohybovat kolem nuly. Noční teploty klesnou při vyjasnění a sněhové pokrývce až k minus devíti stupňům. V sobotu bude déšť i v nižších polohách přecházet ve sněžení, vyplývá z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
12. 2. 2026

Přes týden bude zataženo, o víkendu se ochladí

Obloha v tomto týdnu zůstane v Česku převážně zatažená, bude často mrholit nebo pršet, ve vyšších polohách sněžit. Teploty postupně porostou, ve čtvrtek mohou místy dosáhnout až jedenácti stupňů Celsia, na víkend se ale poměrně citelně ochladí.
9. 2. 2026

Od večera se bude hlavně na severovýchodě Česka tvořit náledí

Během nedělního večera a v noci na pondělí se bude především na severu Moravy a ve Slezsku místy tvořit náledí či zmrazky. Na ostatním území republiky budou komunikace namrzat především ve vyšších polohách a na horách, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
8. 2. 2026

V příštích dnech bude dál zataženo, mrznout ale má jen v noci

Do neděle bude v Česku převážně zataženo, občas zaprší, na horách může i sněžit, srážek bude více o víkendu. Teploty přes den budou stoupat většinou k šesti stupňům Celsia, v noci bude kolem nuly. Po víkendu se mírně ochladí a mraky na obloze by se mohly alespoň částečně protrhat, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
5. 2. 2026

Na Českomoravské vrchovině se kromě námrazy tvoří i ledovka

Na Českomoravské vrchovině a v jejím okolí se od pondělního večera při zesilujícím větru tvoří námraza – může být i silná a lidé v regionu by s ní měli počítat do středečního večera, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). S ohledem na tvorbu námrazy varoval před rizikem lámání větví či trhání drátů elektrického vedení. Večer ČHMÚ přidal pro širší oblast varování i před ledovkou.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026

Většinu týdne má být zataženo, mráz postupně ustoupí

V tuzemsku má být v nadcházejícím týdnu většinou zataženo, od středy v nižších polohách s deštěm. Jen ve vyšších polohách může přetrvávat sněžení. V noci má dál většinou mrznout, ale nejvyšší denní teploty se už od čtvrtka nejspíš budou držet nad nulou. Postupně mohou vystoupat až na plus sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážky mohou téměř po celý týden namrzat. V noci na úterý a v úterý se také objeví silný vítr.
2. 2. 2026Aktualizováno2. 2. 2026
Načítání...