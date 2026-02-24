Na zhruba desítce míst platí povodňová bdělost


před 37 mminutami

První povodňový stupeň platí na zhruba desítce míst v Česku. Týká se to například Tiché Orlice na Rychnovsku, kde voda ze vzedmuté řeky zaplavila cyklostezku mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Mírné vzestupy hladin meteorologové očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na první povodňový stupeň ze tří se dostaly některé toky už v neděli večer. V pondělí krátce na druhý stupeň vystoupala Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji. Večer pak platil první stupeň – bdělost na 25 místech.

První stupeň měla v úterý dopoledne řeka Doubrava ve Žlebech na Kutnohorsku, Jizera v Železném Brodě na Jablonecku, Skalice ve Varvažově na Písecku, Kamenice v Hřensku na Děčínsku, Tichá Orlice v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku, Sázava v Sázavě na Benešovsku, Chrudimka v Přemilově na Chrudimsku, Svratka v Dalečíně na Žďársku, Oslava v Mostišti na Žďársku a bdělost platila také na potocích Velká Stanovnice v Karolince na Vsetínsku a Jevíčka v Chornici na Svitavsku.

Obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně
Petr Lívanec: Nosetín, Jihočeský kraj (23. 2. 2026)

V platnosti je do pondělních 18:00 výstraha před vzestupem hladin na Moravské Dyji a Nežárce, tedy na pomezí jižních Čech a Vysočiny.

Povodňové stupně označují míru nebezpečí povodně a určují rozsah záchranných opatření. První povodňový stupeň značí bdělost, druhý pohotovost a nejvyšší, třetí znamená ohrožení.

