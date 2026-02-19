Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24

Pražští kriminalisté odložili případ, kdy měly romské děti čelit ve vlaku rasistickým urážkám ze strany ostravských fotbalových fanoušků. Policii se nepodařilo prokázat, že šlo o trestný čin, a nikoho neobvinila, sdělil ČT mluvčí pražské policie Jan Daněk. K incidentu došlo loni v listopadu, nadávky mířily k malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá.

„Věc byla odložena, jelikož se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání,“ informoval Daněk. Kriminalisté věc prověřovali pro podezření z přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel.

Děti se podle trenéra Jaroslava Horvátha ve vlaku bály, seděly s nasazenými čepicemi a kapucemi, nevycházely z kupé. Fanoušci je rasisticky uráželi a ukazovali nevhodná gesta, uvedl Horváth.

Policie prověřuje případ rasistických urážek vůči romským dětem ve vlaku
Ilustrační snímek

Ostravský klub FC Baník se podle organizace Mongaguá za útoky svých fanoušků omluvil. Horváth ale nepovažoval vyjádření klubu za dostatečné. „Chtěl jsem, aby to razantně odmítli. Nemám z toho prohlášení dobrý pocit, chtějí to hodit na jednotlivce,“ poznamenal loni v listopadu.

Jednání ostravských fanoušků tehdy odsoudili i někteří politici a předseda Fotbalové asociace David Trunda. Asociace malé fotbalisty pozvala i na mezinárodní utkání. V prosinci fotbalisty z organizace Mongaguá přijal na Hradě i prezident Petr Pavel.

Děti, které čelily ve vlaku rasismu fanoušků, pozve FAČR na mezinárodní utkání
Události: Fotbalový tým složený z dětí ze sociálně vyloučených lokalit měl čelit rasismu

Výběr redakce

AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

včeraAktualizovánopřed 10 mminutami
Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela exprince Andrewa

před 28 mminutami
Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila

Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila

před 54 mminutami
Vraždění ve Fáširu jeví známky genocidy, míní OSN

Vraždění ve Fáširu jeví známky genocidy, míní OSN

před 1 hhodinou
Setkání s Pavlem proběhlo v příjemné atmosféře, řekl Červený

Setkání s Pavlem proběhlo v příjemné atmosféře, řekl Červený

05:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Západ musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

před 1 hhodinou
Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vyhlášení stanného práva

Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vyhlášení stanného práva

08:11Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zima vydrží do víkendu, pak se prudce oteplí

Zima vydrží do víkendu, pak se prudce oteplí

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty. Trump Clintonovou dlouhodobě kritizuje.
před 26 mminutami

Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila

Pražští kriminalisté odložili případ, kdy měly romské děti čelit ve vlaku rasistickým urážkám ze strany ostravských fotbalových fanoušků. Policii se nepodařilo prokázat, že šlo o trestný čin, a nikoho neobvinila, sdělil ČT mluvčí pražské policie Jan Daněk. K incidentu došlo loni v listopadu, nadávky mířily k malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá.
před 54 mminutami

Setkání s Pavlem proběhlo v příjemné atmosféře, řekl Červený

Kandidát na ministra životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nechtěl konkretizovat témata schůzky s prezidentem Petrem Pavlem, jednání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl. Prezident chtěl od Červeného slyšet názor na ochranu životního prostředí, předpokládá, že ho jmenuje v pondělí 23. února. Nepojí se s ním kontroverze jako s poslancem Filipem Turkem (za Motoristy), dodal dříve prezident.
05:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

Hosté Událostí, komentářů debatovali o mírových jednáních mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. „Ukrajina hraje o všechno. Území je pro ně zásadní, ale na druhou stranu nevidím jiné řešení, než nabízí USA (územní ústupky). Odpověď se na bojišti nenajde,“ řekl šéf zahraničního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO). Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) vyjednávání také vítá, ale zdůrazňuje, že Západ musí zmobilizovat všechny své síly, protože to je podle něj to jediné, co na Moskvu platí. „Nedali jsme do boje proti Rusku dostatek zdrojů, aby se to podařilo ukončit,“ míní Lipavský. Oba se shodli, že by Evropa měla mít v těchto jednáních svého vyjednavače. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
před 1 hhodinou

Zima vydrží do víkendu, pak se prudce oteplí

Zimní počasí vydrží v Česku do nadcházejícího víkendu. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až 12 stupňů Celsia. Od soboty bude rovněž zataženo. Sněžit bude spíše na horách, v nižších polohách místy zaprší. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 3 hhodinami

Očkování i v lékárnách? Praktici se s lékárníky na přínosu neshodnou

Zájem o očkování proti chřipce by podle praktických lékařů nejvíc zvýšilo placení vakcíny z veřejného zdravotního pojištění, změna jejich objednávání a profesionální propagační kampaň. Očkování v lékárnách, které navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), by podle nich významný dopad nemělo. Lékárníci s tím však nesouhlasí, zájem veřejnosti podle nich je. Proti chřipce se každoročně nechává očkovat asi sedm procent populace, seniorů pětina.
před 4 hhodinami

VideoSchillerová chtěla EET pro všechny. Výsledek je koaličním kompromisem, přiznala

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prosazovala „EET pro všechny“, výsledek je podle ní koaličním kompromisem. „Koaliční partneři nebyli fanoušky EET, ale uvědomovali si politickou realitu,“ uvedla šéfka resortu financí s tím, že návrh EET OFF pro nejmenší podnikatele je z dílny Motoristů a SPD. Nejdůležitější je dle Schillerové narovnání podnikatelského prostředí, jelikož zde prý existují dva typy firem – ty, které platí „vše, co mají, a druhé, které se vezou a neplatí“. EET 2.0 podle ní přinese do státní kasy čtrnáct až patnáct miliard korun, řekla v Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 5 hhodinami

Část evropských zemí pokutuje za kamery v autě, problémem mohou být i aplikace

Palubní kamery v autech jsou v tuzemsku běžná věc, která může pomoci třeba při vyšetřování nehod a dalších incidentů. V zahraničí však řidičům hrozí za kameru a pořizování záznamu vysoké pokuty. Zejména Německo a Rakousko přistupují k jejich používaní přísně. Motoristé mohou zaplatit v přepočtu několik desítek tisíc korun i za používání některých funkcí navigace.
před 15 hhodinami
Načítání...