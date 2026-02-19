Za rasistické urážky romských dětí ve vlaku policie nikoho neobvinila

Pražští kriminalisté odložili případ, kdy měly romské děti čelit ve vlaku rasistickým urážkám ze strany ostravských fotbalových fanoušků. Policii se nepodařilo prokázat, že šlo o trestný čin, a nikoho neobvinila, sdělil ČT mluvčí pražské policie Jan Daněk. K incidentu došlo loni v listopadu, nadávky mířily k malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá.
„Věc byla odložena, jelikož se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání,“ informoval Daněk. Kriminalisté věc prověřovali pro podezření z přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny obyvatel.
Děti se podle trenéra Jaroslava Horvátha ve vlaku bály, seděly s nasazenými čepicemi a kapucemi, nevycházely z kupé. Fanoušci je rasisticky uráželi a ukazovali nevhodná gesta, uvedl Horváth.
Ostravský klub FC Baník se podle organizace Mongaguá za útoky svých fanoušků omluvil. Horváth ale nepovažoval vyjádření klubu za dostatečné. „Chtěl jsem, aby to razantně odmítli. Nemám z toho prohlášení dobrý pocit, chtějí to hodit na jednotlivce,“ poznamenal loni v listopadu.
Jednání ostravských fanoušků tehdy odsoudili i někteří politici a předseda Fotbalové asociace David Trunda. Asociace malé fotbalisty pozvala i na mezinárodní utkání. V prosinci fotbalisty z organizace Mongaguá přijal na Hradě i prezident Petr Pavel.