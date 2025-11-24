Děti, které čelily ve vlaku rasismu fanoušků, pozve FAČR na mezinárodní utkání


Malé romské fotbalisty z organizace Mongaguá, kteří v sobotu čelili ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků z Ostravy, pozve Fotbalová asociace ČR (FAČR) na příští mezinárodní utkání. Na setkání, které iniciovala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, to řekl předseda FAČR David Trunda. Incident prošetřuje i policie včetně toho, proč jel vlak s několika stovkami fanoušků bez policejního doprovodu.

„Odsuzujeme to úplně jasně, byť sebemenší projevy toho. A když jsou tam děti, tak tím víc,“ řekl Trunda. Podle něj větší fotbalové kluby jako Slavie nebo Sparta mají mechanismy, jak s rasismem na stadionech bojovat. Za situaci se podle prohlášení na webu organizaci Mongaguá omluvil i ostravský klub FC Baník.

„Klub je s ní v rámci preventivního programu předběžně dohodnut na různých formách společných aktivit, které by měly být konkrétně finalizovány v příštích dnech,“ napsal FC Baník na webu.

Podle zmocněnkyně je zásadní, aby se malým sportovcům dostalo zastání od samotných fotbalistů. „Myslím, že by bylo skvělé, kdyby hráči Baníku mohli dětem rychle ukázat, že stojí za nimi,“ řekla.

Děti se bály a nevycházely z kupé, říká trenér

Zástupci organizace ale nepovažují vyjádření klubu za dostatečné. „Chtěl jsem, aby to razantně odmítli. Nemám z toho prohlášení dobrý pocit, chtějí to hodit na jednotlivce,“ poznamenal trenér Jaroslav Horváth, který vede ostravskou pobočku Mongaguá. Děti se podle něj ve vlaku bály, seděly s nasazenými čepicemi a kapucemi, nevycházely z kupé. Fanoušci je podle něj rasisticky uráželi a ukazovali nevhodná gesta.

Zakladatel projektu, který ocenil i prezident Petr Pavel, Lukáš Pulko bude v příštích dnech s klubem jednat. Považoval by za adekvátní, kdyby se tamní fotbalisté vyfotili s bannerem odsuzujícím rasismus. Po incidentu, který popsal na sociální síti Facebook, podle něj jediným řešením je, aby každý z jejich osmnácti klubů měl svůj minibus, kterým by mohl na turnaje bezpečně jezdit.

„Nechce se mi smířit s tím, že budeme romské děti vozit v minibusech, protože pro ně nejsou běžné prostředky bezpečné,“ řekla zmocněnkyně. Podle ní je potřeba řešit i problematiku bezpečnosti ve veřejné dopravě po sportovních zápasech obecně. „Zítra (v úterý) požádám policejního prezidenta o návazné jednání, kde bychom diskutovali ochranu a bezpečí běžných občanů v souvislosti s opravdu velkými utkáními,“ doplnila Šimáčková Laurenčíková.

Agresi namířenou vůči dětem odsoudil na sociální síti X i ministr vnitra v demisi Vít Rakušan (STAN). „O důkladné prošetření se již starají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražského ředitelství. Ti nyní shromažďují veškeré potřebné informace, na základě kterých rozhodnou o dalším postupu,“ uvedla na síti X policie.

Incident nebyl policii nahlášený na místě. Podle styčného důstojníka policie pro menšiny Dalibora Horského však také není standardní, aby jel po zápase vlak s fanoušky bez policejního doprovodu. Bude proto zjišťovat, proč tomu tak v sobotu večer ve vlaku z Teplic do Prahy bylo.

