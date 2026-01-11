Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

Čína omezuje vývoz vzácných zemin a magnetů do Japonska. Vyostřuje tím politický spor s Tokiem. Opatření míří na široké spektrum japonských firem. Peking tvrdí, že tím trestá Japonsko za výroky jeho premiérky Sanae Takaičiové o Tchaj-wanu. Ta naznačila možné zapojení do případného konfliktu. Mezi trestnými opatřeními je také omezení turistických výměn.
Okinawský řezník Masatoši Uehara díky jiným zákazníkům nestrádá, ti čínští jsou však pryč. V minulosti přitom u jeho obchodu stáli frontu na vepřové nožičky. „Věřím, že čínští turisté se časem vrátí. Není to poprvé. Jde o politiku, takže to přejde,“ říká majitel obchodu s masem.
Z Okinawy je to blíže do Šanghaje než do Tokia. Pro Číňany zlákané slabým jenem a výhodnými nákupy byla oblíbenou destinací, kvůli sporům je však na čas konec. „Jsou zrušeny některé letecké spoje a v podstatě všechny plavby výletních lodí. Zároveň cestovní kanceláře ruší zájezdy,“ podotýká vedoucí oddělení podpory cestovního ruchu Tacunori Uezu z vlády prefektury Okinawa.
Dopady pociťují podniky napříč Japonskem – od nejjižnějšího cípu Okinawy až po nejsevernější ostrov Hokkaidó. Podle průzkumů jsou ale Japonci optimističtí a věří, že to nepotrvá dlouho. V restauraci Činumam na Okinawě už pár krizí zažili. Kvůli sporům o ostrovy Senkaku kdysi přišli i o turisty z jiných částí Japonska, kterým se Okinawa zdála nebezpečná.
Postoj vlády ale vnímá majitel restaurace Kazumasa Jóna pozitivně. „Japonsko je silnější. Myslím, že s premiérkou Takaičiovou posílilo. Chovám k ní velké naděje,“ tvrdí.
Tokijská podpora Tchaj-peji
Plán, jak krizi překlenout, mají i v hotelu Loisir Naha. Orientují se na tchajwanské turisty. Generální manažerku Hiroe Takedovou však netěší nejistota před čínským novým rokem. Toto období pro ni bývá zlatým dolem.
„Okinawa leží blízko Číny a Tchaj-wanu. Pokud by došlo k takzvané tchajwanské krizi, bezpochyby nás zasáhne,“ přiznává. Manažerka však dodává, že doufá v to, že se vláda bude snažit udržet smír.
Ředitel společnosti Blue Sky Cutomu Ašimine říká, že jej politika nechává v klidu. Do adrenalinových zážitků, které nabízí, se prý Číňané beztak nehrnou. Pochvaluje si český padákový kluzák, který je už léta základem rodinného podnikání. „Dopad je minimální. Většina klientů jsou Japonci a turisté z Tchaj-wanu a Hongkongu jezdit nepřestali,“ popisuje Ašimine.
Krizi naopak pociťují výrobci saké a potravin. Čína komplikuje celní odbavení a dodávky výrobků se zpožďují.