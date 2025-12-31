Čínské manévry u Tchaj-wanu pokračují, vojenské lodě ale už odplouvají


Čína do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala 77 vojenských letounů a 25 plavidel námořnictva a pobřežní stráže, z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi, uvedl dle agentury Reuters tchajwanský resort obrany. Agentura AFP mezitím s odkazem na tchajwanskou pobřežní stráž uvedla, že se čínské lodě začaly ve středu ráno z okolí Tchaj-wanu stahovat.

Čína pořádá od pondělí rozsáhlé vojenské cvičení v okolí ostrova, které mělo simulovat blokádu tchajwanských přístavů a poprvé nacvičovat, jak odradit zásah jiných zemí, které by přišly v případě čínského napadení Tchaj-wanu na pomoc.

Tchajwanský prezident Laj Čching-te cvičení odsoudil s tím, že porušuje mírová očekávání mezinárodního společenství a je vojenskou zastrašovací taktikou, jež podrývá stabilitu v regionu. Manévry odsuzuje i Evropská komise, Německo i Francie.

Za 48 hodin do středečního rána kolem Tchaj-wanu podle tchajwanského ministerstva obrany kroužilo 207 čínských vojenských letounů a 125 z nich překročilo středovou linii. Čína podle téhož zdroje také ve dvou vlnách do vod severně a jihozápadně od Tchaj-wanu odpálila 27 raket.

Čína nacvičovala druhým dnem vojenskou blokádu Tchaj-wanu
Plavidlo tchajwanské pobřežní stráže v blízkosti čínské lodi

Čínské lodě nyní z okolí Tchaj-wanu podle tamních úřadů odplouvají, avšak konec cvičení zatím Peking formálně neoznámil.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan přitom od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

