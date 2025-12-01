Policie prověřuje případ rasistických urážek vůči romským dětem ve vlaku

Policie prověřuje případ, kdy romské děti čelily ve vlaku rasistickým urážkám fotbalových fanoušků, pro podezření z přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny. Zároveň hledá svědky, kteří by mohli pomoci se ztotožněním podezřelých nebo mají k incidentu fotografie či kamerové záběry.
Policie uvedla, že hledá svědky, kteří jeli v sobotu 22. listopadu mezi 18:00 a 20:05 ve vlaku Českých drah EC 177 z Děčína do Prahy.
„Několik fotbalových příznivců mělo ve vlaku provolávat výhrůžné a rasistické nadávky vůči dětskému romskému fotbalovému družstvu a jeho doprovodu. Žádáme, aby se ozval na linku 158 každý, kdo by mohl přispět ke ztotožnění podezřelých, případně osoby, které disponují kamerovými záznamy či fotografiemi,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Agresi namířenou proti malým romským fotbalistům z organizace Mongaguá, kterou popsal na facebooku zakladatel projektu Lukáš Pulko, už dříve odsoudili někteří politici, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková i předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda.
Za situaci se podle prohlášení na webu organizaci Mongaguá omluvil i ostravský klub FC Baník, jehož fanoušci měli romské děti rasisticky urážet a ukazovat na ně nevhodná gesta.