Vláda projedná zřízení zmocněnce pro digitalizaci či rady pro duševní zdraví


Zřízení funkce vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost či vznik vládní rady pro duševní zdraví projedná na svém pondělním zasedání vláda Andreje Babiše (ANO). Ministři dostanou také zprávu o naplňování Národního plánu obnovy. Schůzi bude předcházet koaliční jednání, kde by se lídři ANO, SPD a Motoristů měli radit o dalším postupu poté, co prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Zmocněncem pro digitalizaci a strategickou bezpečnost by měla vláda jmenovat místopředsedu ANO a poslance Roberta Králíčka. Nová pozice má umožnit systematickou a dlouhodobou koordinaci klíčových strategických projektů v oblasti digitalizace, kybernetické bezpečnosti, hybridní obrany, krizového řízení a ochrany kritické infrastruktury.

Rada pro duševní zdraví fungovala už při předchozí Babišově vládě, kabinet Petra Fialy (ODS) ji převedl pod ministerstvo zdravotnictví jako Národní radu pro duševní zdraví. Rada vlády původně vznikla v roce 2019, jejím smyslem bylo sladit postupy ministerstva, obcí, krajů či poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb tak, aby se cíle reformy duševního zdraví mohly provádět v praxi.

Novela penzijního připojištění, návštěva Pavla ve Vatikánu, obměna VZP

Kabinet projedná i dvojici poslaneckých novel. K návrhu Pirátů snížit maximální výši poplatků, které účtují penzijní společnosti účastníkům doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění, by mohla podle podkladů vláda zaujmout neutrální postoj. Naopak návrh poslanců STAN na změnu pravidel pro integrační sociální podniky kabinet pravděpodobně odmítne.

Vláda se bude zabývat i chystanou návštěvou prezidenta Petra Pavla ve Vatikánu, kde ho v pondělí 19. ledna přijme papež Lev XIV. Na programu je i materiál k návštěvě izraelského ministra zahraničí Gideona Saara v Česku, která by se měla uskutečnit 18. až 20. ledna.

Podle programu se bude kabinet zabývat také změnami v orgánech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Už na první jednání v polovině loňského prosince nesl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) návrh na obměnu správní rady největší pojišťovny VZP. V orgánech zasedají nominanti vlády a sněmovny, k jejich obměně dochází po volbách pravidelně. Na konci ledna jim končí čtyřletý mandát.

Poslanecký klub Motoristů minulý týden vyjádřil jednomyslnou podporu Turkovi a znepokojení nad přístupem prezidenta k plnění ústavních povinností. Koalice ale vylučuje, že by na prezidenta mohl kvůli Turkovu jmenování Babiš podat kompetenční žalobu. Motoristé však uvedli, že se shodli na dalších krocích, o nichž nejprve v pondělí informují ANO a SPD. Babiš s nimi zase probere dopis, kterým Pavel svůj krok zdůvodnil.

Koalice probere reakci na nejmenování Turka, čeká ji hlasování o důvěře vládě
