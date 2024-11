Češi mají obavy, že si na důchod nenaspoří dost. Odborníci radí investovat

I když bude mít nárok na penzi až za zhruba 35 let, chce si Miroslav Horár podobně jako mnozí další i v důchodu udržet stejnou životní úroveň. Zorientovat se v možnostech spoření pro něj ale bylo těžké. „V rámci nejlepšího zajištění jsem chtěl odkládat co největší množství, ale samozřejmě jsem trochu tápal, aby to bylo optimální v rámci mých finančních příjmů,“ vysvětlil.

Nespoléhat jen na spoření

„Ideální je, když rodiče dětí myslí na to, že by mohli přispívat do doplňkového penzijního spoření třeba už od narození potomka,“ radí ředitel produktového vývoje z NN Životní pojišťovny. Takzvané dětské penzijko má přitom statisíce dětí do osmnácti let, podotýká mluvčí Asociace penzijních společností ČR Jan Sedláček.

Lidé by ale podle odborníků neměli spoléhat pouze na spoření. Ideální je například kombinace investic, nejlépe těch dlouhodobých, které by pak penzijní spoření pouze doplnilo, vysvětluje Vytisková.

U státní podpory spoření teď roste povinná výše příspěvku. Místo dřívějších 850 korun se blíží k tisícikoruně za měsíc. Maximální příspěvek od státu přitom lidé dostanu při úložce 1700.