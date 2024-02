Peníze na důchod si pravidelně odkládají dvě třetiny Čechů. Začněte co nejdříve, radí odborníci

Na penze si nyní nespoří třetina Čechů. Více než polovina z nich uvádí, že na to nemá peníze. Pětina o spoření na důchod teprve uvažuje.

Odborníci upozorňují, že se spořením na penzi je nejlepší začít co nejdříve. Kouzlo je totiž v takzvaném úročení, kdy se každý rok zhodnocují nejen vložené prostředky, ale i již připsaný úrok. A čím déle se takto nechají peníze pracovat, tím větší je konečná částka.

„Začít hned v rámci toho, co člověk nastoupí do práce. Pokud zaměstnavatel přispívá na důchodové pojištění, tak to si určitě zařídit, ideálně si to diverzifikovat a přerozdělit do dalších spoření,“ vysvětlil lektor finanční gramotnosti a bankéř Raiffeisenbank Radek Kalina.