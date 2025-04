„Ruce pryč.“ Lidé napříč Amerikou vyšli demonstrovat proti Trumpovi a Muskovi

Začala platit základní desetiprocentní cla na dovoz do USA

Lidé se shromažďovali například na travnaté ploše kolem Washingtonova monumentu, organizátoři agentuře Reuters řekli, že se na protestech v parku National Mall očekává účast více než 20 tisíc lidí.

Mezi demonstrujícími ve Washingtonu byla i bývalá vědkyně Terry Kleinová, která se podle svých slov zúčastnila, aby protestovala proti Trumpově politice „ve všech oblastech, od imigrace přes věci kolem DOGE (Úřad pro efektivitu vlády) až po cla ohlášená tento týden a vzdělávání“. „Chci říct, že celá naše země čelí útokům, všechny naše instituce, všechny věci, které dělají Ameriku tím, čím je,“ uvedla Kleinová.

„Tohle je Amerika Donalda Trumpa a já ji nechci“

Na washingtonském protestu vystoupila Kelley Robinsonová, prezidentka skupiny Human Rights Campaign, která kritizovala zacházení Trumpovy administrativy s komunitou LGBT+. „Útoky, kterých jsme svědky, nejsou jen politické. Jsou osobní,“ prohlásila. „Snaží se zakázat naše knihy, snižují financování prevence HIV, kriminalizují naše lékaře, učitele, rodiny a životy. Tohle je Amerika Donalda Trumpa a já ji nechci. My tuhle Ameriku nechceme. Chceme Ameriku, kterou si zasloužíme, kde důstojnost, bezpečí a svoboda nepatří jen některým z nás, ale nám všem,“ uvedla Robinsonová.

Dav kolem památníku se po celý den stále zvětšoval. Někteří protestující nesli ukrajinské vlajky, jiní měli na sobě palestinské šátky a nesli nápisy „Svobodná Palestina“, zatímco demokraté ze Sněmovny reprezentantů na pódiu kritizovali Trumpovu politiku, popisuje Reuters.

Účastník protestů Wayne Hoffman z New Jersey agentuře řekl, že je znepokojen Trumpovou hospodářskou politikou, včetně rozsáhlého zavádění cel. „Farmáři v republikánských státech to pocítí. Bude to stát lidi jejich pracovní místa – určitě jejich penzijní fondy,“ prohlásil Hoffman.