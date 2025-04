Začala platit základní desetiprocentní cla na dovoz do USA

Deník The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje informoval, že základní desetiprocentní clo je už součástí oznámených vyšších tarifů vůči některým americkým obchodním partnerům.

Trump tvrdí, že americká administrativa výši tarifů určila jako polovinu toho, jaká cla na USA údajně uplatňuje daná země. „Tato čísla jsou naprosto smyšlená, protože se do nich přidávají nejrůznější náhodné věci,“ reagoval na sociální síti BlueSky novinář serveru Financial Times Alan Beattie na výši „cel“ vůči USA, s nimiž v prezentaci pracoval Trump. „Podle těchto výpočtů účtuje Evropská unie USA čtyřikrát vyšší cla než Brazílie. V žádném případě nejsou reciproční,“ dodal.

„Nejlepší cla jsou cla nulová. Na to ale musí být dva, kteří mají vůli se dohodnout. Evropa je připravena s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět. My jsme tuto obchodní válku nevyvolali. Postup americké strany poškozuje každého občana České republiky a my to nemůžeme přejít mlčením,“ uvedl český premiér Petr Fiala (ODS).

Názory ekonomů

„Cla se pomalu a jistě začnou projevovat v následujících týdnech,“ očekává hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek. „Přímí exportéři z Česka budou mít problém své výrobky na americkém trhu uplatnit, respektive budou muset nést ztráty,“ doplnil. Na výkon ekonomiky to ale přímý vliv mít podle něj nebude, Dufek se spíše obává vedlejších efektů, které se projeví například v Německu či na Slovensku. „A postupně se přelijí do České republiky,“ poznamenal.

Česko bude muset postupovat v souladu s tím, co se odehraje v Bruselu, samo pravděpodobně nezmůže nic, uvedl bývalý člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls. „Přímý dopad nebude tak vysoký jako třeba v Německu,“ míní. Jak cla zpomalí výkon české ekonomiky, zatím podle něj nelze odhadovat. „My nevíme, co bude za týden. Nějaký propad to bude, ale nevíme, jak budou reagovat ostatní země,“ dodal.

„Cla představují poplatek, který budou muset obchodníci při přesunu svého zboží do USA zaplatit. Pak záleží na tom, do jaké míry budou obchodníci chtít poplatek přeměnit do zvýšení svých cen,“ okomentoval ekonom z VŠE a University of New York in Prague Ondřej Dvouletý.