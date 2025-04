Akciové burzy druhým dnem zažívají jízdu z kopce

Zásah dostaly i americké trhy

Americké akcie ve čtvrtek, den po oznámení cel, prudce klesly. Širší index S&P 500 zaznamenal největší jednodenní propad od pandemie covidu-19 v roce 2020. Odepsal ve čtvrtek 4,84 procenta. Index technologického trhu Nasdaq Composite ztratil 5,97 procenta. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, klesl o 3,98 procenta.

Ve znamení poklesu zatím probíhá i páteční obchodování. S&P ztrácí 2,8 procent, Dow pak 2,5 procenta, Nasdaq zatím odepisuje 2,7 procenta.

Web amerického byznysového listu The Wall Street Journal napsal, že napříč finančním centrem na Wall Street se finanční manažeři, makléři a bankéři ve čtvrtek vzpamatovávali z toho, co mnozí označovali za bezprecedentní šok. Označovali to za konec doby postcovidového vzestupu na trhu. Poukazovali na to, že na rozdíl od covidu šlo nyní o výsledek záměrné politiky.